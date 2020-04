Se trata de un asistente que gestiona las compras de supermercados realizadas a través de las apps de delivery; qué requisitos hay que cumplir

Sofía Terrile Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 12:20

Son los ojos del cliente y quienes trabajan dentro del supermercado para aquellos que no quieren o no pueden ir. No son un integrante nuevo en las principales cadenas, pero su presencia se multiplicó por el coronavirus: son los personal shoppers, los puestos de trabajo que las consultoras intentan llenar a contrarreloj para satisfacer la demanda de quienes hacen pedidos de almacén a través de las apps de delivery.

En lo que va de la cuarentena total por el Covid-19, una firma está procesando más de 200 búsquedas en medio de una creciente demanda en los canales de venta digitales y otra consultora asegura que en estos días los pedidos para cubrir puestos de personal shoppers aumentaron un 600%.

¿Cómo asegurarse de que a Miguel, un jubilado de 72 años confinado en su casa por problemas respiratorios previos, le llegue una lata de atún sin abollar o un tomate que no esté pasado? A eso se dedican los personal shoppers, una figura que no es novedad entre los empleados de las apps de delivery como Rappi y Pedidos Ya, pero cuya importancia creció en los días de aislamiento.

Su rol comienza cuando un cliente hace un pedido de supermercado a través de una de estas apps. Los personal shoppers ya están dentro del supermercado. Se comunican con el cliente vía chat (el de las apps) y eligen cuidadosamente los productos que hay en el supermercado según la lista que elabora el cliente y el stock disponible en góndolas. Luego, pagan en la caja. No son quienes realizan la entrega: esos son los repartidores.

Luego, los repartidores son los que finalizan el pedido del supermercado Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

"El servicio del personal shopper funciona como una 'extensión del usuario', es un servicio a medida y 100% personalizado", explican voceros de la app Rappi. "Por ejemplo, si un producto solicitado está agotado, el personal shopper le avisa al cliente y le ofrece un sustituto; si unas frutas no están en el nivel de maduración solicitado, le envía una foto para corroborar si de todos modos la desea, y si la persona se olvidó de solicitar un producto, puede comentárselo al personal shopper mientras selecciona", añaden.

Antes de la cuarentena total por el coronavirus, no había un pedido masivo de estos puestos, pero dos días antes de que empezara la cuarentena, comenzaron a llegar, confirma Alejandro Ferrazzuolo, gerente comercial de la consultora GI Group, que trabaja con una de las apps de delivery.

"El rol ya existía previamente y no es que es algo que surgió con el coronavirus. Actualmente, tanto a nivel regional como en Argentina, estamos impulsando la incorporación de más personal shoppers para cubrir la demanda de pedidos en supermercados y garantizar el abastecimiento", añadieron desde Rappi.

Fuente: Archivo

La consultora Adecco confirma la tendencia. "Ya veníamos con una demanda sostenida de estos perfiles, pero se vio incrementada en un 600%. Se espera que esta demanda estacional se prolongue durante los meses de abril y mayo", añade Patricio Dewey, director Comercial.

Para Dewey, más allá de este pico estacional, es un perfil con "potencial en el futuro cercano" por los cambios de hábitos al momento de comprar y la creciente demanda en canales digitales. "Aunque supondremos que el aumento de la demanda por este empleo se dará de manera más paulatina y sostenida en el tiempo", agrega.

El puesto de personal shopper tiene una remuneración de $28.000 brutos y un bono de unos $4000 que se consigue por objetivos relacionados con la calificación que hace el cliente, explica Ferrazzuolo. Cumple turnos rotativos de siete horas en los supermercados. Cabe recordar que, según dispuso la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), los establecimientos están abiertos de 7 a 20 todos los días incluyendo los feriados mientras continúe la cuarentena total.

Para GI Group, los requerimientos para cubrir el puesto son: tener un celular con sistema operativo Android; secundario completo; no estar dentro de los grupos que se consideran como "población de riesgo" (embarazadas y mayores de 60 años, entre otros) y vivir cerca del lugar de trabajo, ya que se solicita que se desplacen hacia allí caminando o en bicicleta para evitar posibles contagios.

Además, es necesario que los candidatos tengan disponibilidad horaria, ya que los personal shoppers cumplen turnos rotativos, por la mañana o por la tarde.

Adecco valora a quienes ya tengan tramitada la libreta sanitaria. Una vez seleccionados, la consultora les da a los flamantes personal shoppers un curso de manipulación de alimentos según la nueva reglamentación.