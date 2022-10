Un negocio que sale del clóset. Los sex shops llegan a los shoppings

escuchar

El negocio que nació escondido en galerías, hoy conquista las ventas online y se infiltra en los grandes centros comerciales. Los sex shops, también conocidos como “tiendas de bienestar sexual”, encontraron su auge gracias a que el tabú alrededor de la sexualidad fue disminuyendo. Sin embargo, este proceso se vio acelerado en todo el mundo con el confinamiento y la pandemia. El año pasado, este mercado alcanzó un valor de US$30,480 millones y se espera un crecimiento a una tasa de 8,4% hasta 2030, según la consultora Grand View Research.

Para Miguel Ángel Huarte, CEO de Buttman, la primera tienda de bienestar sexual en tener un local a la calle en plena avenida Corrientes, la pandemia ayudó a que las personas “verificaran que la sexualidad y lo que nosotros ofrecemos es esencial”. Esto se vio reflejado en su negocio: en poco tiempo las ventas online superaron a las ventas presenciales a las que estaba acostumbrado. “Crecimos un 300% en todo sentido. Antes de la pandemia éramos diez empleados y hoy somos cuarenta. Tuvimos por veinte años una tienda y hoy tenemos tres y estamos por abrir la cuarta”, cuenta.

El éxito de los sex shops también se trasladó a emprendimientos con pocos años de vida. Este es el caso de Nicolás Vidal quien, junto a su novia, en enero de 2020 decidió abrir Savage Sex Shop. Con el inicio de la pandemia se volcaron de lleno a la venta online y registraron un crecimiento vertiginoso: “Llegó un momento que teníamos 100.000 seguidores en Instagram y nos pedían ver las cosas en persona. Nosotros no teníamos lugar físico, entonces el próximo paso fue buscar el local”. Desde su apertura ya registró más de 10.000 ventas y año tras año duplica la cantidad de clientes.

Sumado al cambio de mirada sobre la sexualidad, los sex shops también debieron reconvertirse: dejaron ese lado oculto y pornográfico para pasar a abocarse no solo al placer sino también al asesoramiento. “Trabajamos todos los días para romper con varias creencias que nos limitan y prejuicios que quedaron ya obsoletos”, comenta Huarte, quien busca “democratizar la sexualidad” y naturalizar el rubro. No solo venden productos sino que también realizan charlas con especialistas, ginecólogos e influencers para hablar sobre el bienestar sexual.

Por su parte, Savage nació con el objetivo de ser una especie de “museo”. Una experiencia en la que los clientes no solo compren sino también disfruten de la diversidad que ofrece el mundo de los juguetes sexuales. “Es importante que existan estas tiendas porque hay mucha falta de información y la gente necesita la asesoría”, asegura Vidal. Además, cuenta que una de las dificultades con las que se encontró fue encontrar personal que tuviera conocimiento técnico sobre los productos y temas como alergias y componentes.

Oferta más amplia

Fue este nuevo enfoque sobre las tiendas de bienestar lo que llamó la atención de Florencia Cortés, central manager del Alto Palermo. Con la pandemia del coronavirus varios locales habían quedado vacantes y estaba la tarea de encontrar nuevas propuestas. “Fuimos buscando qué era lo que los clientes estaban demandando, qué se estaba consumiendo y ahí apareció este mundo de las tiendas de bienestar como uno de los rubros en los que no nos habíamos involucrado”, explica Cortés.

En la pandemia Savage decidió dar el salto del e-commerce al mundo físico, con la apertura de sus primeros locales gentileza

Ubicado entre una cafetería y una tienda de libros en inglés, el nuevo local de Buttman muestra una fachada que no revela hacia afuera lo que se encuentra en el interior. Previo a su apertura, el shopping hizo una prueba para analizar la recepción de los clientes. A través de una promoción de canje, presentando las facturas se llevaban un juguete sexual de regalo. El éxito de la acción terminó por confirmar que la sexualidad ya no era un tabú.

“Fue muy gratificante encontrar a alguien que le saque la mirada burda a la industria y lo posicione en un lugar de mucho cuidado y que pueda estar dentro de un centro urbano como es el Alto Palermo. Que puedas resolver hoy algo que muchas mujeres y muchos hombres están consumiendo”, comentó Cortés respecto a la reciente apertura de Buttman. Si bien aclaró que suelen ser cautos respecto al rendimiento de los nuevos locales, Buttman superó las expectativas. “Habíamos puesto una base de facturación de un 30% o menos y la verdad está siendo muy positivo”.

El cepo no perdona

Más allá del buen momento que atraviesa el sector, la coyuntura trae complicaciones operativas. Al efecto conocido de la inflación que golpea a todo el comercio minorista en general, se suma el cepo importador y las dificultades que enfrentan los sex shops para abastecerse de mercadería que en muchos casos no tiene producción nacional.

“El proceso de importación ahora es imposible. Eso generó un monopolio de tres empresas que son las que importan todo,”, explica Vidal, a la vez que asegura que la instalación de una tienda de bienestar sexual -con la suficiente mercadería para no quedarse sin stock y sumado a los costos fijos- demanda una inversión inicial de $ 4 y 5 millones.

A pesar de las distintas trabas, el mercado de las tiendas de bienestar sexual parece que solo crecerá en el futuro. Mientras Huarte se enfoca en la apertura de su cuarta tienda, Vidal planea asentar más su negocio y, en un futuro, poder expandirse a Uruguay y Chile que, según él, “son dos mercados con las mismas falencias que tenía la Argentina”. Además, a largo plazo busca poder franquiciar Savage para que quienes estén interesados -y, a sus ojos, capacitados- en tener su propia tienda, puedan hacerlo.

En esta misma línea, Cortés también considera que este fenómeno vino para quedarse. “Creo que posiblemente en algunas otras plazas o en otros centros comerciales se podría dar”, comenta respecto a si otros shoppings estarán abiertos a seguir el ejemplo del Alto Palermo. Sin embargo, si bien el mall ubicado en avenida Santa Fe es famoso por ser pionero en incluir marcas, este efecto no necesariamente es replicable a todos los centros comerciales por igual. “No es un copy paste que se pueda hacer para todos porque son pocas las marcas que tienen un nivel de facturación alto como para tener muchos locales. Nosotros tenemos muy pocos clientes que tienen locales en todos nuestros shoppings. Tiene que ver con el mercado y cómo va evolucionando”. A su vez, explica que es importante tener en cuenta el tipo de cliente al que apunta cada centro, ya que no todos son iguales y no todas las propuestas son exitosas; y también se debe cuidar minuciosamente la comunicación al respecto.

En definitiva, la pandemia ayudó a sacar a este mercado de las sombras y comenzar un proceso que hoy parece irreversible. “Confiamos que el rubro va seguir naturalizándose y que cada vez más seres humanos lo van a aceptar como algo esencial”, cierra Huarte.

