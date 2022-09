Silicon Valley: es argentino, creó una aplicación de alquileres y ayuda a alcanzar el sueño de la casa propia

Alquilar una vivienda y, con el pago mensual del contrato, estar ahorrando para cumplir el sueño de la casa propia. Esa fue la idea que se le ocurrió al argentino Ale Resnik cuando se mudó a Silicon Valley, después de terminar su maestría en el MIT en Boston, y que se terminó convirtiendo en Belong, una de las plataformas líderes de alquileres permanentes en los Estados Unidos. Recientemente, cerró una ronda de inversión por US$80 millones.

“Siempre programé, desde que era chico, y mi papá a los cinco años me regaló una computadora. Creé mi primera empresa a los 18 años y con eso logré pagarme mis estudios en el ITBA. Pero no fue hasta que me vine a vivir a California que empecé con la idea de Belong, en parte por las malas experiencias que tuve alquilando en la Argentina y Estados Unidos. Terminé entendiendo que hay un gran problema para los inquilinos y los dueños”, contó el emprendedor.

La aplicación no solo conecta la oferta y la demanda, sino que también busca que los inquilinos salgan del ciclo permanente de alquilar y puedan alcanzar el sueño de la casa propia. Con cada pago del contrato, Belong separa el 3% del total en una suerte de “ahorro forzoso” para que el día de mañana quien alquila pueda comprar su propio hogar. De la misma forma, una porción de lo que reciben los propietarios se canaliza en ahorro, para que a futuro sigan comprando casas para ponerlas en alquiler y que exista mayor oferta.

“Me parece que es algo que podemos hacer. Como tenemos muchos dueño y quieren vender sus propiedades, Belong facilita la compraventa de las casas. Si los inquilinos compran la vivienda a través de la aplicación nosotros ganamos un poco menos con la operación, pero tiene una parte ya ahorrada para comprarla. Nos parece que tiene impacto social y que tanto dueños como inquilinos se sientan más invertidos en esa relación”, explicó.

El equipo de Belong, que recientemente cerró una ronda de inversión por US$80 millones

Además del software, desde la plataforma ofrecen servicios para el mantenimiento del hogar. A partir de un equipo interno, ofrecen hacerse cargo de la plomería, electricidad y renovación de la unidad. Nacida en 2019, tres años después tienen operaciones en San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Seattle, New York, Miami y una de las mayores oficinas se encuentra en Utah.

Al mirar hacia el mercado de alquileres argentino, Resnik comparó “las regulaciones extremas” con las que existen en la ciudad de San Francisco y remarcó que en vez de solucionar los problemas habitacionales, se acrecentaron. “Cuando hay muchas regulaciones, las empresas no logran desarrollarse, el mercado termina más deprimido y los precios de venta bajan”, graficó.

Un par de meses atrás, la compañía cerró una ronda de inversión Serie C por US$80 millones. La misma fue liderada por Fifth Wall, así como también apoyaron a la plataforma Andreeessen Horowitz (A16z), GGV Capital, y Battery Venture, quienes ya habían participado en rondas anteriores.

Con el nuevo capital, desde Belong adelantaron que abrirán 150 nuevos puestos en ingeniería, producto y data science. Actualmente, gran parte del equipo de desarrollo y producto se encuentra en la Argentina, México y Colombia. “Soy argentino, por más que estoy afuera hace diez años. Para mí lo más lindo es hacer lo que hago con talento de mi país y Latinoamérica”, cerró.