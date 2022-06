Ninguna petrolera le dio combustible al avión detenido en Ezeiza por temor a sanciones de EE.UU.

La novela del avión de carga de la empresa venezolana Emtrasur con pasajeros iraníes retenido en Ezeiza no solo tiene el capítulo judicial y político, sino que además varias empresas argentinas o que operan en el país están analizando cómo posicionarse frente al escándalo.

Entre las protagonistas están las petroleras que hasta ahora no le han suministrado combustible al Boeing 747-300 para que la aeronave pueda retomar vuelo.

Según algunas de ellas, el inconveniente es que, como el caso está judicializado, ninguna empresa puede intervenir. Sin embargo, un abogado especialista en el sector aeronáutico descartó que hubiera una orden del juez federal Federico Villena para no cargar combustible, con lo cual la decisión pasaría por una cuestión de embargo. “Con Venezuela e Irán no se pueden hacer negocios, entonces todas las compañías que tienen vínculo con Estados Unidos o presencia allí no van a querer venderles. Acá tenés a Shell, Axion e YPF, que no van a querer hacerlo porque nadie quiere sufrir las sanciones”, explicó.

En la página de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hay un aviso que alerta a la industria, incluidas las partes que le brindan servicios, sobre “prácticas engañosas de Irán con respecto a los asuntos de aviación”. “Las partes de la industria que participen o respalden transferencias no autorizadas de aeronaves de origen estadounidense o bienes, tecnología o servicios relacionados con Irán, o que realicen negocios con aerolíneas iraníes designadas, corren el riesgo de acciones de aplicación o sanciones de la OFAC”, dice.

En igual sentido que el letrado, otra fuente de la industria dijo que las petroleras no pueden abastecer a aeronaves de países que tienen restricciones porque estarían incumpliendo normativas.

“Hay una cantidad de normativas que las empresas tienen que cumplir si cotizan en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. Están alcanzadas por las normativas de la SEC y las que disponen embargos sobre estos países. Si incumplen pueden tener sanciones económicas o de distinto tipo”, aclaró.

Las petroleras abastecen a aerolíneas con las que tienen contratos y después, por fuera de esos contratos, pueden venderles a vuelos chárter, aviones privados o de carga que se abastecen en los aeropuertos. Cuando piden abastecimiento, las aeronaves tienen que decir de dónde son, quién es la empresa dueña y si están dentro de los países con restricciones.

“Cada aerolínea cuando vuela a un destino es consciente de las normativas que tiene que acatar. Tiene que ver si puede abastecerse de combustible. En este caso, no se sabe cómo llegó o qué plan de vuelo tenía”, agregó.

Las autopartes

En cuanto a las autopartes que trasladaba la aeronave, la empresa Volkswagen Argentina aclaró que no tiene relación alguna con la situación del avión y que compra a la autopartista Faurecia SA/SAS Automotriz SA las piezas de los asientos y panel de instrumentos para el modelo Taos de producción nacional.

“La relación entre el forwarder y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que Volkswagen Argentina desconoce”, dijo la empresa. En tanto, también se esperaba que Faurecia SA emitiera un comunicado, pero hasta el cierre de esta edición no lo hizo a la espera de la autorización de la casa matriz en Francia.