Quemados. Cómo combatir el síndrome del burnout

Cada año a comienzos de noviembre, las conversaciones de trabajo están teñidas de una sensación de agobio y cansancio acumulado. "Necesito vacaciones", "Tengo todo el año encima", "No puedo pensar más". A este momento habitual anual ahora agréguenle: "En el año de la pandemia" y el resultado es el que se imaginan.

Siete de cada diez personas sienten (sentimos) más estrés y ansiedad en el trabajo este año que cualquier otro que hayan vivido. Esto se desprende un nuevo estudio de Workplace Intelligence y Oracle que recogen las experiencias de más de 12.000 empleados de 11 países. El Covid-19 ha tenido un impacto negativo en la salud mental de los trabajadores de todo el mundo causando más estrés (38%), falta de equilibrio entre el trabajo y la vida (35%), agotamiento (25%), depresión por no socializar (25%) y soledad (14%).

Las nuevas presiones derivadas de la pandemia global se han superpuesto a los factores estresantes cotidianos en el lugar de trabajo, incluida la presión por cumplir con los estándares de desempeño (42%), gestionar tareas rutinarias y tediosas (41%) y hacer malabarismos con cargas de trabajo inmanejables (41%).

"El burnout o 'síndrome del quemado', corresponde a un estado crónico de estrés, en donde el agotamiento mental, físico y emocional es alto. Hay una sobre adaptación de la persona al contexto laboral y sus exigencias, un posicionamiento de las necesidades organizacionales por encima de las personales, sin lograr un equilibrio saludable", describe la psicóloga Lucrecia Mendes da Silva, fundadora de la consultora organizacional Let Me Know!. Además de impactar en la salud de las personas, esto se derrama a su relación laboral con disminución de la productividad, aislamiento de los vínculos sociales dentro del trabajo, respuestas negativas o poco tolerantes frente a situaciones de estrés a las que estaban acostumbrados a responder en forma eficiente.

Así, el cuidado de la salud mental se impuso en la agenda de muchas corporaciones que buscan dar respuesta en un año especialmente complejo. Si bien lanzaron antes de la pandemia, su propuesta cobró relevancia este año. Hablamos de Yerbo, una startup fundada por el cordobés Marcos Spontón que ofrece una plataforma para que los equipos de trabajo puedan medir, trackear y obtener recomendaciones de bienestar basadas en ciencia para prevenir el burnout.

Yerbo opera especialmente en Estados Unidos, según Spontón todavía en Latinoamérica no se está avanzando como en otros mercados con esta agenda. "Por ejemplo, no se ve en la descripción de rol de líder que sepan acompañar a sus equipos desde sus necesidades emocionales, algo que en los Estados Unidos y Europa ya es parte de la descripción de cualquier búsqueda de liderazgo".

Yerbo lanzó una herramienta que es el Burnoutindex.org al que se puede acceder en forma gratuita y mediante 10 preguntas acceder a nuestro índice de "quemados". La herramienta mide cuatro variables que el equipo de Yerbo definió usando los principales estándares globales y con equipo médico especialista: agotamiento, cinismo, despersonalización y sentido de ineficacia. "No sirve que a todos les digas estás quemado, andá a meditar. Se precisa un abordaje personalizado que pueda identificar todas las emociones, las características de los equipos y que permita a los líderes dar feedback, tomar acción ante cada necesidad", describe Spontón que cuenta con clientes globales como Spotify, Uber y Nubank.

La consultora en bienestar Wellcorp está lanzando una encuesta que se llama Healthiest Workplace que apunta a conocer cada vez más estas problemáticas en nuestro país y en su plataforma ofrece, para los procesos de onboarding, un apartado para que las personas puedan describir su salud emocional.

Algunos ejemplos de empresas argentinas que están tomando acciones para prevenir, detectar y modificar escenarios de burnout: Baufest ofrece una línea de asistencia anónima y días adicionales para acompañar a los hijos, en Etermax hacen reuniones virtuales de esparcimiento por fuera del trabajo diario con competencias de eSports y tienen un programa de bienestar que ofrece entrenamiento funcional, estrategias nutricionales y de entrenamiento, además de encuestas recurrentes. En Globant también habilitaron un canal 24hs para pedir asesoramiento con preocupaciones financieras, relaciones familiares, temas laborales y salud, manejada por asesores clínicos.

Bajo la premisa "Lo que no se mide no se mejora", Pepsico presentó sus ¨desafíos WOW", que consisten en tres pilares: reordenar la agenda con reuniones y mails efectivos, organizar las prioridades con agilidad y, por último, tomar en cuenta la dinámica familiar y la ergonomía, entre otras propuestas. Si esta pandemia deja algo bueno, que sea que podamos expresar y cuidar todas nuestras emociones a la hora de trabajar.

