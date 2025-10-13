Tu proyecto inmobiliario, tokenizado y financiado: un portal digital donde desarrolladores e inversores construyen juntos

Para invertir en metros cuadrados ya no hacen falta capitales ni trámites interminables. La tecnología aplicada al real estate abre hoy nuevas puertas: si sos un desarrollador inmobiliario, Metro Futuro es una nueva alternativa para obtener capital y crecer. Si sos inversor (grande o pequeño), se trata del lugar donde podés ahorrar tu dinero de forma segura y con opciones para todos los perfiles.

Con una inversión mínima de 100 dólares, cualquier persona puede acceder a oportunidades inmobiliarias, operar desde su billetera digital y disponer de su dinero en el momento que lo decida.

Metro Futuro ofrece todas las herramientas necesarias para financiar desarrollos inmobiliarios de manera innovadora, digital y segura. Se encarga de la estructuración legal y la emisión de tokens inmobiliarios cumpliendo la normativa vigente, para que los desarrolladores puedan tokenizar sus proyectos y publicarlos en su portal inmobiliario. A través de esta plataforma es posible vender, gestionar y brindar liquidez inmediata a los metros cuadrados de una obra.

Gracias a la tokenización los metros cuadrados pueden fraccionarse en unidades más accesibles, lo que permite llegar a un público mucho más amplio. Además, se incorporan funcionalidades avanzadas como la liquidez inmediata mediante contratos inteligentes, paneles de venta online y herramientas que transforman el proyecto en una experiencia de inversión más ágil, moderna y escalable.

Cada proyecto publicado atraviesa un proceso de compliance y un riguroso análisis previo que garantiza transparencia y confianza. Solo después obtiene un sello de aprobación que valida su credibilidad ante la comunidad inversora. Además, la plataforma cuenta con el respaldo jurídico del Estudio Beccar Varela, una de las firmas más prestigiosas del país, y con el soporte tecnológico de Dapps Factory como socio estratégico, asegurando la solidez, trazabilidad y seguridad de todo el ecosistema. Uno de los diferenciales clave está en la liquidez inmediata: el inversor puede entrar y salir con libertad, mientras los desarrolladores acceden a una vía ágil de financiamiento y visibilidad.

El respaldo del Grupo Lacroze

Detrás del proyecto hay historia, trayectoria y una red estratégica de confianza. El Grupo Lacroze, con décadas de experiencia en Argentina y en la región, se suma como socio clave, aportando solidez y visión de largo plazo. Además de administrar más de 100.000 hectáreas productivas, la familia consolidó una marca asociada a la seriedad y la gestión profesional.

Con Beltrán Lacroze como nuevo CEO de Metro Futuro, la firma impulsa la expansión y la profesionalización de la tokenización inmobiliaria en América Latina.

Beltrán Lacroze, nuevo CEO de Metro Futuro.

Un ejemplo del alcance del grupo es Control Union, uno de sus negocios centrales, dedicado a la certificación de productos, procesos y manejo de garantías para grandes empresas productoras, exportadoras y bancos de la región.

¿Por qué se trata de una idea relevante?

¿Por qué se trata de una idea relevante?

Porque conecta a desarrolladores inmobiliarios que necesitan financiamiento con personas que quieren invertir.

Porque brinda seguridad y transparencia: todas las operaciones quedan registradas y reguladas.

Porque moderniza el mercado inmobiliario: con tecnología avanzada, facilita que operar sea más simple, rápido y confiable.

Así, un inmueble que en el mercado tradicional suele carecer de liquidez y visibilidad se convierte en una oportunidad dinámica, escalable y accesible para una comunidad global en constante crecimiento.

Metro Futuro se posiciona como el portal inmobiliario digital de referencia en Argentina: el puente que conecta a quienes buscan invertir con quienes necesitan financiamiento y en ese camino transforma la manera de acceder al real estate.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.