Sorpresiva salida del N°1 de uno de los grupos más importantes del país

El año cerró con cambios en la cúpula del grupo Cencosud en la Argentina. El número uno de la operación local, Diego Marcantonio, anunció su salida de la empresa, que se hará efectiva a partir del próximo 1° de abril.

Marcantonio había asumido como gerente país de Cencosud Argentina en 2019 y tenía a su cargo todos los negocios del grupo en la Argentina, incluyendo las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y VEA, los homecenters Easy y la división de shoppings, con Unicenter a la cabeza.

En la casa matriz de Cencosud en Santiago de Chile ya informaron que iniciaron la búsqueda de un reemplazante para Marcantonio para lo cual contrataron los servicios de la consultora de head hunting Egon Zehnder. “El proceso contempla la evaluación de candidatos internos y externos, con el objetivo de asegurar el mejor liderazgo para enfrentar los desafíos y oportunidades presentes y futuros de nuestra operación en la Argentina”, informó la compañía a través de un comunicado interno. En el comunicado además se precisó que Marcantonio había “decidido concluir su etapa en la compañía para emprender nuevos desafíos personales y profesionales”.

Tiempos de cambio

La salida de Marcantonio llega en un momento de inflexión para los negocios de Cencosud en la Argentina. El grupo de capitales chilenos se bajó hace unas semanas de la carrera para comprar Carrefour Argentina, pero unos meses antes había cerrado la adquisición del negocio local de la cadena mayorista Makro.

Marcantonio incluso había sido el hombre que había liderado las negociaciones iniciales que había puesto en marcha Cencosud para sondear la compra de Carrefour Argentina. Era un ejecutivo de extrema confianza de la familia Paulmann (los dueños de Cencosud), que había ingresado al grupo en 1994 como analista contable y que en 2006 asumió como gerente de Administración y Finanzas de Retail Financiero Argentina, en 2006. Además, desarrolló parte de su carrera a nivel internacional, con pasos por la filial de Cencosud en Brasil y la casa matriz en Chile.