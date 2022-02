Xiaomi confirmó que comenzará a producir celulares en Tierra del Fuego en el primer semestre de este año

Con el viaje del presidente de Alberto Fernández a China se reavivó un rumor que ya había circulado el año pasado: que la empresa china Xiaomi iba a empezar a fabricar sus celulares en el país, específicamente en Tierra del Fuego. Lo haría en el espacio que dejó vacío en el mercado LG cuando decidió dejar de hacer smartphones.

Desde el Gobierno dijeron que Xiaomi iba a realizar una inversión millonaria en el país para posicionar su marca con la fabricación de smartphones propios e iba a traer su branding abriendo sus tiendas oficiales “Mi Store”.

Sin embargo, desde la compañía no habían hecho comentarios hasta hoy. La firma difundió un statement que asegura que “Xiaomi empezará a fabricar productos en la Argentina”.

Según el texto, desde hace tiempo Xiaomi viene trabajando localmente para dar a conocer la marca y ofrecer en el mercado argentino los mejores productos de tecnología a un precio honesto. “Reafirmando nuestro lema the honest price, por el cual nos comprometemos a brindar a la Comunidad de Xiaomi Fans en la Argentina la mejor alternativa tecnológica al mejor precio, comenzaremos a producir nuestros smartphones para el primer semestre de este año ”, afirmaron, y agregaron que mantienen una “cercana comunicación” con socios locales evaluando la posibilidad y el modo de hacerlo”.

Según pudo saber LA NACION, las empresas que podrían llevar adelante la producción son Etercor, la actual distribuidora de Xiaomi, o BGH, si bien en ambas firmas no hicieron comentarios.

En tanto, el analista de las telecomunicaciones y nuevos medios Enrique Carrier explicó que Xiaomi atraviesa una fuerte expansión en América Latina y dejó para el final los mercados más complejos, como Brasil y la Argentina, que exigen producción local.

“En nuestro país, en particular, la marca tendrá que terciar en un mercado dominado ampliamente por Samsung y Motorola, que entre ambos representan alrededor del 90%. Hay que tener en cuenta que no se trata solo de un tema de producto, sino también de distribución comercial y posicionamiento de marca, y eso no se construye en un día”, explicó.

En el primer puesto está Samsung, con más del 50% de share, y segundo Motorola, con más del 35%. Xiaomi es conocida entre los más tecnófilos, pero tiene por delante un fuerte trabajo de posicionamiento en el público masivo, dicen los especialistas. A nivel mundial Xiaomi es la tercera empresa en el mercado de venta de celulares, detrás de Apple y Samsung.