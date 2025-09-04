Publicidad: Tombras Media desembarca en la Argentina y apunta a expandir su operación en la región

TombrasNiña, la operación local de la agencia global independiente Tombras, presentó oficialmente en Buenos Aires su nueva unidad de negocios: Tombras Media. Con esta iniciativa, la agencia busca desarrollar en Latinoamérica el área de Media Services, un paso que responde a una necesidad concreta del mercado: ofrecer una visión integrada sobre cómo las marcas pueden potenciar su negocio combinando creatividad, medios y resultados.

La nueva unidad está liderada por Alejandro Fuenmayor, Chief Media Officer de Tombras, y Natalia Verri, quien se incorporó recientemente a la agencia para fortalecer el área en la Argentina y la región, tras un paso por Havas. “En la Argentina nos faltaba el músculo de medios. Hoy lo tenemos, y eso cambia el juego”, señaló Fuenmayor durante la presentación.

Por su parte, Verri destacó: “Llegué a Tombras para hacer crecer el músculo de medios en la región, apostando por un modelo que hace convivir ideas y datos al servicio del crecimiento real de las marcas, con una cultura de trabajo ágil, colaborativa, humana y con ambición global”.

El evento también contó con la participación de Pablo Panigatti, Head de Business Development Latam de Tombras, quien subrayó la importancia del lanzamiento para la estrategia regional: “Hoy contamos con lo mejor de dos mundos: la creatividad y la estrategia que ya nos diferenciaban, sumadas a un equipo de medios que hace que las ideas se traduzcan en impacto real de negocio. Ese es el puente que queremos construir junto a nuestros clientes”.

De Niña a TombrasNiña

En agosto de 2024, Tombras —agencia con sede en Knoxville, Tennessee, y con más de 450 colaboradores en sus oficinas de Estados Unidos— se alzó con Niña, la agencia independiente argentina fundada por Gonzalo Vecino, Pablo Álvarez Travieso y el propio Panigatti. Desde entonces, el equipo local de más de 50 personas opera como TombrasNiña, con los socios fundadores al frente de la dirección creativa para Latinoamérica.

La integración le permitió a la red global sumar talento regional y ampliar su presencia en un mercado clave, con oficinas en Buenos Aires que se suman a las de Knoxville, Atlanta, Nueva York, Charlotte y Washington.

En 2024, Tombras fue reconocida como “la agencia independiente del año” por el medio especializado Ad Age. Su equipo global está encabezado por Dooley Tombras como presidente, y cuenta con referentes de trayectoria internacional como Jeff Benjamin (CCO global), Juan Tubert (CTO, ex R/GA Buenos Aires) y Avinash Baliga (ECD de Tombras NY, ex Madre Buenos Aires).

Con el lanzamiento de Tombras Media, la agencia apuesta a consolidar en la región su modelo de servicio completo, donde datos, ideas y medios trabajen en conjunto para impulsar el crecimiento de las marcas.