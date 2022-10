Verónica Cheja “No creo mucho ni en los éxitos ni en los fracasos. Es un camino y lo importante es aprender”

escuchar

Verónica Cheja forma parte del mundo de la comunicación desde los 18 años y con tan solo 22 fundó junto con Silvia Maggiani y Gabriela Korovsky, el grupo de comunicación Urban. La empresa surgió en un momento en el que en Argentina prácticamente no se conocía el brand PR y, en sus comienzos, las tres socias se dedicaron a hacer la prensa de bandas de rock. Fue esta mirada innovadora y este know how único lo que las llevó a trabajar con MTV y, desde entonces, no dejaron de crecer.

Hoy Urban tiene una cartera de clientes que incluye a Mercado Libre y Mercado Pago, Coca-Cola, Adidas, Playstation, Zurich, Unilever, TravelX, AstraZeneca, American Express y Google. Cuenta con un equipo de 130 empleados, tiene una oficina en Chile y ahora avanza sobre nuevos mercados como España y México.

En esta tercera entrega de Hacedores, la nueva serie de EY y Comunidad de Negocios, Cheja habla sobre sus inicios en la comunicación, el rol del género en el mundo empresarial y cómo las nuevas generaciones se están incorporando al mercado laboral.

-Empezaste haciendo pulseras y eso te llevó a la televisión. ¿Qué edad tenías y cómo fue que llegaste a ese lugar?

-Tenía 12 años. Mi mamá me acompañaba al Once a buscar los canutillos, todas esas cosas. Me apoyaba un montón y yo las hacía, pero no se las quería regalar a la gente, se las quería vender. Entonces le dije a mi mamá: “Vamos a los negocios a ver si a alguien le interesa”. Y bueno, así fui yendo de negocio en negocio y me iban comprando. En un momento llego a un negocio y estaba la conductora del programa Buenas tardes, mucho gusto y me dice: ‘Ay no puedo creer que con 12 años vendés, sos una emprendedora. ¿No querés venir a mi programa para contar cómo hacés lo que hacés?’. Entonces le dije que sí y fue espectacular.

-Arrancaron un primer proyecto que era Red Press en el que estaba la Colo Maggiani, que es tu amiga y tu socia hasta el día junto con Gabriela Korovsky, ¿desde hace cuántos años?

-Y son 25 años trabajando juntas.

-Al punto que son socias que viajan y van a la misma habitación del hotel ...

-Siempre fue un plan. Es un programa y así formamos una amistad y una red. Esa cosa que tenemos las mujeres de armar una red que te contiene, la que te ayuda, te hace crecer.

-¿Qué es lo que disfrutás de tu trabajo?

-Me gusta hacer. Yo soy una persona que hago cosas y eso me encanta. Lo disfruto mucho. Estar con gente, estar con mis socias, estar con el equipo es algo que me da mucho placer. Por eso en la pandemia sufrí un montón cuando venía a la oficina y no había nadie. Me inyecta mucha energía la gente, estar con otras personas. Ver, hacer y producir. Volver, hacer, producir. Pensar, hacer producir. Eso me encanta.

-En un momento hubo una cuestión que empezaste a abrir ciertas ventanas y una de las ventanas tuvo que ver con el Cirque du Soleil.

-Nosotros empezamos hace 25 años y nuestro primer laburo fue más que nada hacer prensa de bandas de rock. Lo que hacíamos nosotros era que salgan en las tapas de los diarios y ahí la persona con la que empezamos a generar mucho vínculo era Roberto Costa, que es el dueño del Pop Art.

-Es otro hacedor…

-Es otro hacedor increíble. Y siempre estuvimos muy ligados durante estos 25 años y así surgió el proyecto. Ellos hicieron toda la producción de Cirque du Soleil de Messi y también del de Soda y ahí surgió la posibilidad de encargarnos de la comunicación mundial de este evento que fue increíble y superó todas las expectativas. Te doy la primicia que en 2023 viene a Buenos Aires el Cirque du Soleil de Messi.

-¿Cómo surgió el espectáculo con Soda Stereo? Ustedes fueron con una idea, tocaron la puerta de Cirque du Soleil y dijeron: “Tenemos este concepto, ¿les gusta?”

