Pablo Miedziak, presidente de IAEF: “Es la primera vez que se les da esta previsibilidad a los argentinos”

Políticos, ejecutivos de finanzas y economistas tendrán una cita el próximo martes 13 de mayo, en el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Este año el lema del evento será “Argentina 2025: estrategias para un futuro competitivo” y tendrá una programación que contará con la disertación del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el vicepresidente del Banco Central, Vladímir Werning, entre otras figuras destacadas.

“Somos una institución apolítica, nosotros invitamos a todos los políticos. Después hay ciertos funcionarios o ciertos partidos políticos que son más proclives a comunicar, otros que no tanto. Pero nosotros los invitamos a todos. Ahora venimos de un año, o te diría de un Gobierno, en el cual se están haciendo muchos cambios”, dijo Pablo Miedziak, el flamante presidente del IAEF.

A finales de abril, el instituto llevó adelante el recambio de autoridades de todo su directorio. El comité de nominaciones reunió a todos los presidentes anteriores y propusieron el nuevo Consejo Directivo para los próximos dos años, votación en la que fue elegido Miedziak para ser el próximo presidente de la entidad. Con más de 20 años de trayectoria en el IAEF, su currículum también contempla su paso como ex CFO de empresas como San Miguel, Aerolíneas Argentinas, San Antonio Internacional y Marriott South America. Lo acompañarán en el liderazgo Sigrid Tolaba (Delta Asset Management) como vicepresidenta; y Jorge Martin (Accenture) como secretario tesorero.

“Es la primera vez que se le da esta previsibilidad a los argentinos”, dijo el presidente del IAEF en diálogo con LA NACION, al repasar la agenda que se debatirá la semana entrante, y se mostró optimista al analizar la coyuntura argentina.

Milei disertará en el IAEF marcelo-aguilar-4503

— El lema de este año es “Estrategias para un futuro competitivo”. ¿Qué le falta a la Argentina para ser más competitiva?

— Lo que le falta es seguir madurando como lo viene haciendo hasta ahora. Tenemos una oportunidad única en donde, por primera vez, el país está haciendo las cosas de una forma totalmente diferente a las que siempre se hicieron. Hace un año y cuatro meses asumió un gobierno totalmente diferente y, aunque siempre tenés cosas para hacer mejor, me parece que es un balance totalmente positivo. La inflación bajó de niveles del 25% mensual al 2%-3% que, para que te des una idea, anualizado es niveles de más de 1000% a niveles del 30%. La economía empezó el cambio hacia la salida del cepo, bajaron los niveles de pobreza, las empresas argentinas lograron récord de financiamiento el año pasado. Las empresas gubernamentales tuvieron una baja sustancial de la subvención y hay dos compañías que perdían dinero hace 17 años: Aerolíneas Argentinas, que anunció que no va a tener subsidios; y AySA que tuvo resultado positivo. Tenemos déficit cero, el riesgo país bajó 1300 puntos básicos. Con lo cual, ¿qué le falta a la Argentina? Me parece que estamos en el camino de la normalización, en donde se empieza a ser un país previsible y creíble, pero eso no se logra en un año. Se consigue después de muchos años de buenos resultados y, consistentemente, decirle al mercado lo que vas a hacer y hacerlo. Necesitamos que esto siga, que pase año a año, y desregular muchísimas cosas. Lo que está haciendo el ministro [Federico] Sturzenegger es bárbaro y hace poco habló el presidente del Banco Central y dijo que iban a sacar el cepo de a capas, que es lo que vienen haciendo. Al final del día, si extrapolás lo que pasó en 2024 a dentro de un par de años y ves que no va a haber cepo cambiario, que la inflación va a seguir bajando, la Argentina va a estar en niveles bastante competitivos. Las empresas argentinas van a tener más posibilidades de financiarse en el exterior para hacer más proyectos. Me parece que vamos hacia un lugar en donde tendremos un país bastante más competitivo.

— Mencionaste la salida del cepo cambiario y, a mediados de abril, se quitaron varias restricciones. ¿Sorprendió? ¿Cómo ven el nuevo esquema de bandas?

