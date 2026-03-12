Fratelli Branca amplía su programa gratuito de formación en alianza con el Gobierno porteño para potenciar la inserción laboral

Cada vez mas exigente, el mercado laboral sube la vara: demanda capacitación, conocimiento y habilidades específicas. En ese contexto, los oficios adquieren un rol central en la inclusión y la inserción laboral. Por eso, Fratelli Branca reafirma su compromiso con el desarrollo del talento en la industria de la hospitalidad a través de Accademia Branca, su programa de formación virtual, libre y gratuito en coctelería profesional, que este año amplía su alcance en articulación con la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras de GCBA y el CeDel -Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral- de Barrio Mugica.

¿Qué es Accademia Branca?

Desarrollada por Fratelli Branca Destilerías, se trata de la primera plataforma gratuita de formación en coctelería profesional. Nació como una respuesta a una transformación del sector: la profesionalización sostenida en bares, restaurantes, hoteles y eventos. La industria de la hospitalidad requiere conocimiento técnico y el programa desarrollado por Fratelli Branca funciona como una propuesta concreta de inclusión social que busca profesionalizar el oficio del bartender, promover el consumo responsable y fortalecer el mercado desde la base: el conocimiento.

En el último año, la plataforma registró más de 6.000 inscriptos y 1.300 egresados, cifras que reflejan no solo el interés creciente por la coctelería como oficio, sino también la necesidad de generar oportunidades para que más personas puedan descubrir en esta profesión una posibilidad de crecimiento y superación.

Accademia no es una acción puntual, sino parte de una visión estratégica orientada a fortalecer el ecosistema de la coctelería profesional. La compañía, históricamente vinculada a la cultura de barra y a la identidad de la hospitalidad argentina, entiende que la calidad de la experiencia depende directamente del nivel de formación de quienes la llevan adelante.

Mas de 100 vecinos de la comunidad del Barrio Padre Carlos Mugica se interesaron por el programa y se acercaron a inscribirse en los próximos cursos.

El programa ofrece contenidos estructurados y gratuitos que permiten adquirir los conocimientos básicos necesarios para desempeñarse en distintos segmentos del rubro. Cuenta con el aval de UADE, garantizando estándares formativos alineados con la evolución del mercado y aportando legitimidad académica. Y un diferencial: los diez mejores promedios acceden a una masterclass exclusiva junto a Brand Ambassadors de la compañía, profundizando su formación y fortaleciendo el vínculo entre aprendizaje y experiencia real de la industria.

Ampliar el acceso y generar nuevas oportunidades

La novedad mas reciente es el lanzamiento, en alianza con el Gobierno porteño, de su programa en el Barrio Mugica. La inscripción es abierta y gratuita. La iniciativa se presentó en una jornada abierta para la comunidad de vecinos del Barrio Mugica, en donde más de 100 asistentes pudieron conocer acerca de la propuesta e inscribirse a los cursos próximos a iniciar.

El encuentro contó con la presencia de Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerias; Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras de GCBA y Jerónimo Alvarez Morales, Director General de Abordaje Territorial en el Barrio Padre Carlos Mugica.

A lo largo de la jornada, Juan Luciani, Brand Ambassador de Fratelli Branca y experto en el rubro gastronómico, brindó detalles de los aspectos correspondientes al programa de formación y conversó con los vecinos interesados.

”El mundo de la coctelería es un gran generador de oportunidades y queremos colaborar con acercarlas a toda la comunidad, para que más personas puedan descubrir en esta profesión una posibilidad de crecimiento y superación. Promover esta iniciativa en Barrio Mugica nos da mucha alegría, porque se trata de una comunidad que sin duda hará crecer a una nueva generación de profesionales. Y hacerlo junto a CEDEL y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos permite trabajar en profundidad para la integración y el desarrollo del Barrio”, señaló Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerías.

Entre los vecinos que se inscribieron en el programa está Elizabeth, quien ve en la capacitación una posibilidad concreta de crecimiento laboral:“Me llamó mucho la atención la propuesta, porque es una oportunidad de aprender coctelería desde cero. Me gusta mucho trabajar con personas y creo que esta formación puede abrirme puertas laborales o incluso ayudarme a emprender con mi familia. Quiero aprovechar al máximo esta posibilidad que CEDEL y Accademia Branca están acercando al barrio’, dijo.

Por su parte, Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras de GCBA destacó: “Desde el Gobierno de la Ciudad creemos que la articulación público-privada es fundamental para generar oportunidades reales de desarrollo. En el Barrio Mugica trabajamos de manera sostenida para acercar propuestas de formación que brinden a los vecinos herramientas concretas para su inserción laboral. Por eso valoramos y agradecemos a Fratelli Branca por impulsar esta iniciativa, que apuesta a la capacitación en oficios como un camino clave hacia la inclusión y el acceso al trabajo formal”.

