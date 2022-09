Negocio saludable. La reconversión de las farmacias

En medio de la fuerte crisis que enfrenta el consumo, las farmacias es uno de los contados rubros que viene surfeando el impacto de la inflación y la caída de la demanda. Frente a la paralización que registran otros canales, las cadenas de farmacias no detuvieron sus planes de crecimiento y la industria sigue sumando nuevos jugadores, con propuestas que van más allá de la tradicional venta de medicamentos.

De acuerdo a los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en agosto las ventas de las pymes minoristas cayeron en promedio 2,1%, lo que representa el segundo mes con números en rojo. Una de las pocas excepciones en un mercado muy golpeado fue el rubro “farmacia y perfumería” que a contramano de otros negocios, cerró el mes con un alza del 2,9 por ciento.

El relativo buen momento del canal se explica, entre otros factores, por el proceso de reconversión que lideran las cadenas de farmacias más grandes que supieron avanzar hacia nuevos negocios.

“Estamos desarrollando un porfolio de nuevas propuestas comerciales para la comunidad. En esta línea, entendemos que la alimentación desempeña un rol determinante en el cuidado de la salud. Y ahora decidimos potenciar ese eje de negocio y dar un paso más para consolidar nuestra posición en el ámbito de la calidad de vida integral, ofreciendo a nuestros clientes una propuesta saludable más completa”, explicó explicó Sebastián Miranda, CEO de Farmacity, la cadena líder del mercado local con 250 farmacias a nivel nacional y que acaba de completar un plan de inversiones por $3000 millones en los últimos cinco años.

La nueva orientación incluyó el cierre de una alianza comercial The Food Market, una cadena de comida saludable, que se integra al ecosistema comercial de Farmacity que también incluye propuestas como Simplicity, Get the Look y el e-commerce Farmacity.com. En Farmacity además no descartan seguir creciendo con este esquema de alianzas estratégicas. “Con el objetivo de aportar valor en el sector farmacéutico, analizamos el desarrollo de modelos asociativos que permitan integrarnos con jugadores ya existentes”, reconoció Miranda.

La incorporación de nuevos rubros de productos también es uno de los ejes comerciales de MásFarma, la cadena que acaba de lanzar el grupo GDN Argentina y que se erige sobre la base de la red de farmacias que tenía Walmart en el mercado local. GDN está liderado por el empresario Francisco de Narvaéz, que a fines de 2020 se alzó con el control del negocio local de Walmart, incluyendo su red de 36 farmacias que funcionan pegadas a sus supermercados ChangoMás (ex Walmart).

El negocio de las farmacias está amenazado por el avance de las grandes cadenas y los cambios de hábitos

“Con la nueva propuesta buscamos mejorar la experiencia del cliente, ampliando la superficie de venta e incluyendo nuevos artículos de belleza, productos de dermocosmética y una amplia gama de perfumes importados”, destacó Matías Grondona, gerente general de GDN Argentina.

La empresa anunció una inversión de $ 1115 millones para potenciar su red de farmacias y una cadena de centros de servicios para el mantenimiento del automóvil, bajo el nombre de MasAutocenter. En GDN además no descartan para una segunda etapa la apertura de farmacias por fuera de los supermercados. “La idea es darle una identidad propia al formato y que pueda tener una vida independiente de los supermercados. En Uruguay ya tuvimos una experiencia similar con BAS, que nació com una línea de ropa exclusiva de las tiendas Ta-Ta y después se independizó con locales propios”, destacó Grondona.

Perfil bajo

Más allá de las cadenas más reconocidas, hay otros jugadores con un perfil un poco más bajo pero que también se muestran muy activos en materia de aperturas y fusiones.

FarmaPlus acaba de inaugurar un par de sucursales en Villa del Parque y Las Lomas de San Isidro. De esta manera, la empresa controlada por Cristian Maculán y Luis Segura (h) -el hijo del expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)- pasó a contar con cuarenta puntos de venta en Capital y el Gran Buenos Aires, con el foco puesto en el corredor norte. La cadena además acaba de completar un proceso de rebranding y abandonó el nombre de Farmacias Azul para pasar a funcionar con la marca FarmaPlus.

Otra de las empresas que se encuentra a la caza de oportunidades es Farma365, que acaba de quedarse con dos locales emblemáticos sobre la avenida Rivadavia. Se trata de dos bocas de la firma La Francesa, una en Caballito y otra en Flores. Las dos farmacias continuarán operando con su marca tradicional,

En la zona noroeste del conurbano, por su parte, está creciendo Farmacia del Águila. En pandemia, la cadena propiedad de la familia Capurro no detuvo su plan de expansión y concretó media decena de aperturas, incluyendo una última sucursal en el partido de San Miguel.

Cambio de hábitos

La contracara de este crecimiento de las cadenas es la crisis que enfrentan las farmacias de barrio, con un modelo de negocios jaqueado por los cambios en los hábitos de los consumidores y el avance de competidores con un poder de negociación muchísimo mayor. “Las propuestas de las farmacias de barrio están cada vez más limitada en una situación parecida a lo que ocurrió con los almacenes frente a los supermercados o los quioscos particulares contra las grandes cadenas. En el caso puntual de las farmacias, la escala es fundamental y también se suma el hecho que la negociación con el PAMI es cada vez más difícil para un pequeño farmacéutico”, explica Cristina Kroll, directora del sitio especializado Pharmabiz.

Las farmacias de barrio además enfrentan la llegada de nuevos competidores en rubros en los que hasta no hace muchos años tenían prácticamente un monopolio comercial, con la aparición y consolidación de propuestas como las cadenas de perfumería masiva, las pañaleras y las dietéticas.