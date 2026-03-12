en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Quién es Marcelo Grandio, el amigo de Adorni y conductor de TV Pública que también figura en el vuelo privado a Punta del Este
Marcelo Grandio, quien actualmente conduce un programa en la TV Pública, es otra de las figuras que aparecen mencionadas entre los pasajeros declarados del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. La información surge de la declaración oficial del vuelo que abordó el funcionario.
