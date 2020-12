La argentina Turismocity adquirió la estadounidense Farecompare y se expandirá a países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos Crédito: Gentileza

Nace otro gigante argentino del turismo: el metabuscador de viajes Turismocity compró un competidor en Estados Unidos y se expandirá a 15 países. De ese modo, la compañía digital llegará a países como Reino Unido, Emiratos Árabes e India.

La empresa cofundada por Julián Gurfinkel, Andres Malenky, Eugenio Fage y Martin Levy informó hoy que adquirió Farecompare.com, una firma estadounidense creada en 2004 en Dallas. Fue una negociación que duró cinco meses y que se cerró la semana pasada, aunque recién se pudo comunicar hoy. Por motivos de privacidad, el monto de la compra no fue difundido.

De ese modo, Turismocity se convertirá en un jugador global y sumará mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, India, Filipinas, Emiratos Árabes, y Sudáfrica. Asimismo, la adquisición consolidará el crecimiento de la empresa argentina en mercados como México, Brasil y Colombia, en los que Farecompare.com ya cuenta con una gran cantidad de usuarios.

"En 2019 Farecompare recibió más de 50 millones de visitas únicas, que sumadas a las 80 millones de Turismocity, permitirá a la empresa duplicar su tamaño en muy poco tiempo", se lee en el comunicado difundido esta tarde por la empresa local. En la Argentina, Turismocity seguirá trabajando con su marca, mientras que en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, mantendrá Farecompare.

"Farecompare tiene un funcionamiento similar al de Turismocity, facilita los viajeros la planificación de sus viajes al menor costo posible, ofrece y compara cientos de opciones de agencias de viajes, aerolíneas, y hoteles, entre otras", se lee en el texto. "El modelo de negocios de ambas compañías es el mismo, permite a otras empresas de viajes anunciar, posicionarse, y generar ventas a través de sus plataformas", añade.

La historia de Turismocity

Turismocity promete encontrar "el vuelo más barato" y tiene más de 7 millones de usuarios únicos mensuales. Fue fundada en 2014 en la Argentina y actualmente sus principales mercados son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Cuenta con más de 100 acuerdos comerciales con las principales agencias de viajes, aerolíneas, cadenas hoteleras y destinos turísticos.

En cinco años, la empresa se consolidó y se hizo conocida entre los usuarios de las redes por su asistente de mailing, Carla, quien envía las mejores ofertas de vuelos semanalmente. Sin embargo, la historia de su creación no está exenta de desafíos.

Antes de fundar Turismocity en 2014, los cuatro socios de la compañía trabajaban en el comparador de cupones de oferta (como Groupon) que fue la piedra fundamental de su actividad hoy. Se llamaba Descuentocity y hasta tuvo una versión en modo "redes sociales", Descuentocity Friends, donde los usuarios podían compartir los descuentos que conseguían. Lo importante, pensaban, era salir rápido con los distintos modelos.

Mientras estaban probando los distintos modelos de negocios alrededor de esa idea, se dieron cuenta de que el sector de cupones de descuento no estaba en su mejor momento. Al mismo tiempo, la "red social" que habían creado no funcionaba. "Vimos que la gente no quiere hacer público que compró sesiones de depilación definitiva o una noche en un hotel", contó Julián Gurfinkel, uno de los fundadores, durante Experiencia Endeavor en 2019.

Fue en ese momento en el que rápidamente decidieron cambiar de rubro hacia el turismo. Explicó: "Haber fallado con Descuentocity Friends nos dio lugar a otra idea. Dentro del millón de usuarios que usaba nuestro servicio, a la mitad le había interesado alguna oferta de viajes, y vimos la oportunidad. En ese momento, pensábamos que nuestro equipo estaba preparado para hacer un comparador de ofertas de vuelos".

Turismocity empezó su historia con el foco puesto en los hoteles, pero rápidamente los socios se dieron cuenta de que los pasajes traccionaban más. Uno de los secretos para que la compañía funcionara y creciera fue estar siempre pendientes de la conversación social, admitió Gurfinkel.

Por caso, en la cuarentena se viralizó un anuncio de la marca con los "destinos de cuarentena", con imágenes caseras. "Glaciares" se lee mientras se ve de fondo la imagen de un freezer; "desierto", con un puñado de polenta.

