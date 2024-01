escuchar

No es novedad que en la Argentina las pymes constituyen gran parte del entramado productivo y laboral: representan el 99,4% de las empresas del país y emplean al 64% de los asalariados registrados. En 2005, Pan American Energy (PAE) puso en marcha un proyecto que fue el primero en su tipo y resulta único en su alcance: el Programa Pymes PAE nació con la vocación de fortalecer a los empresarios regionales de todos los sectores productivos, sean o no proveedores de la compañía, y se desarrolla en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Salta y Buenos Aires.

El programa cuenta con seis líneas de trabajo –asistencias técnicas, capacitaciones abiertas, desarrollo de nuevos emprendedores, internacionalización, desarrollo de nuevos bienes y servicios y acceso al financiamiento– y ya más de 2.500 empresas pasaron por él.

“Puertas que se abren”

La pyme neuquina Hydro Solution SRL forma parte del Programa Pymes PAE desde mayo de 2023, y desde entonces se focalizó especialmente en el eje de la internacionalización, lo que le permitió ampliar sus mercados al exterior.

Pablo Mena y Nicolás Roso, fundadores de la empresa, se conocen desde el año 2000, cuando estudiaron juntos ingeniería. Hydro Solution SRL nació en 2013 como representante de la firma danesa Grundfos, dedicada a la producción de equipos de bombeo. Nicolás se sumó en 2016, y entre ambos comandan desde entonces un proyecto al que califican como “joven, flexible, dinámico y muy profesional”.

“Seguimos creciendo en una forma exponencial, cada año aumentamos un 50 por ciento la facturación en dólares”, afirman. Hoy son la empresa número uno de la Argentina en venta, alquiler y reparación de bombas. Dada su ubicación estratégica, uno de los focos fuertes de Hydro Solution SRL es la industria energética, sector en el que PAE es un actor clave. “PAE estaba buscando una solución que no encontraba en el mercado local y nosotros pudimos, en tiempo récord, hacerles una propuesta concreta de transferencia de agua. A partir de ahí vieron nuestro know how en sistemas de bombeo y la capacidad que tenemos para brindar soluciones con la mayor eficiencia y el costo más bajo posible”, describe Roso.

Cada mayo tiene lugar en Houston, Estados Unidos, uno de los eventos más relevantes del mundo para el sector: se llama OTC ( “Offshore Technology Conference”) y allí viajó el equipo de Hydro Solution SRL como parte de un grupo de compañías seleccionadas por el Programa Pymes PAE. Según la visión de Pablo Mena, “la compañía está desarrollándonos como proveedores”.

“El de Estados Unidos es un mercado gigantesco –añade–, solo el estado de Texas es la novena economía a nivel mundial. Así que volvimos de la OTC pensando en entender mejor cómo funciona el mercado y las posibilidades que tenemos de acceder a él”.

“PAE nos dio un asesoramiento excelente. Nos ayudaron con un diagnóstico con oportunidades de mejora, como para poder estar bien plantados de cara a internacionalizar la empresa”, reflexionó el ingeniero. Y concluyó: “Estamos muy contentos con el programa, que de algún modo funciona como un trampolín. Como puertas que se abren”.

El Programa de Internacionalización de PAE busca acompañar y capacitar a empresas argentinas para que tengan acceso a otros mercados. Para acompañarlas en este proceso se abordan diferentes aspectos: métodos y prácticas para tener éxito en el exterior, cómo exportar y sostenerse en el tiempo, la forma de trabajar con proveedores locales y cómo comprender la cultura de negociación.

PAE comenzó el programa de internacionalización hace más de dos años. Desde entonces acompaña a pymes en distintas actividades como, por ejemplo, capacitaciones técnico - comerciales a través del Programa Primera Exportación, o la realización de webinars sobre aspectos legales y técnicos para comercializar servicios y bienes con las cámaras comerciales de Canadá, Estados Unidos, Houston y Brasil.

En PAE sostienen que “junto a las cámaras binacionales y las embajadas argentinas acompañamos a las pymes para que tengan acceso a mercados extranjeros con éxito, disminuyendo las barreras de entrada”. En la compañía destacan que, de las 20 empresas que participaron en la misión comercial a Houston, ya 4 tienen contratos en el extranjero.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.