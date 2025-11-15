Publicidad: un homenaje al talento que inspira a nuevas generaciones

La Academia Argentina de la Publicidad anunció a los profesionales que serán reconocidos este año por su aporte invaluable a la disciplina y su destacada trayectoria: Jorge Martínez Moschini, Martín Mercado, Luis Puenzo y Darío Straschnoy. Además, se otorgará una distinción In Memoriam a Silvia Mazza, figura clave en la historia reciente de la comunicación publicitaria en el país.

El evento se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 17:30, en el Salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, y será conducido por Ricardo Martínez Puente, histórico difusor de la actividad publicitaria. La ceremonia es abierta al público y cuenta con el acompañamiento de empresas como Anita&Vega, FilmSuez, Ignis, Midios, Ogilvy, Rapp, Telecom y Unilever.

“Fue un honor poder presidir un jurado tan icónico como el de la Academia de Publicidad. Fue una gran experiencia, todo fluyó, nos escuchamos y llegamos a los mejores ganadores que se podían tener. Un lujo todo. Ahora, a esperar la ceremonia”, señaló Anita Ríos, presidenta del Círculo de Creatividad Argentina y titular del jurado de honor encargado de definir las distinciones.

Miguel Daschuta: "Queremos que funcione como las academias de otras disciplinas: reflexionar, hacer trabajo académico y producir conocimiento sobre nuestra actividad" Ricardo Pristupluk - La Nacion

Por su parte, Santiago Olivera, presidente de la Academia, destacó la relevancia del reconocimiento: “Entre las muchas formas que tiene una disciplina para desarrollarse y evolucionar, la práctica constante es una de las más importantes. Esa práctica está hecha por profesionales, algunos de los cuales le dan un impulso invalorable. Hoy, la Academia distingue a cuatro de ellos, quienes son referentes y guía para todos los que participamos del quehacer publicitario. Es una alegría seguir adelante con esta tarea de distinción que nos propusimos quienes tuvimos el sueño de crear esta academia”.

En la misma línea, Miguel Daschuta, vicepresidente de la Academia, subrayó el espíritu que guía a la institución: “Queremos que funcione como las academias de otras disciplinas: reflexionar, hacer trabajo académico y producir conocimiento sobre nuestra actividad. Ese es el objetivo principal. Al mismo tiempo, buscamos mantener vivo en las nuevas generaciones el legado de las personas que aportaron valor a la publicidad. Los encuentros, los webinars y la distinción de los académicos son parte de ese camino”.

La Academia Argentina de la Publicidad nació hace poco más de cuatro años, impulsada por 20 colegas que decidieron crear un espacio inspirado en instituciones similares de otros países. Actualmente cuenta con más de 100 integrantes y con la biblioteca de libros de publicidad más completa de la Argentina, disponible en su página web.

El organismo reúne a profesionales de distintas disciplinas de la comunicación publicitaria con el propósito de reflexionar, debatir y desarrollar acciones conjuntas para prestigiar la profesión, fortalecer la disciplina y visibilizar su relevancia como factor económico y cultural.

Entre sus miembros fundadores se encuentran nombres destacados del sector como Fabián Albinati, Ricardo Colombotto, Miguel Daschuta, Omar Di Nardo, Alejandro Di Paola, Gianni Gasparini, Marcos Golfari, Luis O. Ibarra García, Raúl López Rossi, Marité Mabragaña, Fabián Maison, Lily Ann Martin, Mariano Augugliaro, Patricia Martin, Silvia Mazza, Carlos Mouzo, Carlos Nesci, Santiago Olivera, Alberto Pierpaoli, Jorge Seeber, Julio Suaya, Héctor Ventura y Juan José Zanta.

Los nuevos miembros

Jorge Martínez Moschini

Es el fundador del grupo Adaltina, que en los últimos años se consolidó como el medio especializado en publicidad, marketing y comunicaciones más importante de América Latina.

La Academia Argentina de la Publicidad distingue a los Académicos de Honor 2025. Jorge Martínez Moschini

Martín Mercado

Es uno de los creativos argentinos más reconocidos a nivel mundial. Hoy lidera la agencia Mercado McCann. Su trabajo, premiado internacionalmente, se distingue por su mirada emocional, simple y profundamente local.

La Academia Argentina de la Publicidad distingue a los Académicos de Honor 2025. Martín Mercado

Luis Puenzo

Antes de consagrase como director y guionista de cine argentino, con éxitos como La historia oficial, tuvo una larga trayectoria en publicidad: comenzó trabajando como redactor y luego creó su propia productora.

La Academia Argentina de la Publicidad distingue a los Académicos de Honor 2025. Luis Puenzo

Darío Straschnoy

Empresario y figura emblemática de la publicidad argentina: lideró la agencia Young & Rubicam a partir de 1988 y fue su presidente hasta 2013. Hoy está al frente del grupo Untold, con presencia en varios países de la región.

La Academia Argentina de la Publicidad distingue a los Académicos de Honor 2025. Darío Straschnoy

Silvia Mazza

Fue creativa publicitaria con una carrera de décadas: comenzó trabajando con David Ratto y luego fue directora general creativa en Lautrec, Casares y Pragma. Fue socia fundadora del Círculo de Creativos Argentinos.