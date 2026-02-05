Números en rojo: las claves que explican la caída en los mercados en febrero y su impacto sobre la Argentina

Desde que arrancó febrero, el rojo invadió las pantallas del mercado financiero local. A pesar de que el Banco Central (BCRA) siguió con la compra de reservas de manera ininterrumpida, en el exterior el ánimo de los inversores cambió, por una serie de factores que incluyen dudas por las valuaciones de las compañías de inteligencia artificial, conflictos geopolíticos y la expectativa por el futuros de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). La Argentina no quedó ajena a esa tendencia y en la última semana el mercado operó en baja.

En las primeras cinco ruedas del mes, la Bolsa porteña acumula una caída del 8,6% en dólares y se alejó de la barrera de los US$2100 que alcanzó la semana pasada. Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también operaron en terreno negativo y borraron casi todas las subas que habían acumulado en enero: Globant muestra un retroceso del 14,5% en el mes, Banco Supervielle del 13,4% y Telecom Argentina, del 13,1%.

“Hay 100% un efecto global sobre las acciones argentinas. El mercado de Estados Unidos está en máximos y lo estuvo durante casi todo 2025, pero hay dudas sobre los cambios en la FED, las fuertes intervenciones de Donald Trump, a lo que se le suma la geopolítica, incluso las coordinaciones con el Banco de Japón (BOJ) en caso de necesitar asistencia. La realidad también es que en 2025 el S&P500 quedó 7% arriba, traccionado por las compañías tecnológicas de mayor capitalización, sobre todo Apple y Amazon, que siguen mostrando fortaleza”, explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Con ese contexto, los inversores globales reacomodan carteras y se alejan de los activos de riesgo, como la Argentina. El índice tecnológico Nasdaq también se vio afectado y retrocede 4,29% en lo que va del mes. El bitcoin, que supo tocar los US$120.000 en octubre del año pasado, actualmente cotiza a US$66.231.

El bitcoin recortó la mitad de su precio en tres meses Rick Bowmer - AP

“Los ADRs y los activos argentinos están reaccionando mal principalmente por efecto contagio global. El aumento del riesgo país no contradice la mejora de los fundamentos locales : refleja el contexto internacional de mayor incertidumbre, que castiga a los activos de riesgo, especialmente emergentes. Además, la volatilidad del petróleo —muy sensible a cada novedad entre Estados Unidos e Irán— impacta directamente en el equity local, dado que el sector energético explica cerca del 60% del Merval“, dijo Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

Para el analista, el mercado internacional está corrigiendo por factores estacionales, ya que febrero y septiembre suelen ser meses más débiles. A esto se le suma un arranque de 2026 marcado por la incertidumbre, especialmente por el cambio del titular de la FED (Kevin Warsh reemplazará a Jerome Powell en mayo) y las elecciones de medio término de Estados Unidos. Mientras tanto, los gigantes de Wall Street reportan sus resultados trimestrales y las tecnológicas y empresas de IA se ven presionadas al presentar números buenos, pero “con menos sorpresas”.

“La nominación de Warsh reduce parte del ruido, aunque su perfil ‘halcón’ genera dudas. El mercado suele testear a un nuevo presidente de la FED en sus primeros 90 días. La incertidumbre sobre una política monetaria más laxa impacta en la liquidez, afectando especialmente a growth, tech y criptomonedas, altamente dependientes de tasas bajas", explicó Moreyra.

Eso impactó también en el riesgo país. La semana pasada perforó los 500 puntos básicos, algo que no ocurría desde junio de 2018, y llegó a tocar los 484 puntos el miércoles 28 de enero. Pero desde entonces el movimiento se invirtió hasta volver hoy a los 519 puntos básicos.

Jerome Powell dejará su puesto en la FED este mayo Richard Drew - AP

“El mercado transita una corrección, pero el contexto global en general es bueno para emergentes, porque el dólar se debilita y hay un montón de volatilidad por el fenómeno Trump. Pero tampoco es que ahora está todo de frente para la Argentina. En el plano local, venían de un rally en en enero, y ahora empezó un proceso natural de wait and see (esperar y ver). Esta semana lo del Indec sumó ruido, aunque no fue un factor determinante. Sí le preocupó al mercado cómo va a financiar los vencimientos el Gobierno si no quieren salir al mercado de deuda, por esta teoría de la escasez de bonos", sumó Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros.

Pero para el analista, los bonos soberanos podrían recuperarse, en tanto y en cuanto el Banco Central pueda sumar dólares a sus reservas. Con una racha ininterrumpida desde el 5 de enero pasado, hasta el momento acumula un saldo positivo de US$1298 millones. De seguir con la tendencia, el indicador que elabora el JP Morgan debería tocar niveles cercanos a 400 puntos.

“Eso necesariamente vendrá de la mano de volver a los mercados internacionales”, consideró Camusso. Sin embargo, para el economista la decisión de no emitir deuda mientras la Argentina permanezca en categoría ‘standalone’ (mercado aislado) es “entendible”.