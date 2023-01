Vacaciones de verdad. Cómo tener un verano sin estrés financiero

escuchar

Antes de salir a la ruta hay chequeos que no se pueden pasar por alto. Revisar neumáticos y aceite, controlar papeles, seguro y tener la VTV al día. Pero para pasar unas vacaciones sin sobresaltos también hay que ocuparse de las finanzas personales.

Para disfrutar del descanso lo más despreocupados posible es importante armar una estrategia de cobertura para el tiempo que se va a estar “desconectado”. En primer lugar, calcular los vencimientos de tarjetas de crédito, expensas, débitos automáticos de seguros u otros servicios en caja de ahorro y dejar los fondos necesarios previstos. Así se evitan cargos e intereses por mora. Para estacionar esa liquidez hasta el vencimiento sin perder por goleada frente a la inflación, los fondos de dinero o money market son muy útiles.

Prever también algún gasto adicional o imprevisto que pueda surgir en las vacaciones y tener para eso una reserva de rápida disponibilidad por ejemplo con un FCI T0 -los fondos de dinero que se mencionaban más arriba- billetera virtual que remunere el dinero en cuenta, o algún fondo que pueda generar un poco más de rendimiento, pero también de rápido acceso como los T+1, es decir que el dinero estará disponible en 24 horas.

“La estabilidad y la certeza de un resultado generan mucha tranquilidad a los inversores, es por eso que la tasa, que además se encuentra nominalmente alta, resulta una inversión atractiva para pasar el verano”, explica Federico Razza, asesor en WINA.

El especialista de la plataforma de inversiones recomienda el FCI Allaria Ahorro Plus, “que diversifica en una cartera de letras a descuento y tasa fija con liquidez en un día si surge un imprevisto”.

“Para aquellos inversores con un horizonte de inversión de algunos meses, por ejemplo hasta marzo, Fima Ahorro Plus podría ser una alternativa con volatilidad reducida y un rendimiento en niveles del 70% (tasa nominal anual), con liquidez en 24 horas”, aporta Mariano Calviello, Head Portfolio Manager de Fondos Fima. “Este fondo invierte mayoritariamente en instrumentos del Tesoro, tanto a tasa fija como con ajuste CER, y es una opción de corto plazo que permite mejorar el rendimiento contra un FCI de money market”

Hora de invertir

Hasta acá, cortísimo plazo, paraguas protector para las dos o tres semanas que se está en modo 100% off. ¿Y qué hacer con el dinero que con seguridad no se va necesitar durante los días de vacaciones?. Lo fundamental es establecer objetivos y plazos para que quede invertido y no pierda valor.

Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline, recomienda el bono dual TDJ23. “Este instrumento tiene una estructura particular que no ofrecen otros bonos disponibles en el mercado de capitales: va a pagar el ajuste de capital mayor entre la evolución del índice CER más un cupón y la evolución del tipo de cambio oficial”, explica.

El bono en cuestión vence en junio de 2023 y tiene “un rendimiento anual (TIR) esperado del 127%”, detalla Donzelli.

Ariel Sánchez, gerente de inversiones de Galicia, recomienda para inversores con un horizonte de tres o cuatro meses no quedarse parados solo en activos con tasa fija, sino combinar con variable. “El Fondo Fima Renta Pesos invierte mayoritariamente en activos del Tesoro, pero con una ponderación mayor de ajuste CER de corto plazo”, explica. “Las inversiones de este fondo tienen un plazo promedio de tres a cuatro meses, lo cual le genera algo más de volatilidad que por ejemplo, el Fima Ahorro Plus, pero con la posibilidad de obtener mejores rendimientos”, aclara.

Para quienes solo duermen tranquilos parados en dólares, el mercado de capitales también ofrece alternativas que se adaptan a distintos perfiles y plazos. FCI para los que no quieren ocuparse de una gestión activa y Obligaciones Negociables (ON) y Cedear para los que arman su propio menú. Claro que siempre hay que evaluar el riesgo y los plazos. Obviamente, el dólar MEP es una alternativa para quienes buscan hacerse de dólar billete sin restricciones y tomar sol sin pensar en vaivenes ni cotizaciones.

En este punto Donzelli, apunta: “para los interesados en una alternativa de bajo riesgo como son los instrumentos de renta fija, podría ser una buena idea tener exposición en algunas Obligaciones Negociables”. Una opción es la ON de Telecom (TLC5O), que tiene vencimiento en agosto del 2025 y ofrece una estructura de pagos interesantes. ¿De qué se trata? “Paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8,5%, y paga cuatro amortizaciones de capital anuales a partir del 2023, reduciendo riesgo al no acumular todo el capital al vencimiento”, explica el analista de IOL y subraya que así, “la ON ofrece un rendimiento en dólares del 9,4% a la fecha, superando la inflación de Estados Unidos”

Razza, de WINA, no deja de poner la lupa sobre la volatilidad del tipo de cambio que siempre es una fuente de nerviosismos para los argentinos. “Si bien la tasa (en pesos) es atractiva, las recientes subas del dólar generan preocupación en algunos inversores. En ese caso, su tranquilidad en vacaciones viene por estar defendidos de los movimientos del tipo de cambio y de su impacto en la inflación”.

Cobertura verde

Para el caso de quienes buscan cobertura en dólares, Razza propone el fondo Allaria Cobertura Dinámica. “La cartera se compone de instrumentos que ajustan por devaluación y CER (coeficiente de estabilización de referencia) y, aunque es un fondo pensado para un horizonte de inversión no tan corto, puede resultar el ideal porque brinda doble cobertura”, recomienda.

Desde Cohen, Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija, considera oportuno resguardarse en bonos de ley extranjera si la idea es invertir en bonos y especialmente si esa colocación irá más allá del tiempo que duren las vacaciones.

Para inversores un poco más avezados, explica que “el ruido institucional que vive el país en los últimos días, producto del conflicto entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación, aún no se vio reflejado en el diferencial de precios entre los bonos que se rigen por la ley de Nueva York y los que se rigen por ley argentina. Los spreads según legislación se encuentran en la mayoría de los casos por debajo de su promedio histórico, generando una oportunidad de hacer el pasaje a una mejor protección de capital”.

Es que, tradicionalmente, los bonos ley argentina (es decir que ante un problema será un juzgado local el que decidirá sobre la suerte de los inversores) cotizan a un precio menor que sus pares con ley extranjera.

“En particular -dice Mazza- recomendamos comprar GD38 y vender AE38. Oportunidades similares existen para los bonos soberanos 2029 y 2041, cuyo spread entre legislación NY y argentina se encuentran por debajo del promedio histórico”.