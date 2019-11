Oda al aburrimiento

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2019

Es un domingo caluroso de verano a la tarde, tengo 9 años. En casa todos duermen la siesta. Todavía ninguno de mis amigos salió a jugar a la vereda y ya hace dos horas que juego sola. Con la palma de la mano abierta golpeo la pelotita de goma que pega contra el portón de casa. Cien veces, doscientas veces, es oficial: me aburro.

Aunque tengo muy presente esa sensación, no me acuerdo en qué pensaba en esos momentos, pero es muy probable que ese tiempo me haya servido para resolver algún problema o para imaginar mundos fantásticos. Ahora sé que el aburrimiento es tierra fertil para la creatividad y hasta para la productividad.

En el libro Las ventajas de la inactividad, por qué el aburrimiento es bueno, la psicóloga Sandi Mann describe varios beneficios que trae abrazar esta emoción incómoda y nada placentera. En esencia, el aburrimiento es "una búsqueda de estimulación neuronal que no está satisfecha", dice. Lo novedoso, es que si no podemos encontrar algo que nos interese, nuestra mente lo creará. El aburrimiento puede conducir entonces a que soñemos despiertos, un estado que impulsa la creatividad y la resolución de problemas.

La investigación de Mann muestra que soñar despierto o dejar la mente vagar (un efecto inevitable de la inactividad) "nos vuelve literalmente más creativos, mejores para solucionar problemas, más capaces de tener ideas creativas". No obstante, para que eso suceda, se necesita una inactividad total. Dejar que la mente busque sus propios estímulos. "Es ahí donde empezamos a soñar despiertos y la mente comienza a imaginar, y es en ese punto cuando hay más probabilidades de que nos llegue la creatividad", explica.

Pero nuestra conectividad permanente nos está quitando cada segundo de tiempo sin "hacer algo"; eliminamos los períodos en blanco, y por extensión la posibilidad de experimentar el aburrimiento.

"Estamos tratando de alejar el aburrimiento, pero al hacerlo, en realidad nos estamos volviendo más propensos a sentirlo, porque cada vez que sacamos nuestro teléfono no estamos permitiendo que nuestra mente divague y entre en un modo de resolución de problemas que lo logra cuando dormimos o cuando soñamos despiertos", dice Mann, y agrega que las personas pueden volverse adictas al constante impacto de la dopamina del contenido nuevo y novedoso que proporcionan los teléfonos. "Nuestra tolerancia al aburrimiento simplemente cambia por completo, y necesitamos cada vez más para dejar de aburrirnos".

Si no nos aburrimos, nos perdemos una gran oportunidad."La mejor respuesta a estar aburrido es escuchar el por qué. ¿Cuál es la circunstancia actual que es no satisfactoria? A diferencia de la apatía, que deriva del verdadero desinterés, el aburrimiento se basa en el impulso de una actividad que no encuentre vías satisfactorias de expresión.

En el libro Aburrimiento: una historia viviente, Peter Toohey, profesor la Universidad de Calgary, dice que hay dos tipos de aburrimiento: el aburrimiento situacional, un estado temporal de desconexión que casi todos experimetamos, y luego hay aburrimiento existencial una condición tan entrelazada con la depresión que no está seguro de que exista como una entidad independiente. "Donde el aburrimiento es pasivo, soñar despierto puede ser una experiencia activa. Observar lo que nos rodea y registrar impresiones es un estado no tanto de inacción pasiva como de receptividad alerta. Permitirnos darnos cuenta, y estar abiertos a nuestro entorno, es una forma de despertar nuestra curiosidad en el mundo fuera de nosotros mismos", escribe la académica Eva Hoffman en su libro Cómo saber aburrirse. Desde las neurociencias se ha descubierto que durante los períodos de sueño o sueño despiertos, el cerebro entra en modo de resolución de problemas y a este estado muchas veces se llega a través del aburrimiento. Si bien no está directamente asociado con la creatividad, el aburrimiento puede conducir indirectamente a un estado más creativo.

Entonces ¿Cómo podemos aprovechar el aburrimiento para avanzar hacia la creatividad? Primero, sin intentar salir de ese estado. La respuesta no es decir, estoy aburrido e inmediatamente salir de ahí, en cambio Hoffman recomienda comprometerse e interrogar el sentimiento, por desagradable que sea, hasta descubrir su raíz.

En una cultura que valora y venera el hacer y estar siempre ocupados, permitirnos aburrirnos aparece como un lujo contra la corriente. Si querés ni sigas leyendo. Mirá el techo o cerrá los ojos un rato, puede ser una nueva fuente de productividad. Dejá que la mente divague, sin estímulos para guiarla.

Sonido recomendado para leer esta columna: Dreamer, Ozzy Osbourne