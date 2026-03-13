“Volvió al radar”: el ecosistema emprendedor celebró el clima de negocios tras la Argentina Week

Más de 30 referentes del ecosistema emprendedor se dieron cita en Argentina Week, un evento que se presentó como una vidriera para los negocios en el país. Entre reuniones con fondos, bancos y corporaciones, trazaron un balance común: volvió el interés y el país recuperó lugar en la agenda internacional.

Para los protagonistas, el encuentro marcó un punto de inflexión en la narrativa del país. Organizado por la embajada argentina en Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America y Kaszek, con respaldo de la Cancillería, el encuentro reunió también a más de 300 líderes empresariales globales, entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York.

“Argentina Week fue el pitch más importante que dio el país en años. Por primera vez en mucho tiempo, la Argentina se paró frente al mundo con todos sus activos sobre la mesa: energía, minería, agro, finanzas y también emprendedores. La propuesta de valor del país no termina en sus recursos naturales; empieza en la capacidad de su gente para convertir ideas en empresas que compiten globalmente. Eso también es la Argentina. Y el mundo lo está empezando a ver”, señaló María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

Mariano Wechsler, CEO y cofundador de Teamcubation -una startup que acelera el desarrollo de habilidades tecnológicas en las empresas-, consideró el espacio como “una señal muy positiva hacia el mundo”. Y añadió: “Que dentro de esa agenda se incluya a la economía del conocimiento es aún más relevante, porque refleja el enorme potencial que tiene el país en uno de los sectores con mayor proyección global”.

Nicolás Szekasy, cofundador de Kaszek: "En muchos sentidos, la gestión actual parece aplicar una lógica cercana a la del mundo emprendedor"

“Fue una presentación muy potente del país: no solo se destacaron compañías consolidadas y con trayectoria internacional, sino también el enorme potencial de las nuevas empresas impulsadas por emprendedores. Esa combinación entre experiencia, talento y nuevas ideas es uno de los activos más valiosos que hoy tiene la Argentina para atraer inversión y proyectarse al mundo”, enfatizó el ejecutivo, también cofundador de Digital House y de la desarrolladora de software Digbang.

Otro de los emprendedores que se dio cita en Nueva York fue Facundo Díaz, fundador de The Quantum Alliance y /q99, dos iniciativas enfocadas en desarrollar infraestructura avanzada de cómputo y en impulsar la convergencia entre inteligencia artificial y computación cuántica en América Latina. “En un momento en que la carrera global por la infraestructura de computación avanzada y cuántica se está acelerando, Argentina Week cobró especial relevancia. La fuerte alineación entre la Argentina y Estados Unidos crea una oportunidad única para atraer inversiones, colaborar con socios globales y posicionar a la Argentina como una plataforma clave para la próxima generación de infraestructura tecnológica. La Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un pionero global en computación avanzada”, consideró.

Para Gastón Irigoyen, CEO de Pomelo, el evento fue también un hito de reposicionamiento geopolítico: “Argentina Week fue un evento sin precedentes que reposicionó a la Argentina como un país estratégico en la agenda de Estados Unidos y en el contexto de la redefinición del escenario geopolítico internacional. Nuestro país emerge como un actor relevante dentro de Occidente y como un socio comercial global, dado el potencial de sus recursos y de industrias clave para el desarrollo de la energía, la minería, los agronegocios, los servicios financieros, la tecnología y la inteligencia artificial”.

El emprendedor argentino, que desarrolla tecnología API-first para la emisión, el procesamiento y la gestión de la plataforma del negocio de tarjetas, consideró que tras décadas de ausencia, la Argentina vuelve a ser considerada en el mercado de capitales y es vista por empresas líderes como una gran oportunidad de inversión para las próximas décadas.

La visión de los fondos

Desde el ala de los fondos de capital, Mariano Mayer, presidente de la Asociación de Capital Privado, Emprendedor y Semilla de la Argentina y cofundador de Newtopia VC, señaló que la cita neoyorquina funcionó para “consolidar la confianza y mostrar las oportunidades estratégicas en tecnología, agro, energía y minería”.

Para Mayer, un factor determinante fue la presencia de los gobernadores, lo que dio un mensaje de “sustento político” a las reformas, permitiendo que las reglas de juego se perciban estables a largo plazo. “El interés por la Argentina Week es total. El inversor ya reconoce el talento local. Hoy vemos muchísima más receptividad. Algunos ya vienen al país a ver oportunidades, otros avanzan con el análisis de proyectos concretos y otros ya concretan inversiones”, explicó.

En tanto, Nicolás Szekasy, cofundador de Kaszek, observó una convergencia inusual: “En muchos sentidos, la gestión actual parece aplicar una lógica cercana a la del mundo emprendedor en la conducción del país: enfocarse en lo esencial, distinguir la señal en medio del ruido, tener una visión de largo plazo y ejecutar con rapidez y determinación”. Y añadió: “Durante años se sostuvo que reducir el déficit fiscal era políticamente imposible en la Argentina. Sin embargo, el gobierno logró llevar las cuentas públicas al equilibrio en apenas semanas. Demostrar que lo que parecía imposible sí puede hacerse -y hacerlo con velocidad- es una de las características más destacadas del espíritu emprendedor”.

Para el inversor, que recientemente anunció la inyección de capital en las startups Pomelo, Tapi y Humand, los emprendedores estuvieron muy bien representados, reflejando el impacto que las empresas tecnológicas argentinas ya están teniendo en el desarrollo del país.

Entre los emprendedores argentinos que se dieron cita en Argentina Week se destacaron Pablo Larguia (SenseiNode), Tomás Mindlin (Tapi), Sebastián Serrano (Ripio), Santiago Sosa (Tiendanube), Marcial González Fraga (Oss), Ignacio Berardi (Rexi), Nicolás Benénzon (Humand) y Marcelo Cavazzoli (Lemon). También figuraron los nombres de Diego Pando (Brubank), Gastón Remy (Nuqlea), Gastón Parisier (Big Box), Federico Lauria (Dale Play) y Martin Migoya y Guibert Englebienne (Globant), entre otros.