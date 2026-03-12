Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Marcelo Grandio, quien actualmente conduce un programa en la TV Pública, es otra de las figuras que aparecen mencionadas entre los pasajeros declarados del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. La información surge de la declaración oficial del vuelo que abordó el funcionario.