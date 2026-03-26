Por qué el desarrollo del GNL acapara la atención en la conferencia global de energía y qué posibilidades abre para la Argentina

HOUSTON.- El optimismo de YPF para acelerar la expansión de su proyecto de gas natural licuado (GNL); advertencias por posibles retrasos en desarrollos en Estados Unidos debido al impacto de la guerra en Medio Oriente; la diversificación del suministro con producción en zonas alejadas de los conflictos como un foco central, y una gran oportunidad latente para América Latina, con la Argentina como un jugador clave.

Pasados tres días de la mayor conferencia global de energía que se desarrolla en Houston, con la presencia de miles de ejecutivos y líderes del sector, las posibilidades que se abren para la región en torno a los proyectos de GNL fue uno de los denominadores de la agenda en la CERAWeek.

“La diversificación del suministro es un tema que siempre estuvo en discusión, pero que ahora figura de manera firme en la agenda de la región. Es un aspecto crítico”, resaltó Leandro Caputo, jefe para América de Gas y LNG Consulting para S&P, al hacer referencia al impacto de la guerra.

La planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural de Pluspetrol, en Pisco, Perú. Pluspetrol

En diversos paneles sobre GNL, y en conversaciones en el Hilton Americas Houston donde se desarrolla el megaevento, un comentario generalizado fue sobre adoptar un enfoque de portafolio respecto al suministro, lo que abre grandes oportunidades al sector en América Latina para los próximos años.

“Ese no solía ser el eje de la discusión. Siempre estuvo presente en la mente de todos, pero no de una manera tan explícita como lo ha estado durante las últimas cuatro semanas“, ahondó Caputo.

En ese sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, dio un mensaje claro al afirmar que “el impacto de la guerra en Medio Oriente puede acelerar fuertemente la expansión del proyecto de GNL” en la Argentina. La compañía tiene dos socios para ese proyecto -la italiana Eni y XRG (subsidiaria de Adnoc)-, y podría sumarse un cuarto.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en Houston.

“Creo que, en el caso de Argentina, lo sucedido con la guerra elevó la importancia de contar con una zona libre de conflictos, y la Argentina es una zona libre de conflictos, lo cual constituye un valor añadido”, explicó este miércoles el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, en un panel dedicado a las oportunidades de inversión en el sector del gas de América Latina.

“Creo que esto será de ayuda. YPF está trabajando en un proyecto que contempla tres plantas de licuefacción y una capacidad de 18 millones de toneladas. Y considero que la probabilidad y la viabilidad de este proyecto aumentaron tras los acontecimientos de las últimas semanas“, añadió el ejecutivo de la compañía energética de Techint, en línea con lo señalado por Marin.

Las interrupciones en el suministro vinculadas a la guerra en Medio Oriente podrían, además, retrasar la construcción de proyectos de GNL previstos para su desarrollo en Estados Unidos, advirtió este miércoles Michael Smith, director ejecutivo de Freeport LNG, durante la CERAWeek.

Estados Unidos es el mayor exportador mundial de GNL y cuenta con más capacidad nueva en construcción que cualquier otro país.

Los desarrolladores estadounidenses de GNL ya enfrentaban presiones inflacionarias antes de las interrupciones derivadas de la guerra, impulsadas en parte por la escasez de mano de obra y el aumento de los costos de construcción, señaló Smith. La guerra paralizó cerca del 20% del suministro mundial de GNL, después de que Irán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz.

Smith afirmó que los precios del GNL para junio y julio podrían superar los US$17 por MMBtu si el conflicto se prolongara, dado que Europa compite por el suministro para reabastecer sus reservas. Antes de la guerra, los precios promediaban cifras cercanas a los US$10 dólares.

También Shell podría tomar decisiones finales de inversión en proyectos en Venezuela con miras a exportar GNL, anticipó el CEO de la empresa, Wael Sawan, en la CERAWeek.

Wael Sawan, CEO de Shell. CERAWeek

El ejecutivo destacó que la empresa, una de las mayores energéticas y petroquímicas del mundo , está en una mejor posición para realizar primero inversiones en gas natural antes que en petróleo en Venezuela -abierto a inversiones extranjeras tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos- y anticipó que podría confirmarlas durante 2026.

“Tenemos el desarrollo de Vaca Muerta en la Argentina, en el sector de petróleo y gas. Tenemos a Venezuela que se está abriendo. Por lo tanto, es una región que constituye una alternativa a aquellas fuentes de energía a las que el mundo estaba acostumbrado. Esto representa una enorme oportunidad”, destacó, por su parte, el director de Operaciones de GeoPark, Martín Terrado.

La compañía con sede central en Colombia, dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, opera en el yacimiento patagónico. “Si uno visita Neuquén o Río Negro, e incluso en el resto de Argentina, percibe que es un país alineado. Todos desean este desarrollo y comprenden que la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta aportará un gran valor y beneficios para todos. Y cuando todos esos factores se alinean, se crea el escenario ideal para el éxito“, amplió Terrado.

Respecto al desarrollo de la industria gasífera en la Argentina, Markous resaltó que el país “ha estado trabajando en la resolución de diversos problemas relacionados con el GNL”, y también destacó las posibilidades en Vaca Muerta para el desarrollo de esa industria.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, en un panel en la CERAWeek, en Houston. Guillermo Idiart

“Vaca Muerta es, fundamentalmente, una cuenca gasífera. En lo que respecta al gas, los resultados son colosales. El gran mercado es el del GNL", señaló.

¿Qué podría considerarse un éxito de aquí a cinco años con respecto al desarrollo del GNL en la Argentina? “Nos gustaría ver que este escenario macroeconómico se estabilice y que sea permanente. Y que se impulse el desarrollo del GNL y que se consoliden las interconexiones con los países vecinos, permitiendo así las exportaciones hacia Brasil”, dijo Markous.

Hugo Eurnekian Gentileza

El martes, en un side event dedicado a Vaca Muerta en Houston, el presidente y CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, había presentado un proyecto para exportar GNL por Chile y para el desarrollo no convencional Palermo Aike, con una inversión estimada de US$2600 millones.

Eurnekian remarcó que los próximos desarrollos de petróleo de Vaca Muerta traerán mucho gas asociado y que será crítico adecuar la infraestructura de cara a los mercados regionales y desarrollar contratos de largo plazo que habiliten la nueva producción del yacimiento.

Otro importante ejecutivo de una empresa con planes de operación en Vaca Muerta fue categórico sobre la oportunidad que se le abre a la Argentina. “Al país se le alienaron los planetas para el GNL, no lo puede desaprovechar”, dijo a LA NACION.