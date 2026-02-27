Laboratorios Jayor invertirá US$19,3 millones para ampliar su planta en Pilar

Laboratorios Jayor, compañía enfocada en la provisión de medicamentos y productos médicos y especializada en soluciones parenterales [preparaciones inyectables] para uso hospitalario, anunció una inversión de US$19,3 millones en su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar.

De acuerdo a lo comunicado, el desembolso estará destinado a la incorporación de su tercera línea productiva, con lo que prevé incrementar un 50% su capacidad instalada. La ampliación -cuyo lanzamiento está previsto para febrero de 2027- incluye la incorporación de nuevos autoclaves y equipamiento de última generación, con el objetivo de reforzar infraestructura, tecnología y estándares de esterilidad.

El Grupo Jayor -fundado en 1991 y con operaciones en América Latina- comenzó a operar en la Argentina hacia 2011. La filial local -que tiene como socios a Jordan Oppel y Sebastián Judzik- nació abocada a la importación de insumos médico-quirúrgicos para abastecer a clínicas, sanatorios privados y participar de licitaciones de hospitales públicos.

En 2017, la firma inauguró su planta modelo de soluciones parenterales de gran volumen, con la presencia del entonces presidente Mauricio Macri. La instalación demandó una inversión de US$30 millones, generó la apertura de 150 nuevos posiciones de trabajo y permitió la sustitución de importaciones de Brasil, México y Colombia.

Luego de recorrer las instalaciones, el Presidente le aseguró al presidente Grupo Jayor Internacional, Jacob Serfaty, que cuenta con apoyo municipal, provincial y nacional para que la fábrica pueda multiplicar su producción en los próximos años en la Argentina.

Más recientemente, la compañía ya había anunciado otra inversión también enfocada en ampliar su capacidad. Esta fue anunciada en 2023, por US$18,6 millones.

Laboratorios Jayor fue una de las firmas que participó de la importación de los tests de autoevaluación de Covid-19 durante la pandemia. En 2022, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el uso de Immunobio, una prueba fabricada en China y comercializada a nivel local por la firma, prueba hogareña se sumó a las de Abbott, Roche, y Wiener, y que se podía adquirir en las farmacias.