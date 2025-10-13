Pese al acuerdo con Estados Unidos, un importante banco cree que el régimen cambiario necesitará ajustes

El banco de inversión y servicios financieros estadounidense Morgan Stanley afirmó hoy que, más allá del apoyo de la gestión de Donald Trump, el gobierno argentino probablemente deberá hacer algún ajuste a la banda cambiaria tras las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo para acumular reservas.

En un informe titulado “Argentina: Escenarios postelectorales. Pensando en las opciones”, Morgan Stanley sostuvo que, independientemente del resultado de los comicios, “un marco macroeconómico sostenido implica una moneda más débil que permita la acumulación de reservas”.

“Cuanto más débil sea el apoyo a la continuidad de las políticas, menos ordenados serán los ajustes. Las autoridades tienen la opción de mantener el sistema de bandas cambiarias, como lo insinuó el secretario del Tesoro de EE. UU. [Scott Bessent]. Sin embargo, es probable que se requiera un ajuste al alza para permitir una acumulación sostenible de reservas y/o compras de dólares estadounidenses por parte del Banco Central (BCRA) dentro de la banda, como era la intención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril”, afirmaron, y agregaron que dudan que la banda cambiaria actual conduzca a una cuenta corriente equilibrada.

Otras opciones planteadas en el informe son que el peso flote libremente o una eventual dolarización, aunque señalaron que las reservas serían demasiado bajas para dolarizar todos los pesos argentinos en circulación y brindar garantías sólidas al nuevo sistema financiero. En igual sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo ayer en LN+ que el país no cuenta con la cantidad necesaria de dólares para una dolarización exitosa y que el esquema de bandas se mantendrá después del 26 de octubre.

Escenarios

Para Morgan Stanley, si La Libertad Avanza (LLA) gana o queda primera con el 35 al 40% de los votos, las autoridades podrían avanzar hacia un régimen de tipo de cambio completamente flotante una vez que se definan claramente los parámetros del paquete de apoyo de Estados Unidos.

“Un ajuste cambiario relativamente ordenado implicaría un tipo de cambio en torno a $1700 por dólar, lo que sería consistente con una cuenta corriente equilibrada, suponiendo condiciones climáticas normales y rendimientos agrícolas promedio en el próximo ciclo”, indicaron, y agregaron que el Banco Central podría implementar un programa de acumulación de reservas y recuperar el acceso a los mercados hacia junio de 2026.

El segundo escenario plantea que LLA pierda por pocos puntos, con un 30 a 35% de los votos, y allí se necesitaría “un tipo de cambio más débil para compensar la incertidumbre en materia de políticas”.

“Bajo este escenario, el tipo de cambio podría encontrar cierta estabilidad en torno a los niveles de $1800-$2000 por dólar, suficiente para generar un pequeño superávit en la cuenta corriente (aproximadamente 0,5% del PIB) a pesar de flujos financieros más débiles, incluso con el apoyo de EE. UU.”, apuntaron.

Morgan Stanley dice que el dólar oficial podría ubicarse entre los $1700 y $2000 poselecciones Freepik

Por último, un tercer escenario, en el que LLA perdiera por más de 10 puntos con un 25 a 30% de los votos, probablemente “produzca un ajuste desordenado, incluyendo un tipo de cambio que necesite sobrepasar ciertos niveles para compensar el aparentemente débil capital político de la administración. Niveles de tipo de cambio por encima de los $2000 son plausibles bajo este escenario”, cerraron.