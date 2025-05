“No hacemos previsiones”: el Gobierno evitó confirmar si cumplirá con la meta de reservas acordada con el FMI

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, llegó casi corriendo al museo Malba, como todos los invitados que querían evitar mojarse por la lluvia. A pesar de estar con fiebre, se hizo presente en el evento financiero organizado por VALO, en la que hizo un repaso de la gestión económica y destacó: “Todo lo que dijimos que iba a pasar, sucedió”.

Luego, al hablar con la prensa, Quirno evitó confirmar si el Gobierno cumplirá con la meta de reservas que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace apenas seis semanas. El Banco Central (BCRA) debería sumar alrededor de US$5000 millones antes del 13 de junio, cuando comienza la primera revisión del nuevo programa, pero, al momento, la entidad evitó sumar dólares en el mercado para quitarle presión al tipo de cambio y ayudarlo a que tienda al piso de la banda.

“No hacemos previsiones de futuro y no vamos a comentar sobre los acuerdos que tenemos, ni sobre cómo manejamos las situaciones. Lo que sí sabemos es que durante todo este período, la Argentina ha cumplido con sus compromisos y obligaciones”, dijo el secretario de Finanzas, de manera esquiva.

Sin embargo, añadió que “el programa tiene una integralidad muchísimo mayor que la acumulación de reservas” y señaló que esta meta es un “indicador más dentro del programa”.

En cambio, sí destacó que el Gobierno sigue sobrecumpliendo el objetivo de superávit fiscal, donde el equipo económico incluso se autoimpuso una meta más exigente que la que había fijado el FMI. Para este año, espera llegar a un superávit primario de 1,6% del PBI, mayor al 1,3% que determinó el organismo.

Quirno también evitó la consulta sobre si sería problemático pedir un waiver (exención) al FMI por la meta de reservas. “No es todo blanco y negro, no es que se cae el programa. ¿Ustedes piensan que se cae un programa que tiene 6% de crecimiento de actividad económica, con la inflación bajando, con superávit financiero y con el Banco Central no emitiendo? No entendemos la proporción de lo que estamos hablando”, dijo.

“El partido se está jugando. Las charlas con el Fondo han sido desde el primer momento muy constructivas. La historia de la Argentina que ustedes reportaron históricamente era de conflicto con el FMI porque no cumplía nada de lo que prometía. Nosotros, en cambio, para acceder a este programa, sobrecumplimos todo lo que podía llegar a pedir el Fondo”, dijo Quirno.

El secretario repitió que hay otras formas de acumular reservas de manera alternativa a la compra de dólares en el mercado de cambio, como la emisión de deuda. En este sentido, y señaló el bono en pesos a cinco años que se emitirá mañana, bajo ley argentina, al cual los inversores se suscribirán con dólares.

A través de esta licitación, la Secretaría de Finanzas espera recibir US$1000 millones, que sumarán a la meta de reservas con el FMI, según dijo Quirno, pese a que el acuerdo con el FMI dice que los primeros US$1500 millones que se emitan en 2025 con acreedores privados no deberían tenerse en cuenta para el cálculo.

“Ellos [los funcionarios del FMI] tenían la expectativa de que salgamos al mercado en enero de 2026, entonces, en función de eso, ese era el tope”, explicó Quirno.

Al momento, no se definió si esos dólares que llegarían de la licitación del bono quedarán en las arcas del Tesoro o si pasarán a las reservas del Banco Central. “Este es un primer intento en ver dónde está el mercado y, de alguna manera, a partir de ahí, seguir tomando decisiones”, señaló el funcionario.

Quirno no quiso hablar acerca de la operación de pase pasivo (repo) que el Gobierno dijo que el Banco Central iba a emitir por hasta US$2000 millones. “Eso es el Banco Central, después se quejan de la falta de independencia de la entidad”, indicó. Pero señaló que el Gobierno podría acceder al mercado de capitales, pero no lo hace porque cree que el riesgo país, que actualmente está en 650 puntos básicos, va a seguir cayendo.

“Si los privados se pueden endeudar al 8%, nosotros tenemos que apuntar ahí”, dijo, en referencia a las emisiones de obligaciones negociables (ON) que están haciendo las empresas.

Previamente, ante los clientes del banco VALO, Quirno dijo que el Gobierno necesitó “generar credibilidad” desde el primer día y que por eso era clave lograr el superávit fiscal en el primer mes. “Muchos esperaban que fallemos, pero las cosas están sucediendo. Por eso en muchas situaciones quedaron descolocados”, dijo Quirno.

Para finalizar, como hincha fanático de River, mencionó al entrenador, Marcelo Gallardo, y dijo: “Como dice el Muñeco, confíen porque hay con qué confiar”.