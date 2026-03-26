Marín, presidente de YPF: “Posiblemente, este año se superará el millón de barriles de producción de crudo”

HOUSTON.- Horacio Marín se muestra muy optimista de cara al futuro de YPF y la explotación del petróleo y gas en la Argentina para los próximos. En Houston, donde viajó para participar de la mayor conferencia de energía global, el presidente y CEO de la compañía aventuró que para fin de año el país “muy posiblemente” supere la producción de un millón de barriles de crudo, al tiempo que aventuró que hasta 2031 el sector atraerá US$130.000 millones de inversiones.

En una larga exposición organizada en un hotel de Houston por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que reunió a decenas de ejecutivos del sector, Marin describió cómo se “está acelerando” la producción de crudo en el país, con Vaca Muerta como motor central.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en Houston.

“Creo que para diciembre muy posiblemente se bata el millón de barriles”, señaló Marin, quien además aventuró que para 2031 esa producción diaria muy posiblemente podría superar los 1,5 millones de barriles.

La Argentina produce unos 882.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales destina 570.400 al mercado doméstico y exporta el resto.

Según las previsiones que presentó Marin, para 2031 la Argentina podría exportar US$45.000 millones en el sector energético, sumando el petróleo y el gas. “Eso teniendo en cuenta precios promedios o futuros de largo plazo”, explicó.

A Marin lo escuchaban los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilnek, que luego hicieron una presentación ante los ejecutivos.

“Estimamos que de ahora en adelante, hasta 2031, habrá US$130.000 millones de inversión” en el sector energético en la Argentina, afirmó el presidente de YPF. “Y es eso, no me pongo ni en riesgo ni vendo humo. Son US$130.000 millones, lo cual es muy, muy importante”, añadió.

YPF, Eni y XRG son socios para avanzar en Argentina LNG.

“Vamos a ser un avión, porque tenemos el campo y la energía, y vendrá la minería, puede venir el litio y van a venir otras cosas más. Para 2030 creo que la Argentina será otro país”, se entusiasmó Marin, que también puso especial énfasis en las posibilidades que abrirá el proyecto “Argentina LNG” para el gas natural licuado, que YPF desarrolla en asociación con Eni y XRG (Adnoc).

En ese sentido, Marin ya había destacado que los efectos globales del conflicto bélico en Medio Oriente en el mercado energético podrían “acelerar fuertemente la expansión del proyecto de GNL” en la Argentina, una de las grandes apuestas de la empresa.

El proyecto es por 12 millones de toneladas, con 6 millones adicionales como posibilidad de expansión. “El segundo barco entrará a mediados de 2028″, dijo.

“La situación global genera un apetito muy grande de los europeos” por el gas, explicó Marin esta mañana, y se refirió al problema que afronta Qatar por un ataque iraní a su planta de Ras Laffan, que afectó su capacidad de exportación a largo plazo.

En otro tramo de su presentación, Marin hizo una comparación tenística para destacar la magnitud de las oportunidades para YPF en los próximos años. “Nosotros vamos a jugar Grand Slam en Vaca Muerta, no jugamos challenger. Eso es para los nuevos. Significa tener menos espalda financiera“, dijo, en referencia a los tamaños de los torneos de la ATP. “Somos una compañía grande”, agregó.