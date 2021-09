Revolución blockchain. La gran segunda oportunidad para la industria de la música

En marzo, Kings of Leon se convirtió en la primera banda en lanzar su álbum en formato NFT (tokens no fungibles, por sus siglas en inglés). When You See Yourself se presentó en este formato al mismo tiempo que llegó a los servicios de streaming. Pero además, la banda incursionó en otros usos de los NFT: seis de ellos fueron “golden tickets” (con beneficios de por vida para sus compradores como asientos en primera fila para cualquier espectáculo, tratamiento VIP para cada concierto, un lugar de reunión con la banda antes de tocar y merchandising). Otros seis fueron piezas de arte audiovisual exclusivas que representan el legado de la banda.

Por su parte, la versión NFT del álbum ofreció un tipo único de portada, descargas digitales de la música, y vinilo de edición limitada. A un valor de 50 dólares cada una, estuvieron disponibles dos semanas en el mercado NFT. Lo interesante es que ninguno de ellas volverá a producirse, lo que indica que más adelante, el valor puede crecer hasta lo que la demanda quiera pagar por ellos. En el caso de los “golden tickets” YellowHeart (la compañía asociada a la banda para este proyecto) produjo 18 destinados a subasta.

Según consigna la revista Rolling Stone, los precios de los NFT estuvieron entre los US$95 y US$2500 y las ventas alcanzaron los US$1,45 millones en sus primeros cinco días.

El sello blockchain

A la manera de una red de seguridad informática, la tecnología blockchain protege el almacenamiento y transferencias de datos. Los archivos NFT están protegidos por la blockchain y por lo tanto, su autenticidad está asegurada.

“La tecnología blockchain permite encontrar nuevos vehículos para descentralizar y eliminar los monopolios de siempre generando un modelo más justo que beneficie tanto a quien ofrece como el que demanda un producto o servicio”, apunta Gustavo Brey, docente de la licenciatura en Gestión de Negocios del ITBA.

La cancelación de los grandes festivales obligó a toda la industria a repensar su modelo de negocios

Los NFT tienen un potencial de enorme disrupción para la música y pueden convertirse en la gran oportunidad que encuentre la industria para renovarse. Si el universo digital sacudió sus cimientos, de ese mismo universo puede venir una nueva etapa. Esta tecnología puede darle más control a los artistas en un flujo directo de dinero desde los fans hacia ellos, prescindiendo de terceros. Sin embargo, también hay que señalar que los NFT pueden ser una burbuja con solo unos pocos ganadores de alto perfil que se benefician.

De hecho, la industria musical está en proceso de un cambio radical en cuanto a la monetización, mientras que además, existe una participación cada vez más activa de los seguidores en el mundo de sus artistas favoritos.

“Las personas están pasando cada vez más tiempo en mundos digitales y los NFT vendrían a ser no sólo piezas coleccionables de pertenencia, sino también activos con potencial de incrementar su valor en el tiempo. Más allá del boom de los NFT, vemos un potencial enorme en la blockchain por sus infinitas posibilidades para mejorar las experiencias de fans y artistas”, señala Pablo Kohlhuber, socio fundador de Ozono Producciones, quienes lanzaron recientemente una convocatoria abierta a músicos, performers, diseñadores de moda y artistas digitales argentinos que quieran sumergirse en el mundo crypto.

En búsqueda de lo exclusivo

Un artista puede tomar un disco y lanzarlo en los medios establecidos (Spotify, conciertos tradicionales, etc) pero además convertirla en NFT al modo de un artículo de colección con contenido personalizado, temas inéditos, accesos o membresías, tickets para conciertos, acceso a portales web con contenidos exclusivos y hasta encuentros con el artista.

Kohlhuber explica que por un lado, están presenciando la evolución del sistema tradicional de membresías. Por otro lado, los tickets siempre han tenido un valor emotivo para los seguidores que los guardan y coleccionan. “Hoy se puede generar todo un mundo de experiencias para quienes obtengan una entrada, desbloqueando accesos exclusivos a más beneficios. Es un acercamiento, una posibilidad más que podrían ofrecer los artistas fuera del escenario. Con blockchain, se podrían crear nuevas formas para que los fans interactúen directamente con el contenido de sus artistas favoritos y puedan ser parte del proceso de creación”.

El caso del DJ Don Diablo es paradigmático: sentó precedente en el mundo NFT al vender un concierto en ese formato por primera vez. Destination Hexagonia se vendió por US$1,2 millones en solo cuatro minutos en la plataforma SuperRare . El concierto (una experiencia animada de ciencia ficción) llevó un año de producción y el comprador recibió una caja única hecha a mano, que incluye un disco duro que contiene la única copia del archivo de alta calidad de la película que existe.

Además de subastar los NFT y se abre otra posibilidad para el artista: obtener dinero en la reventa. Allí, blockchain juega un papel fundamental.

“El temor por comprar algo falsificado no existe si se está comprando un NFT. Además, el creador de esta unidad, por ejemplo, el músico, cobrará un porcentaje fijo por cada venta y reventa de sus NFT, el cual además puede variar su valor en el tiempo”, señala Justo J. de Elordy, director de Operaciones de la firma Folouers.

De Elordy explica que el impacto de estas nuevas tecnologías ha sido tan grande que muchos artistas ya están creando los NFT de sus canciones antiguas, como si debieran ponerse al día. “También, para los eventos y conciertos se están vendiendo entradas como NFT, para evitar falsificaciones, y más que nada comisionar de cada reventa con aumento que pueda tener esa entrada. Tanto la reventa como la falsificación son los principales problemas de los grandes eventos”.

En Folouers se han asociado con la compañía Vip2Fan para crear una plataforma donde los artistas pueden tener sus propios tokens y ofrecer a sus fans la oportunidad de ser parte de un círculo privado, limitado y privilegiado. “Además, los tokens pueden adquirirse como inversión si el comprador cree en el proyecto del artista, ya que probablemente aumentará su valor si su proyecto de artista también crece”, puntualizan.

En este sentido, otros proyectos que están transformando la industria incluyen a Band Royalty que permite la compra de Band NFT que permiten a los fanáticos obtener regalías de algunos de los artistas más populares del mundo y su música. El catálogo consta de más de 50 canciones de artistas como Beyonce, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am, Timbaland, Missy Elliott y Rihanna. Los fanáticos pueden comprar y mantener NFT Band aseguradas por blockchain, que les permiten ganar criptomonedas directamente de las regalías pagadas por las canciones del catálogo.