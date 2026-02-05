Otra polémica en el Indec: el sector turístico reclama que no se abandonen las estadísticas de la actividad

En medio de la controversia por la decisión del Gobierno de postergar la implementación de la nueva fórmula del Indec para medir la inflación, la Academia Argentina del Turismo solicitó reconsiderar la resolución de no renovar el convenio de financiamiento con el organismo que, durante más de 20 años, sostuvo los principales relevamientos estadísticos del sector en coordinación con la Secretaría de Turismo y Ambiente.

Para la entidad, suspender la publicación de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) constituye un “retroceso institucional” con efectos económicos de largo alcance.

“La interrupción de los operativos estadísticos en curso compromete gravemente la producción de información pública confiable”, señaló la Academia en un comunicado, y subrayó que estas estadísticas son esenciales para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en el sector privado.

Los datos oficiales más recientes reflejan la magnitud de los desafíos. Según el último informe de la ETI, casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025, mientras que ingresaron al país poco más de 5,3 millones de turistas no residentes, lo que dejó un saldo negativo de 6,6 millones de personas, el más alto en una década.

Esa dinámica se tradujo directamente en la balanza turística: el gasto de los residentes en viajes fuera del país alcanzó US$7164 millones, frente a ingresos por US$3110 millones de turistas extranjeros, lo cual generó un déficit de US$4054 millones para 2025.

La balanza turística tuvo un déficit de US$4054 millones en 2025 Freepik

La Academia advirtió que, aunque ambos operativos requerían actualizaciones metodológicas, estas “podían y debían realizarse sin interrumpir los relevamientos ni poner en riesgo la continuidad de las series históricas”.

“En este marco, la Academia Argentina del Turismo insta a las autoridades competentes a reconsiderar esta decisión y a abrir un ámbito de diálogo técnico e institucional con los usuarios especializados de la información estadística”, concluyeron, y pusieron a disposición profesionales de trayectoria y experiencia en estadística turística, quienes se ofrecen a colaborar de manera “voluntaria y ad honorem” en la revisión y actualización metodológica.

Desde la Secretaría de Turismo y Ambiente, en tanto, defendieron la decisión en diálogo con LA NACION, y señalaron que responde a cuestionamientos previos sobre la calidad de los datos. Según explicaron fuentes oficiales, se había solicitado tanto al Banco Central (BCRA) como al Indec un “sinceramiento” de las cifras vinculadas al turismo emisivo y receptivo.

La Secretaría de Turismo le pidió un sinceramiento de las cifras al Indec que hasta el lunes pasado era conducido por Marco Lavagna

En ese sentido, indicaron que el BCRA reconoció que en sus registros se incluían ítems que no correspondían estrictamente a turismo y que, desde julio del año pasado, corrigió la metodología y ajustó las cifras. El Indec, en cambio, mantuvo su medición sin modificaciones.

“Al momento de renovar el convenio anual, las cámaras del sector reclamaban que se sinceraran los datos. Ante la falta de cambios en la metodología y considerando el costo del acuerdo, se decidió no renovarlo”, explicaron desde la Secretaría, que precisó que el convenio implicaba un desembolso anual de alrededor de $600 millones.