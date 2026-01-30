Personal sumará tecnología de Nokia a su red móvil 5G

Personal anunció que avanzará en la modernización de su red móvil mediante una estrategia multivendor orientada a fortalecer el core —el núcleo de la red— y acompañar las crecientes demandas del ecosistema digital. En ese marco, incorporará un core móvil 5G de Nokia, que convivirá con la infraestructura ya provista por Huawei.

En una primera etapa, la compañía sumará tecnología de Nokia al core móvil 5G, considerado el “cerebro” de los servicios de datos. La decisión apunta a “ampliar capacidades, ganar flexibilidad operativa y sostener una infraestructura resiliente y escalable”, en línea con la evolución de los servicios móviles.

La iniciativa contempla una arquitectura abierta y desagregada, alineada con la estrategia de redes autónomas y con el objetivo de consolidar a la empresa como una “techco”, es decir, una compañía de telecomunicaciones con fuerte base tecnológica.

El proyecto incluye el despliegue de nuevos nodos y tecnologías de Nokia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras regiones del país. Estas mejoras estarán “orientadas a potenciar la conectividad, habilitar servicios sobre redes de alta disponibilidad y responder a distintos casos de uso”, tanto para empresas como para dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y clientes residenciales.

Según informó la compañía, ya se completó el 100% de las integraciones y validaciones funcionales en los primeros nodos y se inició la migración de tráfico para asegurar una conectividad de alta calidad. El despliegue comenzó en la ciudad de Buenos Aires y, en los próximos meses, se extenderá a localidades como Mar del Plata, Tucumán, Rosario y Córdoba.

“Con esta evolución, Personal refuerza su compromiso de brindar una mejor experiencia a sus clientes y acelerar la transformación digital, mediante una arquitectura preparada para acompañar el crecimiento del tráfico, la adopción de nuevas tecnologías y la evolución de los servicios móviles en la Argentina”, señalaron desde la empresa.

Un trasfondo geopolítico

La adopción de un esquema multivendor también se inscribe en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas en torno al desarrollo de las redes 5G. En los últimos años, Estados Unidos y varios de sus aliados expresaron objeciones al uso de equipamiento del grupo chino Huawei en infraestructuras críticas, al argumentar posibles riesgos para la seguridad nacional vinculados al marco regulatorio de China. Si bien la empresa ha rechazado esas acusaciones y no existen pruebas públicas concluyentes de espionaje, las restricciones impuestas en distintos mercados llevaron a muchos operadores a diversificar proveedores y reducir dependencias tecnológicas, una tendencia que gana peso en las decisiones estratégicas del sector.