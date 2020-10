Nobel de Economía: en la cuenta regresiva para la fumata blanca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 01:46

Algo que, afortunadamente, el coronavirus no fue capaz de frenar, fue el otorgamiento de los premios Nobel. Ya se conocen los galardonados en las cinco categorías originales y mañana se sabrá quién o quiénes recibirán el de economía, creado en 1968, cuando el Banco Central de Suecia cumplió tres siglos de existencia y, para festejarlo, decidió aportar fondos. ¿Cómo se elige a los galardonados? ¿Qué características tienen quienes lo recibieron hasta ahora?

Al respecto consulté al sueco Assar Carl Eugen Lindbeck (1930-2020), quien estudió en las universidades de Upsala y Estocolmo y enseñó en esta última. Pintaba, al igual que William Jack Baumol y Jan Tinbergen, pero sin encontrar relación entre la pintura y la investigación: porque la primera opera vía la sugestión y la segunda, vía el análisis. Según él, la pintura tampoco sirve para entender cómo funcionan los sistemas económico, político y social. Además, tocaba el clarinete y el piano y componía música clásica. Su propuesta para el undécimo mandamiento: "No comenzarás una inflación". Lo entrevisté porque fue miembro del Comité del premio Nobel de economía desde que se fundó hasta 1994, presidiéndolo entre 1980 y 1994.

-¿Cuál es el proceso que termina en la elección de los galardonados?

-La idea básica de Alfred Nobel era premiar logros específicos, más que trayectorias, sobre la base de las tareas completadas en el año anterior; y premiar a jóvenes talentosos, para que con el dinero del premio pudieran continuar sus investigaciones. Pero en la práctica, eso rara vez ocurre. Mientras yo gerencié el otorgamiento del premio, en octubre de cada año se le enviaba un formulario a profesores que trabajaban en 75 departamentos de economía, de todo el mundo, para que propusieran candidatos. Se recibían entre 150 y 200 propuestas, correspondientes a entre 75 y 125 personas. El Comité Nobel "pesa" las recomendaciones, es decir, tiene muy en cuenta quién recomienda a quién. Eleva una propuesta, que es decidida por simple mayoría, en votación secreta, por el plenario de la Academia Sueca de Ciencias. Las sugerencias no solicitadas no son consideradas. El Comité les pide sendas monografías a expertos en cada uno de los candidatos de la "lista corta", expertos que generalmente no son suecos.

-¿Qué importancia tienen las consideraciones políticas?

-El Comité favorece la originalidad de las investigaciones, su importancia y su impacto sobre el trabajo científico. Que Friedrich August von Hayek y Gunnar Myrdal estuvieran en las antípodas políticas no le incumbió al Comité, que les otorgó el premio en 1974 tras prestar atención a los trabajos realizados sobre la importancia del dinero en la explicación de los ciclos económicos, en la década de 1930. Friedman lo recibió en 1976, a pesar de la vinculación que se les daba a los "Chicago boys" en Chile, bajo el mandato de Augusto José Ramón Pinochet.

-Uno de sus últimos actos fue pelear y conseguir que John Forbes Nash compartiera el Nobel en 1994 con John Charles Harsanyi y Reinhard Justus Reginand Selten.

-Merecidísimo, pero algunos no se lo querían otorgar por sus problemas mentales, fantásticamente descriptos por Sylvia Nasar, en Una mente brillante, cuya versión edulcorada llegó al cine en 2001. La duda de mis colegas estaba en qué podía pasar cuando Nash pronunciara la conferencia Nobel. Eludimos el riesgo reemplazándola por un seminario, que afortunadamente transcurrió sin inconvenientes.

-Sintetice los datos básicos hasta ahora.

-Entre 1969 y 2019, 84 personas obtuvieron el Nobel en economía; 25 de ellas, de manera individual; 38, en grupos de 2, y 21, en grupos de 3. Fueron 82 varones y 2 mujeres. En el momento de ser galardonados, en promedio tenían 66,7 años de edad. Leonid Hurwicz tiene el récord máximo, porque lo recibió cuando tenía 90 años, y Lloyd Stowell Shapley se le acercó mucho, ya que lo recibió a los 89 años; Kenneth Joseph Arrow, galardonado en 1972, fue el "Benjamín" del grupo hasta 2018 inclusive, porque se lo otorgaron cuando tenía 51 años; pero en 2019 fue desplazado por Esther Duflo, quien cuando lo obtuvo todavía no había cumplido 47 años. Además, 43 de los 84 premiados fallecieron. Robert Merton Solow, nacido en 1924, es el más viejo de los que viven.

-¿Cuánto tiempo vivieron, luego de haberlo recibido?

-En promedio, 16,3 años. Encabeza la tabla Arrow, quien vivió 45 años, seguido por Paul Anthony Samuelson, quien vivió 39 años. William Spencer Vickrey, en el otro extremo, murió pocos días después de que se lo otorgaran y, por consiguiente, no pudo pronunciar la conferencia Nobel. El año 1943 fue en el que nacieron más premios Nobel de economía: 4 (Kydland, Sargent, Spence y Stiglitz); 2013, el año en el que fallecieron más galardonados: 4 (Buchanan, Coase, Fogel y Klein).

-¿Es cierto que, en economía al menos, el Nobel es un premio "americano"?

-En gran medida: 47 de los 84 galardonados nacieron en Estados Unidos (56% del total) y 20 en otros países, pero migraron y desarrollaron su carrera profesional en ese país (sumados, equivalen a 80% del total). Los 17 restantes nacieron 3 en Inglaterra, 2 en Alemania, en Francia, en Noruega y en Suecia, y uno en Escocia, en Holanda, en Chipre, en India, en Indias Occidentales y en Rusia. Hasta ahora, ningún latinoamericano o japonés lo recibió.

-¿Qué anécdotas "de color" recuerda?

-En el banquete que se ofrece como parte de la ceremonia, en diciembre de cada año, Solow dijo que desde que se supo que le habían otorgado el premio, le pidieron que resolviera los problemas económicos de Estados Unidos, Noruega, Suecia, Alemania, Israel, España, Portugal, la Argentina, Brasil, México, Filipinas, China, Japón y Corea, agregando, irónicamente, que "como ustedes comprenderán, conozco las respuestas a todas las inquietudes". En tanto que Robert Alexander Mundell, quien lo ganó en 1999, rompió la solemnidad cantando A mi manera.

-¿Y en el plano de la sustancia?

-Cada economista tiene sus candidatos al Nobel. Como bien señaló Samuelson, el premio no satisface el criterio de bienestar enunciado por Vilfredo Pareto, porque a lo sumo le provoca mucha felicidad a tres personas, pero desilusión a muchos. Pero difícilmente haya que tachar a alguno de los 84 galardonados. Por el contrario, el Nobel le dio visibilidad a aportes importantes, que no formaban parte de la corriente principal del análisis económico, y mucho menos ocupaban un lugar destacado en los planes de estudio y en los libros de texto. Ejemplo: la forma en la cual Banerjee, Duflo y Kremer proponen atacar problemas específicos, referidos a la lucha contra la pobreza.

-El coronavirus no afectó el otorgamiento del premio, pero sí la forma de entrega.

-Es cierto, pero, como se sabe, óptimo es lo mejor de lo posible.

-Don Assar, muchas gracias.

