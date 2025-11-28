TIJE Solidario: rivales del sector turístico se unieron para recaudar $126 millones y apoyar estudiantes de zonas rurales

Las compañías del sector turístico argentino dejaron de lado la competencia comercial habitual y se unieron por un día para llevar adelante una acción solidaria. Con música en el escenario y más de 1500 personas reunidas en Club Museum, este jueves se realizó una nueva edición de TIJE Solidario, una campaña que logró un récord de recaudación para destinar a proyectos educativos de la Fundación Sí.

La iniciativa, impulsada históricamente por TIJE Travel Tech Group, contó este año con el respaldo explícito de competidores directos como Viajo Bien, Piamonte Viajes, Aero y Sudameria. Estas firmas, referentes tanto del segmento mayorista como de la venta al público, oficiaron como sponsors principales del evento.

“Las empresas del sector, inclusive competidores directos, estamos acá bajo un propósito común. Estamos orgullosos del crecimiento de esta acción solidaria. Gracias al aporte de todos logramos donaciones de fundamental importancia para hacer crecer la gran labor que lleva adelante Fundación Sí. Agradezco infinitamente a todas las empresas y a todos los artistas que desinteresadamente se unieron por un propósito común”, dijo Sebastián Falus, CEO de TIJE Travel Tech Group.

El evento recaudó un total de $126 millones en efectivo. Según explicó Manuel Lozano, director de Fundación Sí, estos recursos permitirán que 100 nuevos estudiantes universitarios de zonas rurales ingresen al sistema de residencias, garantizándoles hospedaje, alimentación, viáticos y material de estudio durante todo el año académico.

Además del aporte monetario, la jornada solidaria logró recolectar alimentos y artículos de higiene por un valor estimado de $132 millones. Este capital físico será distribuido en las residencias que la fundación administra en todo el país, donde ingresarán 278 nuevos jóvenes el próximo ciclo lectivo. Una parte de las donaciones también será destinada a la Fundación del Padre Pablo y la parroquia María Auxiliadora de Ramos Mejía.

“Pero eso no es todo. Queremos compartirles que a las 26 residencias que están en funcionamiento se suma una nueva residencia que abrirá sus puertas en enero en San Justo. Gracias a esta nueva edición de TIJE Solidario se consiguió la pintura para la nueva residencia, más el mobiliario para equiparla con escritorios, bibliotecas, sillones y mesas”, anunció Lozano.

El evento nació en 2002, como respuesta a la crisis económica que atravesaba la Argentina en aquel entonces. Con el tiempo evolucionó y hoy se integra en la estructura de TIJE Travel Tech Group como un programa institucionalizado de ayuda.

El evento contó con un despliegue artístico al que se sumaron las bandas de forma voluntaria. Se subieron al escenario Florencia Otero, Germán Tripel y Rada, con un cierre a cargo de Ciro y Los Persas, quienes sumaron como participación especial a la bajista Luli Bass de Los Piojos.