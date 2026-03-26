Paolo Rocca y Horacio Marín se reunieron durante la mayor conferencia global de energía en Houston

HOUSTON.- El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, se reunió este jueves con su par de YPF, Horacio Marín, en un hotel de esta ciudad, donde se desarrolla la mayor conferencia de energía del mundo, en un encuentro que se mantuvo en estricta reserva.

El cara a cara se produjo en una sala reservada en el tercer piso en el Hilton Americas Houston que tiene el Grupo Techint, por ser partner del CERAWeek a través de su brazo petrolero, Tecpetrol. La reunión comenzó a las 11.15 (hora local) y se extendió por una hora y cuarto, según pudo constatar LA NACION. No trascendieron detalles de la conversación. Rocca recibió en solitario a Marín y a Lisandro Deleonardis, VP de Asuntos Públicos de la petrolera bajo control estatal.

Paolo Rocca, en el CERAWeek.

La relación entre YPF y Techint fue uno de los temas de conversación del verano, luego de que el grupo industrial perdiera una licitación de compra de tubos con la proveedora india, Welspun. Se trata de los caños para la construcción del gasoducto desde la cuenca neuquina hasta la costa de Río Negro, que permitirá exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta.

YPF es parte del consorcio de empresas que integran Southern Energy (SESA), la sociedad encargada del proyecto de GNL, en la cual también participan Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

En los próximos días, además, el consorcio anunciará la adjudicación para la construcción del gasoducto que unirá los yacimientos neuquinos con el Golfo San Matías, en Río Negro. La constructora Techint participa de la licitación a través de una UTE con Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin.

Módulos habitacionales de VMOS.

El grupo liderada por Rocca avanza también con otros negocios que la conectan con YPF. Actualmente, la misma UTE con Sacde está a cargo de la construcción del oleoducto VMOS, la mayor obra de infraestructura privada de los últimos años, en la cual también proveyó los tubos, fabricados por Tenaris.

El oleoducto en curso, cuyo inicio de operaciones está previsto para noviembre, es un proyecto encabezado por VMOS, un consorcio fundado por YPF, que integran Tecptrol y otras productoras, como PAE, Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Shell Argentina, Chevron.

También se conectan las carreras profesionales de quienes hoy se reunieron en Houston. Marín desarrolló su experiencia en el sector privado en Tecpetrol, donde trabajó 35 años. La compañía lo capacitó con un máster en Ingeniería del Petróleo en la Universidad de Texas, en Austin, en 1994 y, en 2009 participó del Programa Ejecutivo de la Universidad de Stanford en la Escuela de Negocios. Además, lo destinó a operaciones en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En 2023, una llamada de quien iba a ser el jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse, cambió su rumbo. “Busco siempre la excelencia; es la clave del éxito en las organizaciones. Es lo que tiene Paolo Rocca. Soy así desde chico: siempre quería ganar en todo”, dijo Marín en aquel momento a LA NACION.

El encuentro se produce en momentos en que Rocca mantiene una tensa relación con el Gobierno por las duras embestidas del presidente Javier Milei al CEO de Techint, a quien calificó de “empresario prebendario”.

Más allá de los ataques públicos del líder libertario, Tecpetrol formalizó su solicitud de ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto en Vaca Muerta por US$2400 millones, en un movimiento que confirma el giro del sector tras la ampliación del esquema a la actividad de exploración y producción (upstream).

Según confirmaron desde la compañía a LA NACION, la solicitud fue presentada el viernes y mantiene los parámetros que la empresa ya había anticipado para el desarrollo del bloque Los Toldos II Este. El plan contempla una producción de 70.000 barriles diarios, en dos etapas de 35.000 barriles cada una, con el objetivo de replicar el modelo que Tecpetrol desplegó en el desarrollo gasífero de Fortín de Piedra.