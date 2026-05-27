Expertos en RR.HH. aseguran que especializarse ya no es suficiente: qué habilidades buscan

La dinámica laboral cambió: especializarse en un área no es suficiente; hoy los talentos deben capacitarse constantemente y contar con habilidades blandas. Además, la IA desafía a los departamentos internos de las compañías para que deleguen funciones y se centren en el valor humano.

De estas cuestiones se trató el Summit de Recursos Humanos de LA NACION. Un encuentro en el que Carla Quiroga, periodista del medio, dialogó con Tomás Bence Pieres, director de Negocio de Hiring Room de Jobint HR Tech; Esteban Sacchi, director de Recursos Humanos de Ford Argentina; Guadalupe Gónzalez, directora de RR. HH. de Mercedes-Benz Camiones y Buses; y Karina Giordano, directora de Recursos Humanos de Bagó.

La pregunta disparadora fue de qué manera la IA interpela a las compañías. Tomando la posta Giordano, de Bagó, comentó que en su caso “es un desafío más que vamos a tener que enfrentar y que nos pone a prueba para ver cuán humanos somos”.

Sacchi, de Ford, añadió que en su compañía la inteligencia artificial es una aliada estratégica que permite automatizar tareas, reducir la carga administrativa y dedicar más tiempo al desarrollo de habilidades como la empatía, creatividad e innovación. Comentó que para lograr lo mencionado con éxito ponen a disposición de los empleados una plataforma con herramientas seguras de IA y promueven la alfabetización digital.

Para Sacchi, la ventaja competitiva de las empresas no está en la IA, sino en la mente que la usa Fabián Malavolta

Con una mirada puesta en las búsquedas laborales, Bence Pieres, de Jobint HR Tech, destacó que el mercado laboral “cambió muchísimo con la IA”. Según informó, la cantidad de postulaciones se duplicó y los recruiters tienen que filtrar con agilidad los perfiles de los talentos. “Acá entra en juego la IA porque es la que ayuda a filtrar un volumen enorme de candidatos que no tienen los skills necesarios para el puesto”.

Sobre proyectos concretados, González, de Mercedes-Benz Camiones y Buses, remarcó el carácter histórico de la planta que inauguraron en Zárate: “Hace 15 años que no se construía una fábrica desde cero. Tenemos una gran responsabilidad". También dio a conocer datos concretos: con el nuevo centro industrial, la compañía tiene 500 empleados directos, 2000 indirectos y una capacidad productiva de 10 mil unidades.

González, de Mercedes-Benz Camiones y Buses, dio detalles de la nueva planta que inauguró la compañía en Zárate Fabián Malavolta

Competencias y habilidades

Las empresas dejaron de buscar perfiles con habilidades técnicas. Ahora las importantes son las habilidades blandas. De acuerdo con Bence Pieres, estas nuevas destrezas incluyen: la capacidad de liderazgo, de estrategia y de comunicación, entre otras.

En el caso de Bagó, su representante contó que para enriquecer a sus colaboradores la compañía cuenta con un “campus de liderazgo” en el que se promueve tanto el desarrollo como la aplicación de competencias técnicas y blandas.

Citando ejemplos de trabajo colaborativo y con propósito, Vázquez contó que para la nueva planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses tuvieron que agilizar procesos y unificar equipos. “Fue desafiante armar una estrategia comunicativa para que los empleados estuvieran al tanto del avance de la obra”.

Tomás Bence Pieres, de Jobint HR Tech, mencionó como fundamentales a las habilidades blandas Fabián Malavolta

Sumándose a los ejemplos, Sacchi mencionó la gran labor que hace Ford con su escuela técnica. “Tiene ya 60 años y por ella pasaron más de 100 estudiantes y 44 funcionarios de Ford que hoy son directores locales y regionales”, dijo. La institución, mencionó, enseña robótica, impresión 3D e IA. Pilares que reconoce “están en línea con lo que exige la industria”.

Hacia el fin del encuentro la moderadora les preguntó qué consejos le darían a alguien que está dando sus primeros pasos profesionales. Giordano y Sacchi coincidieron en que la especialidad y la verticalidad profunda de un tema es suficiente, pero no alcanza. Bence Pieres mencionó la importancia del aprendizaje continuo y las habilidades blandas. Para Vázquez, el buen consejo fue “enfrentarse a conocerse a uno mismo y a las frustraciones que pueden llegar a aparecer”.