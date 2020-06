Pandemia, expectativas y la necesaria reconversión productiva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2020 • 00:00

La depresión a nivel global derivada de la pandemia ya es un hecho. Las respuestas de la política pública a la crisis han sido variadas. Sin embargo, un elemento esencial para determinar su duración está dado por las expectativas sobre el futuro inmediato. Frente a la incertidumbre es necesario dotar de señales para evitar el cierre de empresas, con medidas creíbles y de largo alcance.

El presidente Alberto Fernández manifestó recientemente que el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno significaban hasta el momento un 2,6% del PBI. Sin embargo, preocupa que en lo que va del año la emisión para financiar al Tesoro supera el 4% del PBI y con pronóstico incierto. El Presidente también dijo que cuenta con un plan económico y que confía en una recuperación pospandemia muy importante.

Más allá de la magnitud del esfuerzo y del optimismo del Gobierno puertas adentro, es necesario conocer ese plan para disponer de un mínimo horizonte de planificación. Un documento de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Fundación Alem sobre cómo salir de manera ordenada de la cuarentena recomienda "cambiar el modelo de aislamiento para pasar a formas de distanciamiento social voluntario, con segmentación por grupos de riesgo y territorial, normalizando [la situación] en las regiones sin circulación o con baja circulación de virus, modificando el actual esquema de asesoramiento experto, mejorando la cobertura, la calidad y el acceso a las estadísticas sobre la epidemia, testeando, rastreando y aislando de modo sistemático, y monitoreando la apertura con un esquema valvular intermitente".

El PBI per cápita argentino pospandemia estará en un nivel similar al de 1974. Son 50 años de estancamiento que encuentran múltiples explicaciones, entre las que podemos destacar una no tan habitual: la rentabilidad. Las pymes del país han contado históricamente con niveles de rentabilidad no acordes con el nivel de riesgo que enfrentan. Antes de 2008 una pyme argentina presentaba en promedio el doble de rentabilidad respecto de una europea. Sin embargo, el costo financiero que enfrentaba era de al menos el triple.

Con la profundización del racionamiento crediticio desde 2008, la reinversión de utilidades para financiar la inversión se afianzó como regla en una economía que funciona en efectivo, algo que limita el crecimiento. Rentabilidades extraordinarias para enfrentar riesgos extraordinarios en una economía sin financiamiento, y atravesada por artilugios como revaluaciones monetarias insostenibles para generar efectos riqueza artificiales.

Para revertir la larga tragedia nacional que nos llevó a ser igual o menos ricos que nuestros abuelos, requerimos mecanismos que permitan reconstruir las economías golpeadas por la coyuntura actual y por nuestra historia, repensando las potencialidades desaprovechadas. Si crisis es oportunidad, este es el momento de hacer las cosas que hay que hacer para darle a la gente la posibilidad de autodeterminar sus ingresos.

Afrontar este escenario implica mayores exigencias para los gobiernos subnacionales. Hay realidades heterogéneas, enormes brechas de desarrollo y recursos carentes de estrategias de promoción que sean sustentables. Necesitamos implementar en las economías regionales programas de desarrollo productivo con el foco puesto en actividades que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles -naturales y, especialmente, humanos y tecnológicos-, con vistas a generar valor, con expansión regional y abordaje estratégico de largo plazo. Todo ello, sin dejar de ver que lo que sostendrá las iniciativas en el tiempo será la posibilidad de mejorar en términos reales la rentabilidad y los salarios.