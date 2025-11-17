Prosegur adquiere USS y ampliará su base de clientes en un 30%

Prosegur anunció la firma de un acuerdo vinculante para la adquisición de USS, una empresa argentina con amplia trayectoria en el mercado de alarmas monitoreadas. La operación permitirá incorporar la totalidad de la cartera de clientes de USS, lo que representa un incremento del 30% en la base actual de usuarios de Prosegur.

La transacción se enmarca en la estrategia de expansión de la compañía en el segmento residencial y tiene como objetivo ampliar la cobertura territorial, fortalecer la operación en el país y continuar desarrollando soluciones de seguridad basadas en tecnología.

“Esta adquisición refuerza nuestro compromiso con el crecimiento sostenido, la innovación y la excelencia en el servicio. Incorporar la experiencia y la cartera de USS nos permite seguir brindando protección con estándares globales y una atención personalizada”, indicó Alejandro Sánchez de León, director General de Prosegur Alarms.

Prosegur Alarms cuenta con presencia en 15 provincias y más de 1500 colaboradores directos. Su propuesta incluye monitoreo 24/7, sistemas de detección de intrusiones, alertas instantáneas y respuestas automatizadas. Según la compañía, el crecimiento del mercado de soluciones conectadas y de seguridad inteligente impulsa la demanda de estos servicios.

Alejandro Sánchez de León, director General de Prosegur Alarms

Sánchez de León señaló que el sector de seguridad electrónica atraviesa un proceso de transformación motorizado por los avances tecnológicos y los cambios en las necesidades de los usuarios, y afirmó que el objetivo es continuar desarrollando soluciones accesibles, confiables y sostenibles.

Un estudio realizado por Mega Smart Research Solutions para Prosegur Alarms indica que siete de cada diez usuarios de sistemas de alarma expresan preocupación por la seguridad en el hogar y buscan información para mejorar su protección. Entre quienes no cuentan con un servicio contratado, más de la mitad analiza alternativas disponibles. Los encuestados destacan la confianza, la rapidez de respuesta y el acompañamiento ante emergencias como los factores más valorados.

La integración total de USS se concretará el próximo mes, una vez cumplidas las condiciones regulatorias y operativas. La compañía considera esta operación un paso relevante para fortalecer la profesionalización del sector, generar empleo y consolidar estándares de calidad en los servicios de alarmas monitoreadas.

En la actualidad, el mercado argentino registra menos de un millón de alarmas instaladas, frente a un potencial que supera los 12 millones de hogares y comercios. La tasa de penetración, del 4,2%, se mantiene por debajo de los niveles de Europa —entre 15% y 25%— y de Estados Unidos —35%—, lo que representa un margen considerable para el crecimiento de la industria.