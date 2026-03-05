El Gobierno anunció que se reactiva una de las mayores obras hidroeléctricas del país

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que se reactiva una de las mayores obras hidroeléctricas del país: las represas de Santa Cruz. Bancos chinos otorgaron un crédito de US$150 millones a La Barrancosa-Jorge Cepernic.

“Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales. Con esta decisión, regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción de la represa Cepernic, que podría finalizarse en el año 2030 y aportar 1860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, fortaleciendo la matriz energética nacional”, escribió el funcionario de la administración libertaria en su cuenta de X, donde además destacó que el Gobierno “cumple con compromisos asumidos” para normalizar el sector energético.

SE REACTIVAN LAS OBRAS DE LAS REPRESAS DE SANTA CRUZ



Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales.



Con esta decisión, regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 5, 2026

Las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz están hace más de dos años paralizadas. Con la confirmación en los últimos días del desembolso de US$150 millones del crédito internacional otorgado por bancos chinos, la reactivación de La Barrancosa-Jorge Cepernic era inminente.

El proyecto se financia con un crédito otorgado por el gobierno chino, a través de un consorcio de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China, y la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo del proyecto está integrada en un 54% por la china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía (ex-Electroingeniería) y en un 10% por la mendocina Hidrocuyo.

El pedido de desembolso se concretó a finales de diciembre y finalmente ingresaron al país US$136 millones de los US$150 millones comprometidos. Los restantes quedaron en China para el pago de usinas y maquinarias que se importan desde allí, tal como publicó LA NACION.

Desde el Poder Ejecutivo provincial se remarcó que la reactivación de la represa Jorge Cepernic-La Barrancosa representa un impacto estratégico para Santa Cruz, tanto en términos de generación de empleo como de fortalecimiento de la matriz energética nacional.

El gobeernador Claudio Vidal y los representantes de la China Energy, en la represa La Barrancosa, Santa Cruz.- Gob Santa Cruz

Las obras estuvieron completamente detenidas desde diciembre de 2023. En julio pasado, un memorándum entre el gobierno nacional y provincial permitió avanzar en detalles para poner la obra en funcionamiento, lo cual ocurrió a finales de diciembre. En su cruzada por reactivar la obra, el gobernador Claudio Vidal contó como aliado al exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien ofició de anfitrión de las reuniones que se llevaron adelante en la Casa Rosada.

La central hidroeléctrica La Barrancosa (que fue renombrada Jorge Cepernic) debía estar generando electricidad desde 2020, pero las demoras por cuestiones ambientales, financieras y la pandemia postergaron la fecha estimada de finalización hasta 2027. Actualmente, el avance de obra es del 42%. En tanto, la represa Cóndor Cliff (o Néstor Kirchner) presenta un progreso del 20%.

Cóndor Cliff está frenada desde el 2018 por el deslizamiento de terrenos. Trascendió que la obra cambiará de comitente nacional, que ya no sería la empresa estatal en proceso de privatización, sino que pasaría a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.