Obligaciones negociables: cómo ganar hasta 7% en dólares con una inversión cautelosa

Hay una inversión relativamente sencilla de concretar y bastante segura que permite obtener una ganancia casi garantizada en dólares. Se trata de las obligaciones negociables (ON), que permiten que cualquier pequeño inversor le preste dinero a una empresa a cambio de cobrarle un interés.

Hoy es posible invertir en ON que ofrecen retornos de hasta 7% en dólares por año. En un contexto donde estos instrumentos han visto comprimidos sus rendimientos en el corto plazo, los especialistas sugieren aplicar estrategias que permitan capturar un flujo de ingresos atractivo mediante horizontes de inversión más prolongados. Es decir, dejar el dinero más tiempo.

Los especialistas ven una compresión en los rendimeintos de las obligaciones negociables de corto plazo shutterstock - Shutterstock

Las ON son bonos privados de deuda que emiten las empresas para acceder a financiamiento a través del mercado de capitales. A diferencia de las acciones, el inversor adquiere aquí el rol de acreedor de la compañía: le presta capital (en dólares o pesos) y, a cambio, la empresa se compromete a abonar intereses periódicos y a devolver todo el capital entre la inversión inicial y el vencimiento.

Se trata de instrumentos de renta fija, dado que la estructura de pagos de capital e intereses se estipula desde la licitación. No obstante, estos activos cuentan con liquidez: pueden adquirirse tanto en la suscripción inicial como en el mercado secundario, donde también es posible venderlos antes de la fecha de vencimiento.

Leonardo Chialva, de Delphos Investment, advirtió que las tasas de los bonos corporativos argentinos exhiben “un aplanamiento” en las últimas semanas, y que presentan rendimientos medidos al dólar CCL similares entre 7% y 8% para los distintos plazos, ya sean de corta o larga duración.

“En paralelo, las empresas comparables del resto de la región se encuentran rindiendo con una pendiente positiva en un rango de entre 5% y 6%”, reflexionó.

Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, evaluó que los bonos corporativos pasaron por un “buen momento” en los últimos cuatro meses porque hubo muchas emisiones y las empresas buscaron financiarse vía mercado de capital tanto local como internacional, pero este escenario cambió.

“Las tasas comprimieron muy fuerte, y eso hace que las ON en este momento estén rindiendo poco”, señaló. Para conseguir buenas tasas, recomienda ir a obligaciones negociables de larga duración. “Eso implica que la ON va a tener una volatilidad extra por ser un bono largo, pero a cambio va a pagar una muy buena tasa de interés”, señaló.

Como alternativas atractivas, Colombo consideró “una muy buena opción” un bono que Pampa Energía relanzó la semana pasada (MGCRD), que tiene un rendimiento de 7,6% en dólares a la cotización del contado con liqui (CCL) y vencimiento en 2037. También destacó una ON de Central Puerto (NPCDD) que paga en dólares al tipo de cambio del MEP, rinde 6,3% y vence en 2030.

Las ON de empresas energéticas argentinas se destacan por sus rendimientos a mediano y largo plazo

Melina Eidner, economista de Portfolio Personal Inversiones (PPI), concuerda con que “la curva de las ON se comprimió muchísimo en lo que es el tramo corto” y se lo atribuye al buen resultado electoral que tuvo el Gobierno en las elecciones de medio término.

“Para buscar rendimientos atractivos, se tiene que pensar en extender un poco la duration”, analizó. En ese sentido, distinguió las obligaciones negociables con créditos triple A “de buenos emisores y de industrias que hoy son pujantes” en el país. Remarcó que son los que “más podrían beneficiarse a la hora de una compresión adicional del riesgo país”, ya que derivaría en una reducción de las tasas que podría llevar a que queden similares a otros corporativos de la región.

En esa línea, observó que hay “títulos que están rindiendo alrededor de un 7% contra el MEP”. Este es el caso de empresas energéticas como YPF, YPF Luz, Vista Energy y Pampa Energía, que ofrecen obligaciones negociables entre 2034 y 2038.

En tanto, para diversificarse de este sector sugirió un bono de IRSA a 2035 que “tiene buenos ratios de crédito”.

Por su parte, Damián Vlassich, team lead de Estrategias de IOL Inversiones, señaló que se inclina por el tramo medio, con vencimientos entre 2029 y 2031. En ese sentido, rescató instrumentos como el bono de YPF (YM39O), la ON de IRSA (IRCOO) y el título de Transportadora Gas del Sur (TSC3O) porque se encuentran en el límite superior del considerado tramo medio con tasas en torno al 6%. “Permiten mantener exposición a compañías de sólidos fundamentos, sin incurrir en el riesgo de duration adicional del tramo largo”, detalló.

A su vez, alentó a que los inversores ponderen “empresas que tengan ratios de endeudamiento bajos o razonables, con un management serio y claridad en los flujos de fondos hacia adelante", ya que “suelen mostrar una capacidad más elevada de tolerar noticias o movimientos adversos”. Pampa Energía, Tecpetrol o Vista Energy son valoradas para este tipo de inversiones.