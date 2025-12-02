Nueva pirámide de clases sociales: ¿cuánto tenés que ganar para ser de clase media?

El último informe de la Consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, estableció los valores vigentes para el tercer trimestre de 2025 y detectó una leve movilidad ascendente en los sectores de menores recursos en comparación con el período anterior.

Los ingresos necesarios por sector

La pirámide social elaborada por la firma establece distintos segmentos en función del dinero disponible en el hogar. La cima de la piramide está ocupada por la “Clase alta”, el grupo que concentra al 5% de la población. Para pertenecer a este estrato se requiere disponer de un piso de $7 millones mensuales, con un promedio registrado de $12 millones.

Para ser de "Clase media alta” el nivel de ingresos mensual promedio se ubica en los $3,7 millones LUIS ROBAYO - AFP

Inmediatamente por debajo se ubica la “Clase media alta”, un sector que abarca al 17% de los hogares, según los datos procesados por la Consultora W. El nivel de ingresos mensual promedio para estas familias se ubica en los $3,7 millones.

El segmento siguiente representa el núcleo de la estructura social argentina. El piso de ingresos para formar parte de la “Clase media baja” es de $2,05 millones, con un promedio mensual de $2,4 millones. Este escalafón agrupa al 26% de la pirámide total.

Movilidad en la base de la pirámide

Los cambios en la composición porcentual ocurrieron en los estratos inferiores, ya que el estudio registró una disminución en la población bajo la línea de pobreza. El sector denominado “Clase baja, en pobreza” pasó de concentrar al 26% de los hogares en el trimestre anterior al 24% en la medición actual.

Esta categoría incluye a todos los hogares con ingresos menores a $1,18 millones. La metodología de la Consultora W toma el dato de la línea de pobreza calculado en base a la familia tipo del Indec. Los demás estratos responden a un modelo analítico propio.

El relevamiento de la Consultora W registró una disminución del estrato bajo la línea de pobreza, que pasó del 26% al 24% de los hogares Shutterstock

La reducción en el sector más vulnerable tuvo su correlato en el escalón inmediato superior. La “Clase baja superior, no pobre” aumentó su caudal poblacional del 24% al 28%. Este grupo supera el umbral de pobreza de $1,18 millones y alcanza un ingreso promedio mensual cercano a los $1,85 millones.

El clima de consumo según el estrato

Guillermo Oliveto presentó estos datos durante el encuentro “Las nuevas generaciones y tendencias del mercado”, organizado por el Banco Ciudad, donde describió las distintas realidades a la hora de gastar. “La clase alta piensa en viajar”, mientras que la “Clase media alta” logró acomodarse tras el impacto económico inicial de 2024. Oliveto identificó al barrio de Caballito como un ícono de este segmento y sostuvo que las familias que conforman este grupo no tienen margen para el error y realizan “malabares” para no retroceder en su estilo de vida.

Los patrones de consumo, según la consultora W

La situación es distinta en la mitad inferior de la tabla. Tanto la “Clase media baja” como la “Clase baja superior, no pobre” experimentan la “cultura del no” y rige la premisa de que “no hay plata”.

El “Semáforo de consumo” en la Argentina

La disparidad de ingresos genera un “semáforo de consumo” con resultados mixtos, donde los sectores vinculados a los estratos más altos muestran números positivos. La venta de autos y los viajes al exterior encabezaron la lista con repuntes superiores al 50% entre enero y octubre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.

El "Semáforo del consumo" según la Consultora W

Los rubros dependientes del consumo masivo y el mercado interno operan en terreno negativo. El turismo receptivo, la indumentaria y los supermercados registraron caídas que oscilan entre el 5,1% y el 18%.

Las ventas en supermercados se redujeron un 5,1% interanual en el acumulado de diez meses según datos de Scentia. El desglose por categorías muestra estabilidad en lácteos, mientras que las bebidas con alcohol sufrieron el mayor retroceso con una baja del 16,5%, seguidas por las bebidas sin alcohol con una caída del 14%. Otros rubros como golosinas, cosmética, alimentos y limpieza mostraron descensos de entre el 1% y el 5,5%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ignacio Grimaldi.