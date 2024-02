escuchar

“Para los próximos dos años, tenemos un ambicioso plan de inversiones con el que duplicaremos nuestras operaciones en la Argentina y Uruguay”, aseguró Franco Lena, flamante CEO del unicornio colombiano Rappi, a LA NACION. Y precisó: “Esto generará un círculo virtuoso tanto para las personas que podrán comenzar a generar ingresos como repartidores, como para miles de PyMEs en todo la región que podrán digitalizarse y escalar su negocio”.

Franco Lena (34) fue designado gerente general de Rappi para la Argentina y Uruguay, y cubrió así un escritorio que había quedado vacante a mediados del año pasado, tras un breve ciclo de Patricia Jebsen. Desde entonces, la operación había quedado en manos de Astrid Mirkin, exCEO y actual vicepresidente de Mercados para Hispanoamérica.

Este joven argentino llegó además en un momento clave para la compañía colombiana de delivery. Con más de 100 millones de descargas y presente en más de 250 ciudades en nueve países de la región, la plataforma fundada por Simón Borrero, Sebastian Mejía y Felipe Villamarin se considera a sí misma como la primera superapp latinoamericana. Sin embargo, a siete años de su lanzamiento y a inicios de 2023, fuentes de la firma habían asegurado a medios locales que habían alcanzado el punto de equilibrio y tenían flujos positivos en algunas verticales, aunque esto no los convertía en una empresa rentable. En 2020, impulsada por la pandemia, Rappi había registrado una suba del 100,5% en sus ingresos, respecto del año anterior; aunque en 2021 los números de su balance financiero fueron a la baja y cerraron en COP$254.489 millones.

La estrella indiscutida de 2023 fue Rappi Turbo, un supermercado digital lanzado en 2021

La posible salida de Rappi a la bolsa fue una de las acciones que trascendió en los últimos meses. Sin embargo, aún la firma no definió la fecha. “Hoy ya estamos operando internamente con procesos robustos y metodologías de primer nivel. Nuestra única prioridad está enfocada en llevar a Rappi al siguiente nivel, siendo ágiles y cumpliendo los objetivos de negocio para acelerar el crecimiento de manera sostenible en América Latina y seguir agregando valor a todos los actores con los que operamos”, señaló Lena.

Pasado, presente y futuro

Para Lena, si bien la logística de última milla -es decir, el delivery- es una parte esencial del negocio, en la medida en que conecta a los comercios aliados, repartidores y usuarios, esta es sólo una faceta. “Nos identificamos como empresa de tecnología. Nuestra principal estrategia siempre fue tener un profundo entendimiento sobre las necesidades y los deseos de las personas y de las marcas”, indicó.

“En medio de un contexto inflacionario, las piezas en la economía del hogar necesitan reajustarse y, posiblemente, algunos usuarios reduzcan los pedidos a restaurantes. Pero al mismo tiempo, observamos una tendencia hacia la compra de productos de supermercado y otras tiendas mediante nuestra aplicación, ya sea para abaratar los costos y cocinar más en la casa o para ahorrar tiempo y aprovechar promociones exclusivas”, precisó.

Por otro lado, Lena también identificó que muchas personas que salían a comer a restaurantes de manera frecuente, modificaron su comportamiento de consumo. Explicó que para darse esos gustos, se volcaron al pedido de platos elaborados y gourmet a través de Rappi. Y resaltó: “Para ese segmento más sofisticado, lanzamos nuestra sección de Experiencias Foodies, con los mejores restaurantes de cada barrio”.

Uno por uno, los ganadores dentro de Rappi

De acuerdo con Lena, el 2023 fue un año de crecimiento para todas las verticales de la compañía en la Argentina. Sin embargo, la estrella indiscutida fue Turbo, un supermercado digital lanzado en 2021, que mediante una tecnología predictiva de demanda garantiza entregas en 10 minutos. Según el nuevo CEO, año tras año, esta unidad reporta un crecimiento de doble dígito.