-Exacto y ahí dijeron: ‘sí, pero necesitamos conocer la banda’. Lo que nos pasó es que hay muchos argentinos trabajando en Cirque du Soleil en Canadá, donde tienen su base, y cuando tiramos el nombre de Soda Stereo todos se murieron. Entonces dijeron “sí queremos hacerlo” y después hicieron un focus group y se dieron cuenta que en Latinoamérica Soda Stereo era una marca más fuerte que Cirque du Soleil. Entonces ahí surgió.

-Ustedes son tres mujeres al frente de una empresa. ¿Crees que faltan más mujeres líderes?

-Hay mujeres líderes. Lo que pasa es que están en muchos lugares y hay que trabajar para encontrarlas porque en general no tenemos un alto perfil. Las mujeres hacemos y trabajamos para resultados y para que las cosas sucedan. En general no somos personas que tenemos alta visibilidad. Y los hombres también nos tienen que ayudar a tener más espacios de visibilidad.

-¿Cómo ves hoy la Argentina?

-La Argentina está pasando por un momento complejo, pero sobre todo hay una crisis de confianza. Más allá de los temas más macro, hay una crisis de confianza. Hay que ir trabajándola de a pedacitos, ir armando.

-Hablando de esos pedacitos, hay un país dividido en dos. ¿Cómo es comunicar en un país que está tan fragmentado?

-Es complejo porque hoy tenés multiaudiencias. Dentro de esas dos audiencias a su vez hay muchas más audiencias. Por eso nosotros hace dos años armamos una nueva compañía, una startup, que se llama Neuronal que lo que hace justamente es trabajar con datos para poder entender a esas audiencias. Cuáles son esas audiencias.

-¿Hay que tener más consistencia? En una época te decían ‘no tomes partido’. ¿Ahora es distinto?

-Hoy la transparencia es todo. Hoy se sabe todo. Estamos en la era de la hipertransparencia. Entonces yo no te digo que tomes partido, pero hay que tener un punto de vista sobre las cosas. Hoy la gente busca líderes con puntos de vista sobre los temas.

-¿Cuál es tu sueño más grande?

-En lo profesional es poder seguir aprendiendo. No creo mucho ni en los éxitos ni en los fracasos. Esto es un camino y siempre es levantarte, aprender. Lo importante es cómo ir incorporando esos aprendizajes. Yo cada vez que tengo una reunión busco sacar algo positivo. Por ahí esa persona no me gusta mucho, pero se puede aprender algo. La idea es siempre seguir aprendiendo, seguir creciendo. Con Urban hoy tenemos oficinas en Buenos Aires, en Chile y ahora nos estamos expandiendo a México y España para poder hacer ese sueño realidad.

-¿La idea es crecer desde la Argentina?

-La Argentina es el hub. Hace 15 años que estamos en Chile y la verdad que nos va muy bien. Es un mercado distinto y nos costó. A nosotros siempre el principio nos cuesta. En la Argentina los primeros cinco años fueron esforzados, fueron difíciles. De hecho no ganamos plata. Y en Chile es lo mismo. En México y España va a ser bastante similar, pero es apostar al futuro y mi sueño es que Urban pueda trascender. Yo tengo 50 años y de acá a algunos años a mi me encantaría que Urban siga sin mí, que pueda trascender.

-El año pasado cumpliste 50. ¿Lo sentiste como un punto de inflexión?

-Lo viví con mucha alegría. Creo que en los últimos años empecé a tomar un poco más de distancia y de perspectiva y empezar a pensar un poco más en el futuro y trabajar más con el deseo: qué tengo ganas y darle ese espacio también al deseo, lo que a mi me gusta.

-Lo tuyo siempre mucho esfuerzo, pero las nuevas generaciones son un poco distintas, con un esfuerzo un poquito más medido o distinto …

-Distinto. Yo creo que es diferente. Hay una aceleración muy grande y las nuevas generaciones lo ven y se suben a esa ola de querer todo inmediatamente. La gente no espera para crecer y para aprender. Sienten que lo van haciendo en el camino. Porque, ¿qué es estar listo? Es la experiencia, no es otra cosa. Es el tiempo y es el valor del tiempo. Hoy por ahí las nuevas generaciones sienten que ese aprendizaje lo tienen como más rápido, nosotros le dábamos más tiempo. Por ahí tienen razón, no lo sé.