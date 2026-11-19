Los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en diciembre un incremento automático, dado por la actualización con el último índice inflacionario, a lo que se añade el pago del bono previsional y del aguinaldo de diciembre.

La PUAM se incrementa en un 2,17% Shutterstock - Shutterstock

En el último mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,17%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, a sus titulares les corresponde el reparto del bono de $70.000 en su totalidad y la liquidación del aguinaldo de diciembre.

Como sucede habitualmente, la PUAM se acredita en la primera tanda de pagos del calendario mensual, en la misma fecha que las jubilaciones mínimas, que suele coincidir con la segunda semana del mes.

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones de diciembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo Total a cobrar Jubilación mínima $453.796,69 $70.000 $226.898,34 $750.695,03 Jubilación máxima $3.053.622,05 - $1.526.811,02 $4.650.433,07 PUAM $363.037,35 $70.000 $181.518,65 $614.556 PNC (Invalidez/Vejez) $317.657,68 $70.000 $158.828,84 $546.486,52

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo es la entrega del bono previsional de diciembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $523.796,69.

Los montos exactos con el bono y el aguinaldo Leandro Garcia - Anses

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?