Pese al cepo a la importación, el país tuvo en enero un déficit comercial de US$484 millones

Pese al endurecimiento del cepo a las importaciones, que se ha visto reflejado en pobres desempeños de la industria y la construcción en los últimos meses, la Argentina tuvo en enero déficit en su balanza comercial, que ascendió a US$484 millones. El intercambio comercial total fue de US$10.284 millones y significó una caída de 4,8%, respecto de igual mes del año pasado.

Según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe Intercambio Comercial Argentino (ICA), esta caída se deriva de que en enero hubo importaciones por US$5384 millones (2,5% más que en igual mes de 2022) y exportaciones por US$4900 (11,7% menos que en enero del año pasado).

“El saldo de la balanza comercial fue US$781 millones inferior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$297 millones”, precisó el Indec en su informe sobre comercio exterior.

El dato del resultado comercial no es una buena noticia para el Gobierno, que necesita cada dólar “como el pan”. Si bien la estrategia de endurecer el cepo para que las divisas no se escapen por el lado de las compras al exterior redujo las importaciones, eso no alcanzó como para contrarrestar el descenso de las exportaciones.

Más preocupante aún es el dato si se tiene en cuenta que la otra cara de ese cepo que no bastó para evitar el déficit comercial de enero es la mala performance de la industria y la construcción en los últimos meses, causada en gran parte por la falta de insumos importados.

Según datos del Indec, la construcción cae en forma ininterrumpida desde hace cinco meses. Retrocedió 2,7% en agosto; 2,5%, en septiembre; 3,1%, en octubre; 0,5%, en noviembre y 3,5%, en diciembre (último dato conocido). En tanto, la industria tuvo en diciembre su mayor baja en 2022 (-2,7%).

Mientras que la caída de las exportaciones se debió a una baja 13,3% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 1,6%, en el caso de las importaciones el crecimiento estuvo explicado por los precios, que subieron 3,2%, al tiempo que las cantidades cayeron 0,8%.

Soledad Pérez Duhalde, economista de la consultora Abeceb, subrayó que ,”para dimensionar el magro comportamiento de enero, cabe destacar que las exportaciones tuvieron el menor nivel de los últimos dos años y que no mostraban una caída tan grande en términos anuales desde junio de 2016, excluyendo 2020, en plena pandemia”.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, comentó que la caída en el volumen de las exportaciones deriva de varios factores. “Primero, la sequía [dos tercios de las exportaciones son del agro]. Segundo, los problemas de competitividad que tiene el país, para vender al exterior. Lo tercero es que el mundo está más frío que el año pasado, es decir, que la demanda también influye. Y lo cuarto que impacta es que la Argentina entra en un proceso electoral y los exportadores todo lo que puedan diferir lo van a diferir, y además está el dólar soja, que anticipó la liquidación”, detalló.

Según Elizondo, en 2022, el país llegó a un récord de exportaciones por precios, no por cantidades. “Este año no va a haber mejores precios, en cantidades va a afectar la sequía y por lo tanto va a haber mucho menos ingreso de dólares. Esto va a generar que el Gobierno presione por el lado de las restricciones a la importación, lo que va a terminar impactando en el nivel de actividad”, opinó el especialista.

Emilce Terra, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, afirmó que la merma de lo aportado por el agro en enero tuvo más que ver con la cosecha de los cultivos de invierno, como el trigo y la cebada, entre otros. “Tuvieron un año muy malo. La producción de trigo específicamente cayó 50% respecto del año anterior y, según nuestras cifras, las exportaciones de este cereal en enero bajaron 86%, respecto de 2022. Se están empezando a ver algunos datos mensuales que reflejan la grave sequía de los últimos meses”, dijo.

El economista Luis Palma Cané señaló que este resultado comercial es la evidencia de que el actual esquema no es viable. “El combo de control de importaciones, tipo de cambio atrasado y brecha cambiaria, genera déficit en el mediano y largo plazo, porque esta combinación produce una tendencia a que los importadores adelante el volumen de importación por temor a una devaluación y los exportadores hacen lo contrario. Además, con un cambio oficial menor al blue, el importador sobrefactura y el exportador subfactura”, indicó.

