Nuevas autoridades en una de las principales cámaras empresariales de energía

La Cámara Argentina de la Energía (CADE) definió las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2025 y 2027. La Comisión Directiva designó a Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, como presidente de la institución.

La nómina de autoridades se completa con Sergio Mengoni, de Total Austral (vicepresidente I); Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy (vicepresidente II); Julián Escuder, de Pluspetrol (tesorero); Germán Burmeister, de Shell Argentina (secretario); y, como vocales titulares, Martín Rueda, de Harbour; Hugo Eurnekian, de Compañía General de Combustibles (CGC); Martín Urdapilleta, de Trafigura Argentina; Pablo Arnaude, de DAPSA, y Pablo Bizzotto, de Phoenix.

La Cámara Argentina de la Energía nuclea a CEOs de las compañías líderes de toda la cadena energética Rodrigo Néspolo - LA NACION

CADE es una entidad de máximo nivel ejecutivo, creada en 2017, cuyos integrantes son presidentes y CEO de compañías con presencia a lo largo de toda la cadena energética nacional, desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta la refinación y comercialización de combustibles. La organización reúne como empresas socias a CGC, Pan American Energy, Raízen, Trafigura, Pluspetrol, Phoenix, Shell, Total Austral, Harbour y Dapsa.

En los últimos años, CADE se consolidó como un espacio de diálogo estratégico entre el sector privado y el ámbito público, con el objetivo de promover políticas que fortalezcan la competitividad energética del país. Entre sus ejes de trabajo se encuentran la estabilidad regulatoria, el impulso a las inversiones, la transición hacia fuentes más limpias y el desarrollo de infraestructura clave para asegurar el abastecimiento. Con la renovación de sus autoridades, la entidad busca profundizar su rol como interlocutor central en el diseño del futuro energético argentino.