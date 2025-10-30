Una empresa líder de soluciones químicas para la construcción inauguró una planta operada exclusivamente por mujeres

Puerto Tirol, en Chaco, es el lugar que la compañía líder en soluciones químicas para la construcción Sika eligió para instalar una nueva planta productiva –la octava de la multinacional suiza en el país– que sobre una extensión de 6.000 metros cuadrados será operada exclusivamente por mujeres.

Allí se producirán productos Sika, Klaukol y Revear. La firma –que tiene más de 80 años de presencia en la Argentina– consolida de esta manera su compromiso con la igualdad de oportunidades: la nueva planta es la primera de Sika en el mundo con un plantel 100% integrado por mujeres.

Para concretar el proyecto la compañía llevó adelante un proceso de formación y contratación de trabajadoras locales, para promover su inserción en la industria. Actualmente la planta cuenta con once trabajadoras, que se desempeñan en las áreas de Gerencia, Logística y Operaciones.

De izquierda a derecha: Daniel Monteiro, área manager Latam Sur de Sika; Mike Campion; presidente Región Américas de Sika; Sol Dieguez, gerente de Planta de Puerto Tirol; Oscar Baccaro, gerente general de Sika Argentina y Leandro Zdero, gobernador del Chaco.

Producción estratégica para todo el NEA

Desde la planta de Puerto Tirol se producirán más de veinte productos de las marcas Sika y Klaukol en su formato en polvo, como adhesivos y morteros para abastecer a todo el Nordeste argentino. Entre ellos se destacan líneas ampliamente reconocidas en el mercado: SikaCeram® Flexible y Klaukol Impermeable Potenciado®.

Desde allí se distribuirán también los productos Revear, consolidando a esta planta como un punto estratégico para la región.

“Esto representa más desarrollo, mayor presencia en la región, porque genera empleo y movimiento económico para todo el NEA. Estamos integrando al Chaco al mapa industrial del país, hoy somos parte de un proyecto de expansión productiva que no tiene techo. Este es el modelo que queremos para todo el Chaco: que cada localidad pueda crecer con empleo genuino y con orgullo local”, destacó el gobernador de Chaco Leandro Zdero durante el acto inaugural.

También estuvieron presentes el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert; el presidente Región Américas de Sika, Mike Campion; el vicepresidente Ejecutivo (EVP) Operaciones Región Américas, Gunter Leitner; el área manager Latam Sur, Daniel Monteiro; el gerente general de Sika Argentina, Oscar Baccaro, el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, Oscar Dudik; el subsecretario de Industria de la provincia, Patricio Amarilla, y, por parte de Sika, Leandro Molina, Seguridad América.

“Sika Argentina tiene las mejores expectativas en la provincia del Chaco y desde allí en el norte del país”, señaló desde Sika la gerente de marketing Jimena Veloz Rua, también presente en el acto. A lo que añadió: “Esperamos continuar creciendo en el país y seguir ampliando nuestro portafolio de productos, estamos muy confiados en el futuro próximo”.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.