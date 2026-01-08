Para JP Morgan, las reformas de Milei impulsarán la inversión en la Argentina

La inversión en la Argentina alcanzó el 20,4% del PBI en el tercer trimestre de 2025 -se mantiene en niveles elevados en perspectiva histórica, comparado con la salida de la convertibilidad- impulsada por la desregulación y las reformas estructurales encaradas por el Gobierno de Javier Milei.

Así lo destacó un informe especial de JP Morgan, que señaló que el país atraviesa una fase de recuperación del gasto en capital tras años de estancamiento, aun cuando la construcción continúa rezagada por el freno en la obra pública que aplicó la gestión libertaria.

“El sello distintivo de la administración Milei ha sido la vigorosa búsqueda de la desregulación y de reformas estructurales amplias, diseñadas para liberar el potencial de crecimiento latente de la Argentina”, afirmó el gigante de Wall Street. Si bien los mercados financieros siguen concentrados en el proceso de estabilización macroeconómica y en el regreso del país a los mercados globales de capitales, el reporte remarcó que “un impulso microeconómico crucial —aunque subestimado— ya está en marcha”, sentando las bases para una reactivación sostenida de la inversión tras años de parálisis.

Según el análisis, al tercer trimestre de 2025, la inversión fija se ubicó casi 9% por encima del promedio de 2004–2024 y 2% por encima de los niveles registrados en el cuarto trimestre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia. Aunque en términos desestacionalizados se observó una baja respecto del trimestre previo, la entidad subrayó que el nivel de actividad inversora sigue siendo elevado.

El informe recordó que el rebote en “V” iniciado en el segundo trimestre de 2024 se vio interrumpido por una serie de shocks de política económica, entre ellos las tensiones cambiarias asociadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un período prolongado de condiciones monetarias excepcionalmente restrictivas.

Como proporción del PBI real, la inversión del tercer trimestre se ubicó 1,3 puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior y 1,2 puntos por encima del promedio histórico, aunque todavía 2,7 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2011.

Detrás de ese resultado, el reporte destacó un cambio en la composición del gasto en capital: el mayor dinamismo provino de la inversión en maquinaria, equipos y activos de transporte, mientras que la construcción siguió operando como un freno.

Ese rezago fue particularmente marcado durante los dos primeros años de la actual administración. De acuerdo con el banco, la construcción promedió 7,2% del PBI desde 2024 y subió a 7,6% en el tercer trimestre de 2025, muy por debajo del 9,4% que representaba en 2011. El informe atribuyó este desempeño al programa de austeridad fiscal, que derivó en la suspensión de proyectos de infraestructura y en una fuerte reducción de la inversión pública. “Con la obra pública en pausa, la construcción depende cada vez más del capital privado, lo que limita la escala y la velocidad de la actividad”, señaló.

Otro eje central del análisis es el origen del financiamiento del gasto en capital. En lo que va del año, la inversión importada promedió 7,4% del PBI, muy por encima del promedio de largo plazo. Para la entidad, este dato resulta clave para interpretar el déficit de cuenta corriente: alrededor de un punto del PBI estaría explicado por mayores importaciones asociadas a inversión productiva, una composición que tiene implicancias más favorables para el crecimiento futuro que otros desequilibrios externos.

“Históricamente, los períodos de inversión robusta —en particular en maquinaria, equipamiento e infraestructura— han coincidido con aceleraciones del crecimiento potencial”, indicó el informe. En ese marco, el banco consideró que, si la recuperación actual se consolida y se extiende a la construcción y la infraestructura, la Argentina podría encaminarse hacia una mejora sostenida de su crecimiento potencial en el mediano plazo.

El reporte advirtió, sin embargo, que la continuidad de este proceso dependerá de la estabilidad macroeconómica, la persistencia de las reformas y el acceso al financiamiento. “Cualquier reversión del contexto favorable, un aumento de la incertidumbre de política económica o shocks externos podrían afectar la formación de capital y frenar el avance hacia un mayor crecimiento potencial”, concluyó.