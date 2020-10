Brightstar busca comprador o socio estratégico para sus operaciones en la Argentina. Tiene una fábrica de celulares en Tierra del Fuego que emplea a más de 400 personas

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 14:27

La multinacional Brightstar, que fabrica celulares para Samsung y LG en Tierra del Fuego, está buscando comprador o socio estratégico para sus operaciones en el país después de un cambio de accionistas global.

Hace un mes el conglomerado nipón Softbank vendió el 75% de Brightstar a una firma de capital privado llamada Brightstar Capital Partners (BCP) y solo se quedó con el 25% de la compañía.

Como parte de esa transacción hubo una revisión del portfolio global y se decidió desinvertir en algunas unidades de negocios, como manufactura y distribución, e invertir en otras ligadas a los servicios. En base a esa orientación se transfirió la operación de Brasil, al igual que negocios de Asia, de Medio Oriente y de otros países de Latinoamérica.

En tanto, para el caso de Argentina lo que se busca es o un comprador o un socio estratégico, adelantó Clarín.

En diálogo con LA NACION, altas fuentes de la compañía precisaron que buscan "alternativas para una transición ordenada sin impactos a nivel productivo, las posiciones de trabajo ni tampoco el abastecimiento al mercado" y "necesariamente algo muy coordinado con los actuales clientes de Brighstar como son Samsung y LG y proveedores locales".

"No es sencillo porque necesitás alguien con expertise y know how en producción, capacidad financiera para mantener las líneas de crédito con China y Corea y capacidad industrial para que LG y Samsung acepten", explicaron.

Las fuentes consultadas evitaron dar nombres de los posibles compradores o socios, pero dijeron que hay negociaciones concretas bajo las premisas de no afectar el abastecimiento al mercado ni las posiciones de trabajo.

"Buscamos una transición confortable, un continuador de la operación en formato de comprador o socio estratégico", agregaron.

En la fábrica de Río Grande, Tierra del Fuego, trabajan más de 400 personas. A ellas se suman otras 100 entre el personal del centro de distribución que tienen en Carlos Spegazzini y las oficinas comerciales en Núñez.

Por último, en cuanto a los tiempos de la operación, allegados a la empresa sostienen que "se debería resolver rápido para evitar que se genere incertidumbre". "Sabemos que estos procesos traen incertidumbre a la gente y es lo que tratamos de evitar", cerraron.

Conforme a los criterios de Más información