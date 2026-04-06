Vuelta a manos argentinas: Marcelo Mindlin desembarca en Loma Negra

La cementera líder del mercado local, Loma Negra, oficializó el ingreso del empresario Marcelo Mindlin como nuevo accionista y presidente, en lo que constituye el regreso de la compañía a manos argentinas.

La reestructuración del holding brasileño InterCement (el accionista controlante de Loma Negra), iniciada en 2024 y llevada adelante en San Pablo, concluyó con éxito y permitió despejar el horizonte financiero del grupo. Según informó la empresa, el proceso incluyó la reprogramación total de la deuda hasta 2031 y un aporte de capital por US$110 millones de los nuevos accionistas, destinado a acelerar inversiones, mantenimiento y mejoras operativas de la cementera.

En ese marco, se consolidó una nueva estructura accionaria, con el desembarco de Latcem —la sociedad liderada por Mindlin— junto con Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments.

Como parte de los cambios, el directorio de Loma Negra será presidido por Mindlin, con representación de los nuevos accionistas y de los bonistas. En tanto, Sergio D. Faifman continuará como CEO y miembro del directorio.

Desde la compañía destacaron que la operación no altera el funcionamiento cotidiano del negocio, que seguirá enfocado en la seguridad, la eficiencia operativa y la atención a clientes. Al mismo tiempo, remarcaron que el nuevo esquema financiero y accionario fortalece la posición de la empresa y le permite proyectar crecimiento de largo plazo.

“Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo”, señaló Mindlin.

Por su parte, Ruben Kliksberg y Sean Mulroy, los dos co-CIO de Redwood Capital Management, aseguraron que “esta inversión en InterCement nos ofrece una oportunidad única de participar junto a nuestros socios en la recuperación empresarial de una compañía líder en Brasil y Argentina, dos economías pujantes y con excelentes prospectos de largo plazo”.

Loma Negra EZEQUIEL NASELLO,EZEQUIEL NASELLO,Ezequiel Nasello

Gigante de cemento

Loma Negra es la compañía líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, con una participación de mercado cercana al 45%. La empresa está cumpliendo 100 años -nació en 1926, de la mano de Alfredo Fortabat- y es una de las compañías argentinas con mayor reconocimiento público. De la mano de Amalita Fortabat -la viuda del fundador- la empresa consolidó su crecimiento, sumando plantas de producción en San Juan, Neuquén y la provincia de Buenos Aires.

Amalita se hizo cargo de Loma Negra en 1976 y bajo su conducción la empresa triplicó su patrimonio en pocos años, convirtiéndose así en la mujer más rica y una de las más poderosas de la Argentina.

En 2005 la compañía pasó a manos de Camargo Correa, que se alzó con el control de la firma argentina a cambio de una cifra cercana a los US$1000 millones. Su debut bursátil se concretó en noviembre de 2018, cuando la cementera recaudó US$953 millones por la venta de 251 millones de acciones (que representan cerca del 49% del paquete accionario). La operación se transformó en la segunda oferta pública inicial más grande de una empresa argentina desde que YPF recaudara US$2700 millones en 1993.