— Lo que sorprendió es lo bien que el equipo económico manejó una noticia de semejante envergadura. Cuando vos vas años atrás, estas noticias se filtraban. Ahora, tenés un equipo económico que dijo que estuvo ocho meses negociando esto y lo anunció de una forma totalmente correcta. Al evaluar lo que pasó este último mes, creo que el acuerdo con el FMI luce bastante diferente para la cantidad de salvatajes que tuvo la Argentina. El Gobierno dijo que el tipo de cambio va a flotar entre $1000 y $1400 y el mercado estableció el precio casi en la mitad, entre $1180, $1200. No sorprendió el anuncio, porque son cosas que el Gobierno dijo que iba a hacer en algún momento, pero sí superó todas las expectativas el monto de los desembolsos [de US$20.000 millones]. De a poco también se va flexibilizando un poco más para las compañías, se está trabajando en un Bopreal de unos US$3000 millones para que las compañías puedan girar dividendos, se achicaron los plazos para que las compañías argentinas puedan pagar al exterior. Nosotros a lo mejor perdemos memoria, pero dos años atrás era impensado creer que hoy íbamos a estar transitando este presente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también participará del evento del IAEF mauro-alfieri-19569 - LA NACION

— ¿Y cómo ven que se haya quitado gran parte del cepo antes de las elecciones legislativas?

— Parecería que a este Gobierno o a este Presidente le interesa más hacer las cosas bien que preocuparse por cuál es el momento de anunciar. A mí me da la sensación de que no están jugando en qué momento lo digo para sacar algún provecho político, sino en cuál podemos sacar esto adelante para que le vaya bien al país.

— Al riesgo país le cuesta un poco más bajar, ¿esperan que comprima más para que las compañías también puedan financiarse a mejor tasa?

—El año pasado el riesgo país bajó mucho. Ahora, este último mes también hubo una gran turbulencia a nivel mundial, con Trump que sube aranceles y China que le responde, y esto tiene impacto en la economía mundial. Ahí un poco es cuán importante es la credibilidad, ¿no? Imaginate que un país como Estados Unidos no da previsibilidad y pone en juego un montón de cosas. Imaginate lo que es para la Argentina si no te da previsibilidad. Por eso estoy convencido de que si estas medidas siguen avanzando, todo indica que el riesgo país debería ir bajando. ¿Por qué es un factor importante? El riesgo país es el indicador que consolida el resto de los indicadores (como inflación y pobreza) y es el único que no podemos modificar. Es la nota que te pone el mundo empresario y tus resultados te dicen que vas en camino a la normalización y vas bien. Al final del día, el riesgo país pone a todos los países en una misma línea y dice cuán más o menos riesgoso que el resto es. Ya está en niveles bastante aceptables, tanto que hay unas cuantas noticias que dan vuelta de que parece que algunas calificadoras están dispuestas a reevaluar la calificación crediticia argentina.

— Se espera que en los próximos días haya anuncios de Economía, ¿cómo ven que los dólares “de debajo del colchón” se usen para reactivar la economía?

— Hay que ver cómo se implementa y después qué sucede, pero el Gobierno busca que haya más dólares circulando y que eso vaya justamente a que mejore la actividad económica. En diferente medida, todos los analistas están estimando que este año la actividad económica va a crecer sin lugar a dudas cuando lo comparas con el año pasado. Hace un año y medio, la Argentina era como una persona que quiere correr un maratón y tiene un montón de problemas: fuma, tiene sobrepeso, le duelen las rodillas. Empezó a entrenar y hoy corre 10 kilómetros, pero atrás de esto todavía le duele el cuerpo y tal vez se está privando de hacer algo que tiene ganas, comer algo rico, pero ya ve la recuperación y ve el resultado de decisiones importantes que se tomaron. Para mí es una oportunidad histórica lo que estamos viviendo, que no nos estamos dando cuenta de ello y lo vamos a hacer más adelante. Es una forma totalmente diferente a como siempre se hicieron las cosas en nuestro país, con resultados, sin que haya ningún evento social importante.

— ¿Por qué crees que esta vez “es totalmente diferente”?

— Lo que me genera esta confianza es la cantidad de buenos resultados que viene dando el Gobierno. Te diría que es la primera vez que se le da esta previsibilidad a los argentinos. Nos hemos caracterizado en la historia por las sorpresas inesperadas, pero ahora cuando hacen un anuncio es a partir de cosas ya esperadas. Hace lo que dice que va a hacer, y detrás hay un Fondo que dice estar de acuerdo con las medidas que está tomando la Argentina. Te diría casi con seguridad de que la oportunidad que estamos viviendo es única.

El Congreso Anual del IAEF reúne a políticos, ejecutivos de finanzas y analistas mauro-alfieri-19569 - LA NACION

— ¿El mayor desafío que le queda a la Argentina hacia delante?

— El mayor desafío le queda a quienes gobiernan, el cómo va a ser la segunda parte de este mandato. Justamente, si logran conseguir con el empuje que vienen teniendo para los próximos dos años.

— ¿Y la Argentina que te imaginas?

— Una Argentina en donde los jóvenes no quieran irse del país. Donde mis hijos vean oportunidades para desarrollarse. Una Argentina en la cual uno pueda invertir sabiendo que no le van a cambiar las reglas del juego.