A partir de la adopción de Turbo por parte de los usuarios, la firma duplicó su cobertura el año pasado: llegó a Mar del Plata con la primera tienda fuera de Capital Federal y luego también comenzó a operar en La Plata. En paralelo, además, amplió la oferta de productos. La misma incluye desde snacks, bebidas, productos de primera necesidad, congelados y pañales, hasta cortes de carnes y frutas frescas.

Asimismo, Rappi expandió esta propuesta ultra rápida y lanzó Turbo para Restaurantes, que permite realizar pedidos y recibir platos en 10 minutos. “Así como hace 70 años nació la categoría ‘fast food’, creemos que esto representa un nuevo giro en la industria gastronómica. Elegir qué y dónde pedir y recibirlo de inmediato es una experiencia de la que no se vuelve”, enfatizó.

A través de RappiAds, la plataforma ejecutó más de 1.700 campañas en Argentina desde enero de 2022

Para Lena, la membresía Rappi Prime fue también el motor de “excelentes resultados y generó una altísima frecuencia de compra”. Se trata de un programa mediante el que los usuarios obtienen envíos gratis, descuentos, experiencias exclusivas y promociones en suscripciones a otras plataformas.

Y a esto se suma el desarrollo de RappiAds, una propuesta de advertising que apunta a transformar la industria del retail media en América Latina, y que representa alrededor del 50% de los ingresos de la compañía. “El servicio les permite a las marcas incrementar sus ventas, su visibilidad y su posicionamiento en la mente de los consumidores. El objetivo es trascender del spam, para ofrecer una opción, en donde el usuario reciba una publicidad que realmente le interese, le sirva o le guste”, indicó. A través de RappiAds, la plataforma cerró más de 1.100 negociaciones y ejecutó más de 1.700 campañas en la Argentina desde enero de 2022, lo que se tradujo en más de 75 millones de impresiones y ventas atribuidas a las marcas de más de USD2.5 millones.

Del tenis a la gastronomía, pasando por el mundo corporativo

Desde hace casi tres años, Lena tenía base en Montevideo y llevaba el escritorio de gerente general para la división Productos de Consumo Masivo Inmediato en TaTa, uno de los principales retailers de Uruguay. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, asumió previamente también diferentes roles en la empresa francesa de alimentos Danone; en la tienda de productos para el hogar Rex; y en la multinacional de bebidas AB InBev, dueña de marcas como Stella Artois y Quilmes.

Sin embargo, no fue solo su background en el mundo corporativo el que lo llevó a su nuevo rol en Rappi. Lena conoce a rajatabla y desde adentro las problemáticas y las oportunidades del mundo del delivery en la industria gastronómica. Es que, una década atrás y de la mano de sus compañeros de facultad, fundó el grupo gastronómico Parque. Actualmente, el mismo enrola bares, cafeterías y restaurantes en Buenos Aires, Montevideo, Madrid y Miami.

Asimismo, desde mucho antes, Lena comenzó a desarrollar sus habilidades de liderazgo: entre los 14 y los 21 años, entrenaba a chicos y a jóvenes que querían convertirse en jugadores profesionales de tenis, en el entonces Vilas Racket Club, un centro de alto rendimiento deportivo fundado por Guillermo Vilas. “Me tocó estar a cargo de equipos que tenían mucha presión por rendir y que jugaban por un sueño muy importante; así. naturalice el hecho de liderar equipos de alta performance”, señaló el ejecutivo. Y precisó: “Eso me ayudó a enfocar a los equipos en las oportunidades de mejora, a superar rápidamente las frustraciones y a confirmar que la disciplina, el esfuerzo sostenido y la metodología nos permiten alcanzar resultados extraordinarios en el mediano plazo”.

Para Lena, la ansiedad no es un signo de exigencia, sino de objetivos no suficientemente grandes. “Para transformar e impactar positivamente en las industrias y en las personas, es necesario alinear a los equipos en una visión que nos quite el sueño, diseñar metodologías que permitan escalar con velocidad y tener claro que ninguna estrategia puede reemplazar la obsesión con la ejecución diaria con el máximo nivel de detalle. Esto aplica tanto para las métricas de los negocios como para llevar a las personas a que encuentren plenitud y su máximo potencial”, aseguró.