Xiaomi desembarca de forma oficial en la Argentina y redefine su modelo de negocios

Xiaomi dio un giro estratégico en la Argentina. Desde este año, la compañía de origen chino fundada en 2010 operará de manera oficial y directa en el país , con un nuevo modelo de negocios que busca ordenar su presencia, hasta ahora sostenida de la mano de su red de representantes.

La compañía -número tres en ventas de smartphones a nivel mundial y local, según sus propias cifras- apunta a escalar su participación en el país con un esquema que combina un ecosistema de productos más robusto, soporte técnico y una política de precios alineada con su concepto de “honest pricing”. Además, de esta manera, la firma apunta a acortar los tiempos entre lanzamientos globales y locales.

La decisión fue dada a conocer esta semana, en el marco de una presentación realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Y se inscribe en un contexto más amplio, marcado por la apertura de importaciones y por la baja de aranceles a los celulares adquiridos en el exterior, establecida en el Decreto 333/2025: en mayo, esos derechos cayeron del 16% al 8% y desde este fueron eliminados por completo.

El catálogo incluye desde wearables y auriculares hasta aspiradoras robot, cámaras inteligentes y monopatines

“La Argentina es un mercado estratégico para Xiaomi en la región. Iniciamos esta nueva etapa con un plan sólido, un portafolio robusto y una propuesta clara para los consumidores locales. Nuestro foco está puesto en crecer de manera sostenida, ampliar la red de distribución y consolidar un ecosistema que permita a los usuarios acceder a tecnología de última generación con garantía oficial y soporte local. No se trata solo de vender dispositivos, sino de construir presencia a largo plazo en el país”, señaló Patrick Zhou, country manager de Xiaomi.

Distribución, locales, e-commerce, oficina y postventa

Hasta hoy, la presencia de Xiaomi dependía de distribuidores autorizados, que continuarán operando, aunque la conducción formal pasa a manos de la filial local. La marca china había desembarcado en la Argentina en 2022 de la mano del holding Etercor–Solnik (hoy Etercor) y desde entonces amplió su red de socios -hoy conformada por cerca de 12-.

“Históricamente, Xiaomi se manejó con el mismo modelo en los diferentes mercados: primero funciona a través de distribuidores, que son los que nos permiten acercarnos a los consumidores y comercializar los productos a nivel nacional. Y luego analizamos la entrada oficial de la marca a cada mercado. Así sucedió en Chile, en Perú, en Colombia,y en México, entre otros países. Ahora ya somos Xiaomi Argentina. Este es un camino que no tiene vuelta atrás; solo de crecimiento y de expansión”, explicó Erick Aguilera, líder regional de Relaciones Públicas para Latinoamérica.

El plan contempla la apertura de locales propios bajo el nombre Xiaomi Store -que podrían convivir con los desplegados por sus representantes-. Y a esto se suma también la puesta en línea de un sitio de e-commerce, para ventas directas a todo el país.

Erick Aguilera: "Este es un camino que no tiene vuelta atrás; es solo de crecimiento y de expansión"

En paralelo, desde la firma trabajan en nuevo esquema de atención, que por primera vez incluye garantía oficial de 24 meses, seguro de pantalla por 12 meses y un contact center 0800 para soporte técnico. En esa línea, prevén avanzar con laboratorios propios para reparaciones en el país.

“El respaldo de postventa es sumamente importante para el consumidor, porque muchas veces cuando se compra productos a través de terceros es muy difícil acceder al soporte de la compañía, ante fallas que no están dentro de la garantía. El hecho de poder reparar un producto y que cumpla con el mismo estándar inicial del producto -que solamente la propia marca lo puede hacer- es un diferencial”, agregó Aguilera.

En el marco de este plan, Xiaomi también avanza con la consolidación y la expansión de su equipo, con oficinas en Puerto Madero. ”Vamos a seguir creciendo, La apuesta de Xiaomi en la Argentina es grande”, enfatizó.

Un portafolio que excede al smartphone

En esta nueva etapa, Xiaomi desembarca con su estrategia global Human × Car × Home, un enfoque que integra dispositivos móviles, accesorios y tecnología para el hogar. El catálogo incluye más de 300 productos, desde wearables y auriculares hasta aspiradoras robot, cámaras inteligentes, monitores, pequeños electrodomésticos y monopatines, todos integrados bajo el sistema operativo HyperOS, diseñado para vincular equipos dentro de una misma experiencia.

Julián Alvarez es el primer embajador de Xiaomi en la Argentina

El lanzamiento incluye la llegada completa de la serie Redmi Note 15, que tendrá por primera vez un embajador local: el jugador de la Selección Nacional Julián Álvarez, De acuerdo a lo precisado, la línea llegará en marzo a los canales oficiales, con precios de lanzamiento que van desde $749.999 hasta $1.099.999.

Si bien toda la oferta proviene de la casa matriz en China, desde la firma no descartan la fabricación en la Argentina. “No hay planes. Sin embargo, cada año siempre se están viendo posibilidades. Esto depende muchísimo de factores económicos, legales y el impacto en los precios, entre otros”