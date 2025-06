Para los empresarios, el fallo de la Corte aporta “una pizca” de credibilidad institucional

Una “pizca” de credibilidad institucional. La Justicia “funciona”. Hay un proceso de 17 años que “debía concluir” por el bien del sistema. Sin euforia, porque creen que la suerte argentina se juega ya en otra liga, gran parte de los empresarios hizo un análisis positivo del fallo de la Corte que confirma la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión. Tal vez apuntalados por una convicción relevante: la decisión del máximo tribunal no pareció esta vez estar influida por el Gobierno, sino al contrario. No es poco en la Argentina.

Los empresarios no suelen hablar con nombre y apellido sobre asuntos políticamente sensibles. Es un acto reflejo que traen de los mejores tiempos kirchneristas y que ha vuelto con Javier Milei. Sólo algunos, en general activos en las redes y, por lo tanto, habituados a la discusión pública, o aquellos plenamente dedicados a actividades que no dependan del regulador, deciden cada tanto exponerse. No bien se conoció el fallo, Guibert Englebienne, cofundador de Globant, publicó en Twitter un mensaje escueto y terminante: “Finalmente, se hizo justicia”.

Y Marcos Galperin, casi siempre el más locuaz, se limitó esta vez a retuitear mensajes ajenos. Uno de ellos explosivo, reenviado una hora antes de que se conociera la decisión de la Corte: era un posteo del tuitero Diego Álzaga Unzué que incluía una foto de Alberto Nisman y la leyenda “In Memoriam”. El dueño de Mercado Libre también replicó un meme del usuario Poirot que citaba a Cristina Kirchner con la frase “Nos persiguen porque igualamos a las sociedades” y agregaba dos fotos a modo de contraste: el fastuoso mausoleo construido por Lázaro Báez para Néstor Kirchner y una vivienda precaria. “Mausoleo de su marido/Casa del votante”, explicaba.

El resto se mantuvo en silencio. Sólo mediante el pedido del off the record, algunos empresarios definieron la medida de la Corte como alentadora desde la óptica institucional. Una idea que se venía escuchando ya en conversaciones corporativas de estas semanas y que convive desde hoy con un análisis más político: el establishment económico espera que condena a la expresidenta, que incluye la prohibición para competir en adelante por cargos públicos, le reste polarización al escenario electoral y, más específicamente, le dé al Partido Justicialista una cosmovisión menos confrontativa con la inversión. Como si los empresarios -y no ya sólo el mercado financiero, siempre cortoplacista- midieran el clima de negocios según los vaivenes ideológicos que va tomando el partido de Perón, Cámpora, Menem, Duhalde y Néstor y Cristina Kirchner. “Es el peronismo, estúpido”, podrían decir sobre la Argentina, parafraseando el eslogan de campaña de Clinton.

Es el motivo por el que las elecciones de octubre han cobrado últimamente un inusitado interés en dos visitas de ejecutivos norteamericanos organizadas por Amcham, la cámara de comercio de Estados Unidos. O en los foros de minería, donde los interesados celebran el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pero siempre con proyecciones a largo plazo que dependen en última instancia del rumbo que termine tomando el país. Es decir, de las elecciones. “Puede ser que esto adelante un poco el reloj”, dijo un operador del sector.

Hasta el gobierno de Axel Kicillof, dicen algunos fabricantes de la provincia de Buenos Aires, se muestra desde hace un tiempo más comprensivo con los industriales en las disputas con los sindicatos. “El gobernador se corrió hacia el centro”, dijeron en una empresa que produce en el conurbano.

Todo un movimiento de época, como si el kirchnerismo se hubiera empezado a extinguir también dentro del sindicalismo, donde algunos dirigentes fantasean con una renovación. El dueño de una empresa de recurrentes conflictos con la UOM lo definió con sorna apenas conoció la sentencia que aparta para siempre a Cristina Kirchner de cualquier cargo: “Menos Abel Furlán, toda la CGT festeja”.