Nueva excepción: la CNV elimina restricciones para los inversores extranjeros

El Gobierno sigue desarmando el cepo cambiario. En esta ocasión, fue la Comisión Nacional de Valores (CNV) la que levantó restricciones y flexibilizó las condiciones para que los inversores extranjeros inviertan en la Argentina, siempre y cuando lo hagan en títulos emitidos por el Tesoro Nacional.

Los inversores no residentes tienen una restricción de límite diario de $200 millones respecto a las transferencias de valores negociables a entidades depositarias fuera del país. Pero con la nueva normal, que se adiciona a las ya existentes, se establece que el límite diario no aplicará en la medida que se trate de valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional con amortización —total o parcial— no inferior a 180 días (seis meses) desde la fecha de emisión y que hubieran sido adquiridos en colocación o licitación primaria, hasta el valor nominal suscripto.

“Sacamos restricciones e impulsamos la normalización del mercado de capitales. Seguimos removiendo trabas innecesarias a la operatoria, es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión", dijo al respecto el presidente de la CNV, Roberto Silva.

La medida se da luego de que el lunes por la tarde el Banco Central eliminara la permanencia mínima de seis meses para los inversores extranjeros. A partir de ahora, los inversores extranjeros podrán invertir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en colocaciones primarias del Ministerio de Economía con vencimientos superiores a seis meses, y retirar los dólares del país cuando quieran.

Presidente de la CNV, Roberto Silva

“Se evaluaron los riesgos macroprudenciales y se decidió que están las condiciones para avanzar y flexibilizar los tiempos, siempre que su participación sea en instrumentos de más de seis meses”, explicó este lunes Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA). Además, este lunes se anunció que el Tesoro incorporará a partir de este mes el cronograma de licitaciones de títulos públicos para todo el año, con la opción de suscripción directa en dólares, tanto para los residentes como los no residentes. El límite serán US$1000 millones mensuales.

El desarme del cepo

La nueva medida fue oficializada en la Resolución General N° 1068. En el texto oficial, se explica que el Poder Ejecutivo estableció en 2019 un conjunto de disposiciones con la finalidad de “regular con mayor intensidad” el régimen de cambios y, consecuentemente, fortalecer el funcionamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real.

Tres medidas clave que determinan el futuro del dólar

Sin embargo, el lunes 9 de junio el Banco Central le solicitó formalmente a la CNV que adecúe la normativa para incorporar una nueva excepción para que los inversores extranjeros inviertan en la Argentina. “En las reglamentaciones mencionadas la CNV destacó el carácter extraordinario y transitorio de las mismas, hasta tanto hechos sobrevinientes hagan aconsejable su revisión y/o desaparezcan las causas que determinaron su adopción”, se explicó.