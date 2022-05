Unicornios en peligro. Después de un año de vacas gordas, las nuevas empresas tecnológicas se preparan para tiempos difíciles

Después de una suba sorprendente durante la pandemia, que benefició a todas las empresas digitales, las acciones tecnológicas han atravesado una mala racha. El Nasdaq, un índice de gran peso tecnológico, ha caído un 15% desde su máximo de noviembre, lastrado por un nuevo brote de covid-19 en China y la guerra entre Rusia y Ucrania, que están paralizando las cadenas de suministro, y la inflación, que erosiona el valor de los flujos de futuros, lo que hace que las acciones de crecimiento riesgoso sean menos atractivas para los inversores. El 20 de abril, el valor de mercado de Netflix se derrumbó en un tercio, o US$54.000 millones, después de que el gigante del streaming informara la primera pérdida neta trimestral de suscriptores en más de una década.

El derramamiento de sangre en los mercados públicos ha dejado a muchos preguntándose acerca del futuro de las nuevas empresas tecnológicas.

Gracias en parte a los nuevos tipos de inversores, como los fondos de cobertura y las corporaciones, que invirtieron más efectivo en el sector, el año pasado fue excelente para las operaciones de venture capital. Según la consultora CB Insights, las nuevas empresas tecnológicas globales recaudaron US$628.000 millones en 2021, más del doble de la cuenta del año anterior. En el mismo período, el número de operaciones aumentó en un tercio, hasta alcanzar las 34.000 de compras. Un total de 528 empresas privadas se convirtieron en “unicornios”, valoradas en US$1000 millones o más. ¿Estas ricas valoraciones ahora también están a punto de caer?

Desaceleración

La respuesta corta: casi seguro. La negociación ya se ha desacelerado. El número de operaciones selladas entre enero y marzo se redujo un 5% respecto al trimestre anterior. La cantidad invertida cayó un 19%, la mayor caída trimestral desde 2012. Algunos de los factores detrás de la desaceleración son los que perturban los mercados públicos, los inconvenientes de la cadena de suministro y la inflación, entre ellos.

Un índice de acciones que han cotizado a través de una oferta pública inicial (IPO) en los últimos dos años, compilado por Renaissance Capital, un fondo de cobertura, ha bajado alrededor de un tercio en los últimos 12 meses. Esto ha desanimado a muchas nuevas empresas a cotizar en bolsa. En los últimos tres meses de 2021 cotizaron 296 firmas. En los primeros tres meses de 2022, solo 164 lo hicieron, principalmente en Asia. Preocupados de que pronto no puedan monetizar sus participaciones, los capitalistas de riesgo han ajustado sus presupuestos.

Las valoraciones privadas empiezan a verse afectadas. El mes pasado, Instacart, una empresa de entrega de alimentos, dio el paso inusual de anunciar su propia devaluación, de US$39.000 millones en marzo del año pasado a US$24.000 millones, incluso sin una “ronda descendente” de recaudación de fondos a un precio más bajo. Las valuaciones también están cayendo en los mercados secundarios. Phil Haslett, cofundador de EquityZen, que ayuda a los empleados de tecnología a vender sus opciones sobre acciones previas a la OPI, dice que los precios de algunas de esas acciones han caído entre un 30 y un 40 % desde la segunda mitad del año pasado.

Proyectos en suspenso

La caída de las valoraciones, a su vez, dificulta la obtención de capital. Los nuevos proyectos pueden quedar en suspenso y las nuevas contrataciones pueden tener que detenerse. Algunas empresas podrían cerrar por completo. El 5 de abril, Fast, un fabricante de software de pago para sitios de e-commerce, anunció que cerraría debido a problemas de recaudación de fondos. Muchos inversores predicen que más empresas emergentes quebrarán o verán disminuir sus valoraciones en los próximos meses.

Para ver qué nuevas empresas están en mayor riesgo, The Economist analizó el crecimiento de los ingresos anuales y las relaciones de valoración a ventas de 500 unicornios en todo el mundo, para los cuales PitchBook, una firma de datos, tenía información. Para todo el lote, el crecimiento medio de los ingresos fue del 63 % y la relación valor/ingresos fue del 22. Algunos sectores parecían particularmente vulnerables.

Una son las empresas de hardware, como Juul, un fabricante de cigarrillos electrónicos, y Royole, una compañía china de dispositivos inteligentes. Este grupo tiene un crecimiento medio de los ingresos del 32% y valoraciones 25 veces superiores a sus ventas anuales. Otra categoría son las fintech, incluidas Checkout.com de Gran Bretaña y Plaid de Estados Unidos. La valoración media de estas empresas es aproximadamente 33 veces sus ventas, la más alta entre los 11 sectores amplios que examinamos, pero el crecimiento medio de sus ventas es de solo un 70% anual.

Algunas nuevas empresas estarán aisladas del impacto. Las empresas de software, por ejemplo, tienden a presumir de grandes márgenes brutos, a menudo alrededor del 70% para las empresas más pequeñas. Esto puede proporcionar un amortiguador contra una recesión. Gracias a la excelente recaudación de fondos del año pasado, muchas empresas emergentes de todo tipo tienen balances generales saludables y es posible que no necesiten reunir capital durante varios años. “Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él”, dijo el jefe de uno a The Economist a principios de este año después de una ronda multimillonaria.

Pensamiento mágico

Las empresas superestrellas, como Stripe, un unicornio de pagos valorado el año pasado en US$95.000 millones, son tan adoradas por los capitalistas de riesgo que probablemente podrán recaudar dinero incluso en entornos difíciles. De hecho, las firmas de venture capital insisten en que la caída de las valuaciones no afecta sus rendimientos, precisamente porque en última instancia provienen de una pequeña cantidad de grandes éxitos y no de muchos pequeños casos de empresas con resultados millonarios.

Sin embargo, algunos inversores están reconsiderando sus estrategias. Las empresas más jóvenes, que están más lejos de cotizar y, por lo tanto, es menos probable que se vean afectadas por las turbulencias en los mercados públicos, están a favor. En el último trimestre, el tamaño de los acuerdos ha seguido creciendo para los jóvenes, mientras que el acuerdo medio para las empresas en etapa avanzada se ha reducido de US$50 millones el año pasado a los actuales US$40 millones.

Las startups también se están adaptando. Haslett informa de una oleada de directores financieros que piden ayuda para organizar la venta de las acciones de los empleados en los mercados secundarios. Estas acciones pueden cotizar menos que si sus propietarios hubieran esperado a que su empleador se hiciera público. Pero eso puede ser una larga espera.